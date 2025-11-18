Mundial Sub-17: Santiago López, un portero que disfruta jugar bajo presión
Santiago López solo tiene 17 años, pero su mentalidad está más cerca a la de un portero veterano que lleva varios torneos en el futbol profesional. El guardameta del equipo Sub-19 del Toluca se ha forzado en el inicio de su carrera a lidiar y disfrutar la presión.
“Me gusta a veces sentir esa presión y dar esa paz y tranquilidad al equipo", explicó a la FIFA, luego de ser el héroe de la selección mexicana que avanzó a los octavos de final del Mundial Sub-17.
Los mexicanos no han tenido una Copa del Mundo fácil. El Tri juvenil avanzó a la fase final como el peor tercer lugar en la fase de grupos del campeonato, luego de perder ante Corea del Sur y Suiza, y sumar una apretada victoria de 1-0 ante Costa de Marfil.
Luego de esos resultados, se tuvo que medir al mejor cuadro de la primer ronda, Argentina, invicto luego de derrotar en sus primeros partidos Túnez, Bélgica y Fiyi.
Argentina es el histórico coco de México en los mundiales masculinos, todavía duelen las derrotas en los octavos de final de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Además, en el Mundial Sub-20 pasado, la albiceleste echó a una prometedora México, en los cuartos de final.
En los diesciseisavos de final del Sub-17 de este año, México llegó a los 10 minutos finales con ventaja de 2-1, pero un error en una salida de López le dio a Fernando Closter el empate 2-2 al 87.
En vez de tirarlo al piso, Santi sacó pecho y demostró madurez para sobreponerse al gol. Con el encuentro igualado luego de los 90 minutos, se jugó una tanda de penaltis, en la que el arquero pidió ser el quinto y definitivo tirador.
"Es parte del fútbol aprender que en el transcurso del partido vas a tener errores pero que no te puedes quedar con la acción anterior. Hay que enfocarse en lo que sigue y no retroceder”, señaló.
En los penaltis, detuvo el primero y adivinó el lado de los tres siguientes, pero no los atajó. Tampoco dejó que esta situación le perjudicara y lo usó a su favor para motivarse y sellar el pase de México.
A diferencia de otros compañeros, él alzó la mano y le pidió a su entrenador ser el último cobrador. López ha practicado toda la campaña con el Toluca los disparos desde los 11 pasos. Prueba y error le dieron la seguridad de asumir el reto.
"Durante la temporada con el Club Toluca he estado disparando en las tandas de penaltis, me dio la confianza para tomar la decisión y asumir el penalti decisivo", añadió.
Así fue como el cancerbero, nacido en enero de 2008, pasó de ser el villano al protagonista del pase a los octavos. Salió del anonimato, ya que al principio, la FIFA puso como las figuras del cuatro a los atacantes Luis Gamboa y Aldo De Nigris, no al guardavallas.
La inspiración que le dio al equipo Santi será fundamental cuando México se mida este martes a Portugal, uno de los equipos más peligrosos del certamen, con 15 tantos convertidos.
La mochila que cargan estos jugadores no es fácil, tienen como vara los títulos que obtuvieron las selecciones Sub-17 en las copas del mundo de 2005 y 2011, los mejores resultados para un equipo masculino en un Mundial.
¿Dónde y a qué hora ver el México vs Portugal de los octavos de final Sub-17?
- Por ViX a las 07:00 horas del centro de México