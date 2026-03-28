Todavía no inicia la Copa del Mundo, pero México ya empezó su Mundial
No hay ceremonia inaugural ni selecciones anfitrionas en la cancha, pero sí estadios abiertos, operativos en marcha, himnos que se entonan con emoción y tribunas que ensayan lo que vendrá en 2026. Los repechajes intercontinentales se convirtieron en algo más que partidos de clasificación: fueron el primer ensayo real de un país que se prepara para recibir al mundo.
En Monterrey y Guadalajara, el futbol dejó de ser solo futbol. Se transformó en termómetro. En prueba. En señal.
En el llamado Gigante de Acero, la noche tuvo acento sudamericano. Bolivia jugó su partido, pero también su historia. En las gradas, miles de aficionados empujaron como si el Mundial ya estuviera en marcha. Cantaron, apretaron, resistieron el gol en contra y estallaron con la remontada.
Te puede interesar: México desplegará casi 100 mil elementos para la seguridad del Mundial 2026
El eco de un grito antiguo volvió a aparecer: “Bo bo bo, Li li li, Via via via”. No fue solo un cántico. Fue memoria. Fue la conexión con 1994, la última vez que Bolivia se vio en una Copa del Mundo.
En la cancha, el equipo respondió con lo que exigía el momento: carácter. Fuera de ella, México respondió con organización. Seguridad, logística, accesos, tiempos. Todo bajo la mirada de la FIFA y de su presidente, Gianni Infantino, presente en el estadio como testigo de una prueba que va más allá del resultado.
Horas antes, en Guadalajara, el guión fue distinto, pero igual de revelador. Jamaica enfrentó a Nueva Caledonia en un partido sin reflectores globales, pero con la misma carga simbólica. Cada acceso controlado, cada protocolo activado, cada detalle logístico formó parte de un engranaje que empieza a tomar forma.
México no solo organiza partidos: calibra su Mundial
En las tribunas se mezclan acentos, banderas y expectativas. En los alrededores de los estadios, los operativos de seguridad conviven con vendedores, familias y aficionados que se apropian del espacio. Todo ocurre bajo una pregunta que no se formula en voz alta, pero que atraviesa cada jornada: ¿está listo el país?
Por ahora, la respuesta se construye partido a partido. Los jugadores viven su propia urgencia. Se juegan un lugar en la Copa del Mundo. Pero México juega otra cosa: la experiencia. La capacidad de sostener un evento global. La coordinación entre ciudades. La respuesta de su gente.
No hay margen para improvisaciones. Cada repechaje funciona como un simulacro con público real. Y mientras Bolivia celebra una remontada que la acerca al sueño, Jamaica avanza con paso firme, el país anfitrión suma algo más valioso que un resultado: minutos de Mundial antes del Mundial.
El próximo 31 de marzo, México cerrará el último capítulo rumbo a la Copa del Mundo con dos partidos que definirán a los últimos invitados al torneo.
En Guadalajara, República Democrática del Congo enfrentará a Jamaica, mientras que en Monterrey, Irak se medirá ante Bolivia.
Serán duelos sin margen de error: los ganadores no solo obtendrán el boleto, sino que completarán el mapa definitivo del Mundial de 2026, que arrancará el 11 de junio con un formato histórico de 48 selecciones.
Más allá del resultado inmediato, lo que está en juego también define el equilibrio competitivo de la fase de grupos. El vencedor entre Jamaica y Congo se integrará al Grupo K junto a Colombia, Portugal y Uzbekistán, mientras que quien avance entre Bolivia e Irak se sumará al Grupo I, donde ya esperan Francia, Noruega y Senegal.
Con sedes repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá, estos últimos clasificados terminarán de darle forma a un torneo que ya está en marcha incluso antes de su silbatazo inicial.
Porque en México, la Copa del Mundo no empieza con el silbatazo inicial.
En México, ya comenzó.