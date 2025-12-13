"Nico" Castro, el fichaje subestimado de la Liga MX
Nicolás Castro escuchó el llamado del Diablo cuando estaba en el Elche en la segunda división española. En su cabeza, los demonios le decían que su siguiente paso era el Infierno. En su cabeza escuchaba a la “Perra Brava” cantar porras al Toluca. Sabía en España que su siguiente destino era la Liga MX.
"Siento que traigo el diablo adentro. Escucho voces. Veo diablos por todas partes. Siento que el infierno me llama. Campeones, estoy aquí", explicó en el anuncio de su fichaje, previo al Apertura 2025.
El argentino Castro, de 25 años, se convirtió en este torneo en una de las dos mejores contrataciones de este semestre de la Liga MX, al nivel de su compatriota, el campeón del mundo Ángel Correa (Tigres), al que se enfrentará en la final.
Al momento de su llegada, nadie creía que casi seis meses después fuera el segundo jugador con más asistencias del campeonato, siete, solo detrás de las nueve de su compañero Alexis Vega.
Su arribo le dio una mejora importante al medio campo de los Diablos, que ya tenían a los seleccionados mexicanos Marcel Ruiz y Vega, Franco Romero, uno de los contenciones más duros de México, y Jesús Angulo, el cerebro del centro del campo.
“Son jugadores de lujo. Siempre generan algo importante”, confesó Antonio Mohamed, entrenador del Toluca, sobre sus centrocampistas.
La ventaja de Castro es que le ha dado más fondo de armario al cuadro del “Turco”, que sufrió la baja de Vega, el motor ofensivo del club, que no disputa un partido por una lesión que sufrió el 26 de octubre, en la decimoquinta jornada del Apertura.
Nico no solo es bueno para repartir balón, sino para marcar goles, lleva tres, la cuarta mejor cifra en los Rojos.
“Soy un jugador al que le gusta llegar mucho al área, tratar de rematar desde fuera del área. Me gusta ir siempre para adelante y tratar de generar juego ofensivo para el grupo”, se describió como futbolista.
El impacto inmediato de Castro
A diferencia de otros extranjeros que arribaron al Apertura este campeonato, como el francés Anthony Martial, Castro no necesitó tiempo de adaptación. En sus primeros cinco partidos ya llevaba tres asistencias.
Si se compara con Martial, que ganó dos FA Cup y una Europa League con el Manchester United, su aportación en el campo es superior. Anthony, seleccionado francés en la Euro de 2016, no anotó ni marcó en Liga MX en sus primeros 11 partidos.
Según reportes, Martial cobra entre 4 y 5 millones de dólares anuales, una de las cuatro cifras más altas en México, mientras que Castro no está ni el “Top 10”. El caché no va de la mano con su contribución.
Ni en el rendimiento personal ni en el grupal fue mejor Los Rayados de Martial cayeron en la semifinales ante el Toluca de Castro, que a partir de este jueves jugarán la final del futbol mexicano en contra de los Tigres de Ángel Correa.