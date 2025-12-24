Liga MX Femenil: Todas las campeonas de goleo de la historia
La Liga MX Femenil comenzó en 2017, cuando México inauguró su primer campeonato profesional de mujeres. Por la competición han desfilado grandes atacantes como Charlyn Corral, Jennifer Hermoso, Alicia Cervantes, Katty Martínez o Desirée Monsiváis.
Son goleadoras de alto perfil, varias de las cuales han terminado como las mejores anotadoras de alguno de los 17 certámenes que se han disputado al momento.
Sigue leyendo para conocer la lista completa de todas las campeonas de goleo por campeonato y otros datos como el récord de dianas en un torneo.
Lista completa por torneo de las campeonas de goleo de la Liga MX Femenil
- Apertura 2017: Lucero Cuevas (América) 15 goles
- Clausura 2018: Lucero Cuevas (América) 15 goles
- Apertura 2018: Desirée Monsiváis (Rayadas) 15 goles
- Clausura 2019: Fabiola Ibarra (Atlas) e Isela Ojeda (Santos Laguna) ambas con 7 goles
- Apertura 2019: Desirée Monsiváis (Rayadas) y Viridiana Salazar (Pachuca) ambas con 17 goles
- Clausura 2020: Suspendido por la panemia de la covid-19
- Apertura 2020: Katty Martínez (Tigres) 18 goles
- Clausura 2021: Alison González (Atlas) 18 goles
- Apertura 2021: Alicia Cervantes (Guadalajara) 17 goles
- Clausura 2022: Alicia Cervantes (Guadalajara) 14 goles
- Apertura 2022: Mia Fishel (Tigres) 17 goles
- Clausura 2023: Charlyn Corral (Pachuca) 20 goles
- Apertura 2023: Maricarmen Reyes (Tigres) y Alicia Cervantes (Guadalajara) 15 goles
- Clausura 2024: Charlyn Corral (Pachuca) 19 goles
- Apertura 2024: Charlyn Corral (Pachuca) 18 goles
- Clausura 2025: Charlyn Corral (Pachuca) 21 goles
- Apertura 2025: Charlyn Corral (Pachuca) 22 goles
¿Cuál es el récord de goles en un torneo de la Liga MX Femenil?
- 22 goles, obra de Charlyn Corral en el Apertura 2025
¿Quién tiene más títulos de goleo en la Liga MX Femenil?
- Charlyn Corral: 5
Corral debutó en el Apertura 2021 en la Liga MX Femenil, luego de brillar en el futbol español, en donde en la campaña 2017-18 obtuvo el Pichichi cuando militaba con el Levante.
Llegó resentida de una lesión rodilla izquierda que le hizo pasar por el quirófano, pero una vez que se puso al tope físicamente, dominó la competición y se confirmó como la mejor artillera de México.
En los últimos cuatro semestres, ha terminado como la mejor goleadora y en el último, el Apertura 2025, impuso con 22 dianas en 17 partidos una nueva marca, que superó la suya misma de un semestre antes, de 21 en el Clausura 2025.
En cuanto a campeonatos de goleo, la competición de mujeres tricolor tiene una sola dueña: Charlyn Corral.