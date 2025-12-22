La Selección Mexicana cierra el 2025 en el lugar 15 del Ranking FIFA
La Selección Mexicana cerró el 2025 en el lugar 15 del Ranking FIFA, por debajo de Estados Unidos, su co-anfitrión en el Mundial 2026, que terminó el año en el lugar 14. Por su parte, España culminó el año como el mejor equipo del listado de selecciones al terminar en el primer lugar, desbancando a la campeona Argentina.
La Selección Nacional Mexicana, comandada por Javier Aguirre, tuvo un paso irregular en el listado de selecciones durante este 2025 que concluye puesto que venía de ser lugar 15 en junio del 2024, sin embargo bajó hasta el sitio 19; posteriormente se recuperó a principios del presente año hasta subir al puesto 13. No obstante, la irregularidad y los últimos resultados lo hicieron descender y cerrar el ciclo anual en la decimoquinta posición, con 1675.75 unidades.
Te puede interesar: España, Inglaterra y Brasil lideran las apuestas rumbo al Mundial 2026
Para inicios del 2026, en enero, México sostendrá dos juegos amistosos, ante Panamá y Bolivia, para iniciar el trayecto final rumbo al Mundial 2026, donde el Tri arrancará su participación en el juego inaugural el 11 de junio ante Sudáfrica, en el Estadio Azteca.
De los co-anfitriones de México en la Copa del Mundo, Estados Unidos se ubicó un peldaño más arriba, en el lugar 14, mientras que Canadá es 27, curiosamente dos lugares arriba de la Noruega de Erling Haaland, que terminó el año en el sitio 29. Italia, que aún deberá jugar el repechaje de UEFA para el Mundial 2026 y sin boleto seguro aún, se ubica en el sitio 14.
Un Top 10 de potencias
El Top 10 del Ranking FIFA concentra a las mejores selecciones del orbe, sin tener un ápice de sorpresas. El listado lo encabeza España, seguido de Argentina, campeona del Mundo, y Francia, subcampeón en Qatar 2022, en el tercer sitio.
Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia, redondean la lista de las diez mejores selecciones.
Ranking FIFA, diciembre 2025
- 1 España
- 2 Argentina
- 3 Francia
- 4 Inglaterra
- 5 Brasil
- 6 Portugal
- 7 Países Bajos
- 8 Bélgica
- 9 Alemania
- 10 Croacia
- 11 Marruecos
- 12 Italia
- 13 Colombia
- 14 EEUU
- 15 México
- 16 Uruguay
- 17 Suiza
- 18 Japón
- 19 Senegal
- 20 Irán
Consulta aquí completo el Ranking de la FIFA.