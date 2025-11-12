“México está preparado para cualquier circunstancia del Mundial 2026”: Mikel Arriola
A falta de 210 días para que inicie el Mundial 2026 en la Ciudad de México, Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, señaló que nuestro país está preparado para cualquier escenario y equipo que le toque al Tri tras el sorteo mundialista.
“Estamos preparándonos para cualquier circunstancia”, advirtió Arriola, quien recordó que México podría recibir cinco partidos en Territorio Nacional, si pasa en primer lugar de grupo: cuatro en el estadio Azteca y uno más en el estadio Guadalajara.
Te puede interesar: El mundo del futbol define sus últimos boletos al Mundial 2026
“No estamos dejando de lado ningún escenario y el sorteo será el primer cruce de ese escenario. El sorteo, además, va a mandar mensajes muy importantes para la Ciudad de México, para Monterrey y Guadalajara; además de las 12 sedes para efectos de traer equipos a entrenar”, añadió Arriola, quien recordó que hay 13 partidos en México, cinco en la CDMX, cuatro en Guadalajara y cuatro más en Monterrey, además de 13 sedes, incluido el CAR donde se quedará el Tri, para hospedar a las selecciones nacionales que clasifiquen a la Copa del Mundo.
Mikel apuntó que este semestre empezó el plan de Javier Aguirre de contar con 15 partidos previo a la Copa del Mundo. El año se cierra con los enfrentamientos ante Uruguay y Paraguay. Y sigue con una gira por Centroamerica y con partidos en marzo ante Portugal y Bélgica.
“Estamos esperando a que termine la clasificación de Concacaf para ver cómo se daría la gira por Centroamérica. También tenemos, como ustedes ya saben, cercano cierres con Portugal y con Bélgica. Después del sorteo vamos a ver qué habrá para seguir preparando todo para Javier (Aguirre)”, describió el federativo, quien ante la posibilidad de que el español Álvaro Fidalgo pueda ser convocado, dejó todo en manos del Vasco al sumar otro naturalizado.
“El cuerpo técnico y el seleccionador son los responsables de elegir quiénes son los mejores perfiles y nosotros sabemos que Fidalgo es uno de los jugadores que mejor ha rendido en los últimos años en la Liga BBVA MX; entonces, si es el caso de que el propio técnico y el cuerpo técnico lo convocan, nosotros estaremos muy pendientes”.
Selección Mexicana recibe distinción Hecho en México
Marcelo Ebrad, Secretario de Economía de México, fue el encargado de dar la distinción a Mikel Arriola en representación del equipo mexicano del emblema Hecho en México, el cual acompañará al Tri rumbo a la Copa del Mundo.
“Otorgárselo a la Selección Nacional, que es un certificado para nuestra marca a nivel global, me pareció muy importante, también a la presidenta de México; que estuvieran incluidas las diferentes facetas de nuestras selecciones de futbol para el año entrante. Por eso el día de hoy se lo estamos entregando. Deseándoles el mayor de los éxitos. Llevan el nombre de México”, comentó Ebrard, quien recordó que tiene recuerdos de los dos mundiales anteriores en México.
La marca Hecho en México distigue a empresas y productos elaborados o ensamblados en el país que cumplen con altos estándares de calidad y que ahora fue para la representación nacional rumbo a la Copa del Mundo 2026.
“Para nosotros es un un lanzamiento muy relevante porque hoy también estamos mandando nuestra señal como anfitriones del mundial. La Federación Mexicana de Futbol es obviamente el gran producto hecho en México para el 26”, comentó Mikel Arriola.