El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció este martes el apoyo de Gianni Infantino, el cuestionado mandatario de la FIFA, para la designación de su país como uno de los anfitriones del Mundial femenil de 2031.

"Gracias a Gianni Infantino, y a su gran equipo, por trabajar para traer el torneo a Estados Unidos", publicó Trump en redes sociales un día después del anuncio oficial de la FIFA.

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TRUMP: Announces United States will host 2031 FIFA Women's World Cup, thanks Gianni Infantino and his staff for working to bring tournament to US pic.twitter.com/8x9Qy7JGzH — Trump Truths (@trumptruthsbot) November 24, 2026

La candidatura de Estados Unidos, compartida con México, Costa Rica y Jamaica, era la única que se había presentado para albergar el Mundial femenino de 2031, el primero que se ampliará a 48 selecciones.

Este martes, Estados Unidos también fue confirmado como sede de la Copa América 2028.

El gigante norteamericano se mantiene así como epicentro de los grandes certámenes futbolísticos tras la organización este año del Mundial masculino junto a México y Canadá, que Trump describió el martes como "el más exitoso de la historia".

"Ningún país está mejor posicionado que Estados Unidos para ser sede del evento deportivo femenino más grande de la historia", recalcó el dirigente.

El certamen "traerá un impacto económico generacional a Estados Unidos, hará crecer el deporte del fútbol en todo nuestro país y en el mundo, y mostrará la excepcionalidad de Estados Unidos", auguró.

A lo largo de los últimos años, Trump e Infantino no han ocultado su gran sintonía personal.

Infantino, quien el pasado diciembre le otorgó a Trump el primer Premio de la Paz de la FIFA, afronta ahora el proceso de reelección a la presidencia del organismo, en marzo próximo frente a otros dos candidatos: el francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima.

La autoridad de Infantino ha quedado dañada desde que en julio se conoció su proyecto secreto de abrir las competiciones, incluido el Mundial, a inversores privados.

La fuerte oposición encontrada terminó haciendo naufragar su plan, pero el dirigente italo-suizo sigue contando con importantes apoyos para la reelección, incluido el de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol). AFP