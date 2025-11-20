Tigres y América afinan la mente y el pulso rumbo a otra Final histórica
En la antesala de Final entre Tigres y América, la mítica Sandra Paños habla como quien sabe de Finales y noches complicadas en el futbol. A unas horas está por iniciar el primer capítulo de la Gran Final del Apertura 2025 y sus protagonistas muestran en sus palabras el pulso interno antes de entrar a la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.
“Tenemos que afrontar el primer partido de una manera correcta, eso sería lo ideal, pero es un partido a 180 minutos y sobre todo estar concentradas todos los minutos posibles”, dijo la española en el Día de Medios de la Liga FM Femenil.
“Cuando tenemos que revertir las cosas sacamos fuerza de cualquier lado. Tenemos que minimizar errores y estar concentradas cada minuto del partido”.
Si el panorama se complica dice que el equipo está listo para remar a contracorriente. Sandra reconoce las virtudes y debilidades de Tigres, pero insiste en algo: “Ojalá que caiga a nuestro favor. Es un partido importante y el equipo tiene una mentalidad diferente. Tenemos que ser fuertes defensivamente y determinantes cuando tengamos posibilidades”.
Irene Guerrero, en cambio, mira hacia adentro. Sabe que las Amazonas son poderosas y pueden cambiar un partido al instante. Su discurso apunta a un América que después de varias finales sabe leerse a sí misma. “Tigres es un equipo con jugadoras muy determinantes. El foco tiene que estar en nosotras y dar nuestra mejor versión. El factor diferencial estará en los detalles más cuando hay plantillas tan buenas. Nosotras estamos preparadas mentalmente para estar concentradas durante todo el partido. Somos un rival muy difícil a derrotar”.
En esa misma calma aparece la portera mexicana Cecilia Santiago, que no se engancha con el peso de la historia de cada equipo. Es indiscutible que Tigres —con 6 títulos— son las más ganadoras. “Nosotras estamos enfocadas a pesar de la historia que hemos tenido cada final es diferente. Será un partido muy bueno, muy dinámico y sabemos cómo es América”.
Luego aparece la voz de Greta Espinoza y el tono cambia, es más directa: “No me gusta salir a decir si somos favoritas o cómo nos ven a fuera, vamos a salir a pelear la Final y a desplegar nuestro mejor futbol”. A Greta le gusta la conversación con el balón. “Tigres llega muy motivado, muy ilusionado y vamos a trabajar todas nuestras cualidades para poder llevarnos esta Final”.
Tigres y América se enfrentan por cuarta ocasión en una Final del futbol mexicano. Por un lado, Tigres podría levantar su séptimo título de la Liga MX Femenil y amplia más su ventaja del resto de equipos que han conseguido coronarse y, por otro, América tiene una vez más la oportunidad de lograr su tercera corona después de tres subcampeonatos desde el último título de Liga, en el Clausura 2023.