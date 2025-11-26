Toluca persigue un logro sin precedentes en los torneos cortos
El Toluca tiene en este Apertura 2025 la oportunidad de obtener un logro histórico en la historia de los torneos cortos que datan de 1996. En la historia de éstos, han existido cuatro bicampeones, pero solo el América lo hizo al repetir como superlíder en ambos semestres.
Este hito es algo que los Diablos Rojos, dirigidos por el “Turco” Mohamed, podrían igualar, ya que en su primer trofeo, el Clausura 2025, acabaron líderes con 37 puntos, justo por encima de las Águilas, segundas con 34 unidades, y a las que les frustraron un tetracampeonato en la final.
“No me voy a poner ningún rótulo, eso lo hacen los demás. Pero sí te puedo decir que me buscan para ganar. No para levantar un equipo en la parte baja, sino para pelear campeonatos”, confesó Mohamed en una entrevista para Sports Illustrated México.
Con la mente fija en repetir el título, Antonio y compañía comenzarán a partir de este miércoles su camino al bicampeonato en el inicio de su serie de cuartos de final ante Juárez FC.
Los bicampeones en los torneos cortos de México
El Toluca busca ser el quinto bicampeón. El primero en conquistar dos semestres consecutivos fueron los Pumas, de la mano de Hugo Sánchez como entrenador.
El primer trofeo lo obtuvieron en el Clausura 2004, cuando la fase regular se disputaba en grupos. Aquella vez fueron primeros del sector 2 y segundo general con 41 unidades, mientras que en el segundo, el Apertura del mismo año, fueron segundos del grupo 2 y noveno general, pero su posición en su sector los avanzó a la Liguilla.
Aquellos Pumas tenían el ADN de Hugo, trataban de avasallar el área rival con hasta cuatro jugadores en el área para buscar acorralar a sus rivales.
Pasaron nueve años para que hubiera un doble monarca en la Liga MX, fue el León de Gustavo Matosas, uno que sobresalía por un juego atractivo en el campo que ponderaba el futbol de toques cortos y dominar la posesión de balón.
En su primera conquista, el Apertura 2013, acabaron en el tercer escalón y en el segundo, el Clausura 2014, en el octavo.
Luego vino el sorprendente Atlas de Diego Cocca, que sin contar con uno de los mejores presupuestos de aquellos años y con una forma de jugar en la que buscaban contragolpear e incomodar a los rivales con una dura defensa, alzo los dos trofeos de la campaña 2021-22.
Los Rojinegros son los que más cerca se han quedado del logro del América. En el Apertura 2021 fueron segundos y en el Clausura 2022, terceros.
El América, el mejor bicampeón de la historia de los torneos cortos
Las Águilas de André Jardine tuvieron la mejor participación hasta el momento para un dos veces campeón.
En el Apertura 2023, dominaron la fase regular con 40 puntos, luego de firmar 12 victorias, cuatro empates y solo una derrota. Además, fueron el mejor ataque, con 37 dianas, y la mejor defensa, solo con 14 tantos permitidos.
Tenían a la plantilla más costosa de entonces, 124.20 millones de euros, con una plantilla equilibrada comandada por Jonathan “Cabecita” Rodríguez, Diego Valdés y Julián Quiñones.
Para el Clausura 2024, su cosecha de unidades bajó, 35, con una marca de 10 ganados, cinco empatados y dos perdidos. En cuanto a goles, fueron el cuarto mejor ataque con 30, lejos del mejor, el Toluca, con 38; sin embargo, sí fueron la mejor zaga, 12 encajados en 17 fechas.
El sello de este América de Jardine, que en el Apertura 2024 hizo historia como el único tricampeón desde 1996, es pragmatismo y dominar varios sistemas de juego, que se adecuan dependiendo del rival, lo que los llevó a cuatro finales consecutivas.
La última final de estas Águilas fue el semestre pasado ante el Toluca, en el que los Rojos obtuvieron su estrella 11 y se pusieron a una de igualar a las Chivas, el segundo cuadro más ganador de la historia de la Liga MX.
Parecido a la filosofía de Mohamed, técnico especialista en ganar, que suma cuatro ligas en su paso por México, cada una con equipos diferentes (en el Apertura 2014 hizo monarca al América).
En el Clausura 2025, los Diablos tuvieron una suma de puntos parecida a la de las Águilas del Apertura 2023, 37 puntos, y un récord de 11 triunfos, cuatro empates y dos caídas. Fueron el mejor ataque, con 41 balones mandados al fondo de la red, y 22 permitidos, la quinta peor cifra en las defensas.
En el Apertura 2025, los escarlatas tuvieron la misma cosecha de unidades que en el Clausura, también fueron la mejor ofensiva, con 43 goles, pero la segunda peor zaga, con 18.
Una diferencia entre ambos bicampeones, es que Mohamed ha contado con el mejor goleador del campeonato en ambos semestres, Paulinho, mientras que el América, no, sus artilleros se repartieron.
En el primer semestre, Rodríguez, Valdés y Quiñones fueron sus mejores romperredes con seis tantos y en el segundo, Henry Martín y Quiñones, con la misma cantidad de dianas que el trío de seis meses atrás.