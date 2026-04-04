Pumas refuerza su proyecto: renueva a Azuaje y asegura a Medina
En un mercado donde el vértigo suele dictar decisiones, Pumas eligió la pausa. La renovación de Ángel Ahmed Azuaje García y la compra definitiva de Alan Medina no son movimientos ruidosos, pero sí profundamente reveladores: la Universidad Nacional decidió fortalecer lo que ya le da sentido. Bajo la dirección de Efraín Juárez, el club no busca reinventarse, sino afirmarse.
No es casualidad. Desde su llegada, Juárez no heredó certezas, sino grietas: un equipo desordenado, con identidad difusa y sin una estructura reconocible. Su trabajo ha sido menos espectacular que esencial: construir una base. Ordenar desde atrás, comprometer desde adentro. Hoy, Pumas empieza a parecerse a lo que su técnico imaginó, y estas decisiones son una extensión natural de ese proceso.
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La renovación de Azuaje García por dos años es, en ese sentido, un acto de coherencia. El central no solo ha sumado minutos —666 en diez partidos durante la fase de Calificación del Clausura 2026 y 705 en nueve encuentros del Apertura 2025—, sino que ha crecido dentro del sistema. Su agresividad, antes desbordada, hoy está canalizada; su lectura, más fina; su liderazgo, cada vez más evidente. No es únicamente un defensor que cumple: es uno que entiende. Y en un proyecto como el de Juárez, entender vale tanto como ejecutar.
Del otro lado, lo de Alan Medina tiene un matiz distinto, pero igual de significativo. No es un fichaje, es un regreso con sentido. A sus 28 años, el mediocampista tiene plenitud y, sobre todo, contexto. Ya sabe lo que el sistema le exige. Ya vivió el ritmo, la presión, la responsabilidad colectiva. Sus números lo respaldan: 737 minutos en doce partidos del Clausura 2026, con un gol; 752 minutos y tres anotaciones en el Apertura 2025. Producción, sí, pero también constancia en Pumas.
Su breve paso por Querétaro —apenas 75 minutos en cuatro juegos del Apertura 2025 y 164 en seis del Clausura anterior— no habla de una caída, sino de una desconexión. Medina no encontró ahí lo que sí había encontrado en Pumas: un rol claro, un sistema que potencia sus virtudes. Su regreso, ahora en propiedad, no es una segunda oportunidad, sino la confirmación de que ese vínculo nunca terminó de romperse.
Lo relevante, en el fondo, es lo que estas decisiones dicen del vestidor. Juárez ha conseguido algo poco común en la Liga MX: que sus jugadores crean en el proceso lo suficiente como para quedarse. Azuaje extiende su contrato porque se siente parte. Medina vuelve porque reconoce el valor del entorno. No es retórica: es convicción traducida en decisiones.
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Tácticamente, la lógica es igual de clara. La estructura defensiva de Pumas no depende solo de nombres, sino de sincronías: presión coordinada, líneas compactas, lectura compartida. Azuaje y Medina son piezas que ya hablan ese idioma. Mantenerlos no solo asegura rendimiento individual, sino continuidad colectiva. En un equipo que ha hecho de la organización su punto de partida, eso es oro.
En un entorno como el mexicano, donde los proyectos suelen romperse antes de madurar, la postura de Pumas contrasta. Mientras otros cambian piezas buscando respuestas inmediatas, el club universitario apuesta por la acumulación de sentido: sostener, ajustar, evolucionar sin traicionar la idea original. No es inmovilismo; es dirección.
La afición ya percibe ese cambio. Hay un equipo más sólido, más comprometido, más reconocible. Falta camino, sí, pero también hay señales. La renovación de Azuaje García y el regreso de Alan Medina no prometen títulos por sí mismos, pero sí algo igual de valioso en este punto: continuidad con propósito.
Porque a veces, en el futbol, avanzar no significa moverse más, sino moverse mejor. Y hoy, Pumas parece tener claro hacia dónde. Todo esto previo a uno de los partidos que más interés destaca como enfrentarse a Guadalajara de visitante.