Memo Ochoa va por su sexto Mundial y ya inspira a la nueva generación del Tri
Bajo la mirada fija de Javier Aguirre, los porteros de la Selección Mexicana entrenan con intensidad. El Vasco observa cada movimiento, cada reacción, cada detalle. Entre todos, una figura resalta por historia, jerarquía y simbolismo: Guillermo Ochoa, el arquero que se perfila para disputar su sexta Copa del Mundo y entrar a un grupo reservado para leyendas del futbol, entre ellos Messi y Cristiano Ronaldo.
En cada entrenamiento del Tri, Ochoa transmite algo más que experiencia. A sus 40 años mantiene la rutina de un debutante. Es el primero en aparecer en el gimnasio, uno de los más intensos en las prácticas y un líder silencioso dentro del vestidor. Esa disciplina es la que hoy asombra a jugadores de una nueva generación que crecieron viéndolo defender el arco mexicano.
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“Memo es un ícono para todos. Siempre es, al menos para mí, como una figura. Porque crecí viendo a la selección de México y era Guillermo Ochoa el portero”, confesó Erik Lira, mediocampista de Cruz Azul y que está en la lista para el Mundial de 2026.
Lira reconoció que convivir con Ochoa dentro de la concentración cambia la perspectiva de muchos futbolistas jóvenes. El guardameta, lejos de asumir un rol pasivo, sigue marcando el ritmo del grupo.
“Al estar con él en el comedor y en la cancha para mí es un privilegio y es un honor. Me imagino que él lo vivirá de manera diferente, ya que me imagino que es su último Mundial, pero él es como un niño; es el primero que está en el gimnasio, el primero que está en los comedores y eso es una motivación extra para todos”, agregó.
La admiración hacia Ochoa no se limita a la portería. También en el ataque reconocen el peso de un futbolista que ha sobrevivido a generaciones, técnicos y procesos mundialistas. Guillermo Martínez, delantero de Pumas, destacó el impacto que provoca compartir cancha con el histórico arquero mexicano.
“Con respecto a lo de Memo, creo que es algo grandioso para nosotros el hecho de compartir cancha con él, compartir concentración. Luego, luego, se siente esa vibra de cómo lo está viviendo y simplemente es una persona de admiración”, expresó.
Martínez incluso fue más allá y colocó a Ochoa entre los referentes históricos del futbol mexicano. “No es fácil lo que él está consiguiendo. Memo Ochoa es top mundial. Nosotros lo tenemos bien claro y tener a alguien de su jerarquía liderando también todo esto es algo muy positivo, donde podemos aprender mucho”, señaló.
Mientras Aguirre analiza a sus guardametas rumbo al Mundial de 2026, Ochoa sigue construyendo una historia irrepetible. No solo pelea por ser titular; pelea por convertirse en el primer mexicano en disputar seis Copas del Mundo. Y dentro del Tri, sus compañeros ya lo observan como una leyenda viva. Aunque Raúl Rangel se perfila como el arquero que tiene la confianza del Vasco, pero Ochoa pelea como novato a 29 días del partido inaugural ante Sudáfrica.