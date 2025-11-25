La Queens League Américas, un refugio para jugadoras que no encuentran cupo en la Liga MX Femenil
Nikol Ramos abandonó la Liga MX Femenil en 2022. No fue por decisión propia. Fue dada de baja por su último club, el Mazatlán FC, tras lo cual se probó en el Toluca y en el León, sin éxito. La razón de no ser contratada fue su estatura: 1.62 metros, lejos de los 1.73 que promediaron las arqueras en el último Mundial.
“En Toluca y León me dijeron lo mismo, que tenía talento, pero la estatura ya era un requisito. Inclusive me llegaron a ofrecer un trabajo como entrenadora de porteros, pero no lo acepté porque no estaba en mis planes en ese momento”, explicó a Sports Illustrated México.
Sin posibilidades de ser fichada en alguno de los 18 clubes del campeonato mexicano de mujeres, encontró un refugio de competir en el alto rendimiento en la Queens League Américas, la versión femenina de la Kings League; ambas se disputan en Ciudad de México.
Este campeonato es de futbol 7 y sobresale porque los presidentes de los 10 equipos son streamers, influencers o futbolistas retirados y en activo, con millones de seguidores en sus redes sociales.
Aunque las reglas son diferentes, hay dados y cartas que pueden cambiar el rumbo del partido en un instante y los partidos duran 40 minutos (20 por cada parte), se paga a las jugadoras que participan y lo más importante, tienen una audiencia de miles de personas cada fin de semana, y una comunidad digital entre los presidentes de los clubes de más de 400 millones de “followers”.
El primer equipo de Ramos fue Parceras, liderado por Valeria “La Parce” Solano, quien tan solo en Instagram acumula más de medio millón de seguidores. Solano fue designada por James Rodríguez, el presidente del cuadro masculino, Parceros.
Luego, emigró a la versión española para fichar por el Pío FC, a principios de año. Para ella, la Queens significa mantenerse compitiendo en el deporte que más ama, aunque no está por lo económico, sino por la experiencia.
“Me da la oportunidad de seguir en el futbol, mi pasión. Ha superado mis expectativas, al entrar en la liga de México jamás pensé que podría irme a otro país, España. Aquí hay oportunidad de seguir jugando y visibilidad también”, añadió Ramos.
La Queens todavía no puede competir con la MX Femenil en sueldos. Ramos, que estuvo en Querétaro, Tijuana y Mazatlán, admite que incluso con las mazatlecas, de las que menos pagan en la primera división mexicana, percibía más ingresos.
“En Mazatlán ganaba menos de 8,000 pesos. A finales de mes tenía que estarle hablando a mi papá o mamá para que me prestaran dinero porque ya no tenía para solventar mis gastos. Pero en la Queens, no es superior”, confesó.
Al principio, en los primeros dos torneos del año pasado, se permitían jugadoras 11 y 12 en la Queens, ellas podrían cobrar salarios por encima del suelo base, que son 3,000 pesos semanales.
Sin embargo, a partir de 2025, Gerard Piqué, ex futbolista del FC Barcelona y uno de los principales socios, decidió quitarla y solo mantenerla para la Kings League, eso ha llevado a que muchas futbolistas tengan que buscar otros empleos para mantenerse.
“Tengo compañeras que trabajan y a veces no pueden asistir a los partidos por el trabajo”, señaló Ofelia Solís, antigua portera de Tigres, con el que obtuvo seis títulos en ocho años, y que desde 2025 juega para las Persas FC en la Queens.
Ofelia, parte de la generación que dejó a las felinas como las máximas ganadoras de la Liga MX Femenil, admite que en el caso de Persas, que preside la exfutbolista del Monterrey Pamela Verdirame, no cuentan con una casa club, lo que aumenta los gastos en las concentraciones.
A ella le sirvió para mantenerse vigente. Luego de abandonar en julio de 2025 a las Amazonas, no encontró acomodó en la Liga por un problema familiar que la mantuvo en casa.
“Estar en la Queens me ha servido de desfogue. El estar fuera de las canchas todo este tiempo me había pesado. Pude volver a hacer lo que me apasiona. Anímicamente me ayudó mucho. También hay mucha calidad, es una vitrina, hay jugadoras que tienen mucha calidad”, expresó Solís.
Un vitrina que te puede llevar al profesionalismo
Gabriela Batocletti es una de las lideresas en la Queens y Kings League. Ella, hija del histórico jugador de Tigres, Osvaldo Batocletti, quien como entrenador le dio a las Amazonas su primer título femenil, ha visto que la competición es un aparador que puede llevar al profesionalismo.
Pone de ejemplo a Miriam García, quien luego de jugar el primer años de la Queens con Persas, volvió a la Liga MX Femenil para fichar por el Puebla o Adriana Calzadilla, fichada por el Managua FC de Nicaragua.
“Me parece que esto es lo más profesional que puede acercarse la Liga MX Femenil. Muchas han estado aquí y han regresado, muchas han estado allá y han venido para acá. Entonces creo que es una buena oportunidad para que puedan seguir disfrutando de jugar este deporte”, concluyó Batocletti, directora deportiva y entrenador del Persas femenil y varonil.
Si bien, cree que en sueldos, prestaciones y formato no se puede comparar con a MX Femenil, la oportunidad de practicar el deporte, sumado a los miles de ojos que siguen la competición cada semana, la hacen una competición valiosa.
Luego de sus primeros dos años, la Queens entrará a una reestructuración en 2026. Se espera que sueldos y equipos se modifiquen, en beneficio de las futbolistas.