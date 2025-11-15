México vs. Uruguay: El Tri, a sacudirse la presión de una racha sin victoria
Con la presión de sacudirse una racha de cuatro juegos sin ganar, la Selección Mexicana enfrentará a Uruguay en Torreón, en partido que no sólo servirá para que Javier Aguirre observe jugadores, sino que pueda enderezar el camino en el antepenúltimo juego del año.
De septiembre a la fecha, el Tricolor no ha encontrado el triunfo , luego de empatar ante Japón (0-0) y Corea del Sur (2-2); posteriormente llegó un escandaloso descalabro al caer por goleada con Colombia (0-4) y cerrar con un empate ante Ecuador (1-1). Si hasta ahora la meta era observar jugadores y afinar detalles de juego, esos resultados le han puesto al ‘Vasco’ Aguirre cierta presión de cara a la recta final de la preparación rumbo al Mundial de 2026.
Te puede interesar: México vs. Uruguay: fecha, horario y dónde ver el amistoso entre el Tri y la Celeste
México tendrá enfrente a Uruguay, selección ya clasificada a la Copa del Mundo y una de las mejores de Sudamérica. Con Marcelo Bielsa al frente de los charrúas, la Celeste también llega con la idea de observar elementos y afianzar el estilo de juego del técnico argentino, quien en algún momento estuvo en la órbita de la Selección Mexicana para dirigirla.
Además, Uruguay cuenta con elementos destacados que militan en el Futbol Mexicano, como los americanistas Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre; el portero Santiago Mele, de Rayados; Santiago Homenchenko, de Querétaro, y Fernando Gorriarán, de Tigres.
‘La Hormiga’ González y su posible debut
Ante la ausencia de jugadores clave por lesión, como Santiago Gimenez, Julián Quiñones y César Huerta, Javier Aguirre dio paso a jugadores jóvenes para poder observarlos, siendo el más destacado el llamado de Armando ‘La Hormiga’ González, delantero de las Chivas que se convirtió en la gran sorpresa tras su explosiva temporada en la Liga MX.
‘La Hormiga’ González llega a su primer llamado con el Tri tras proclamarse campeón de goleo compartido del Apertura 2025 tras marcar 11 goles y en palabras de Javier Aguirre, podría ver minutos, ya sea en este encuentro ante Uruguay, o el próximo martes ante Paraguay.
"Son 180 minutos y claro que lo quiero ver. Lo conozco, es un muchacho al que te da gusto verlo trabajar, en el terreno de juego deja todo lo que tiene. Es mexicano y es goleador, y esos están escasos. Su convocatoria cayó por su propio peso".