Una fuerte base de canteranos, clave en las Chivas campeonas cada 10 años
Joel “Tiburón” Sánchez llegó con 12 años a las Chivas. Se formó como futbolista rodeado de leyendas como Fernando Quirarte, Demetrio Madero o Benjamín Galindo. A ellos les aprendió la filosofía de ser jugador del Guadalajara, el segundo equipo con más títulos del futbol mexicano.
“El formarte en la cantera de Chivas te ayuda a sacar el orgullo en el campo, a dar más por estos colores. Ayuda mucho porque conoces las raíces, conoces las entrañas del club, sabes lo que representa para muchísima gente. El ser de casa te hace sacar un extra”, explicó a Sports Illustrated México, uno de los líderes de la defensa que ganó el título del Verano de 1997, el décimo en la historia de la institución Rojiblanca.
El "Tiburón", un central que obtuvo la Copa Confederaciones con México en 1999, reconoció que el contar con una base de canteranos es clave para ganar títulos en las Chivas y ha sido una constante en el Rebaño Sagrado que desde 1986-87, gana títulos de liga aproximadamente cada década.
El equipo de 1986-87 tenía una plantilla comandada por Quirarte, Demetrio Madero, Omar Arellano, José Manuel y Eduardo de la Torre, y Javier “Zully” Ledesma, todos formados en casa, quienes rompieron una sequía de 17 años sin un título, y comenzaron la tradición de ser monarca cada década.
“Cuando yo entrenaba en Verde Valle, los miércoles jugábamos cáscaras con los miembros del campeonísimo (las Chivas que lograron siete títulos entre los años 1956 y 1965). Ellos también asistían a entrenamientos y partidos. Te ayudaban con consejos, pero también te reprendían si hacías las cosas bien. Fue una buena formación”, recordó Sánchez.
El equipo de Sánchez también brilló por su poderosa base de canteranos, liderada por él, Camilo Romero, Paulo César “Tilón” Chávez, Manuel Martínez, que fueron secundados por refuerzos como Alberto Coyote, Ramón Ramírez y Gustavo “Gusano” Nápoles.
La de 2006, que rompió por seis meses la “tradición” de ser monarca cada 10 años, de igual forma contaban en su once con varios canteranos sólidos, como Héctor Reynoso, Jonny Magallón, Patricio Araujo, Alberto “Venado” Medina, Omar Bravo, quienes eran complementados gente de fuera como Oswaldo Sánchez, Gonzalo Pineda y Adolfo “Bofo” Bautista.
“Es importante contar con canteranos en los equipos de Chivas, no es imprescindible para ser campeón, pero ayuda. Habla bien de la institución contar con gente de casa, significa que está trabajando bien. A nosotros nos ayudó”, confesó el “Sheriff” Quirarte, uno de los capitanes de 1987.
Luego de 2006, las Chivas ganaron por última vez en el Clausura 2017. Esa versión, entrenada por Matías Almeyda, tenía a varios fichajes importantes como Orbelín Pineda, Rodolfo Pizarro o Alan Pulido, pero igual contaba con líderes canteranos como el capitán Carlos Salcido, Jesús Sánchez o Miguel Ponce.
El “Tiburón” Sánchez y Quirarte se preguntan por qué Chivas celebra títulos cada 10 años
Los referentes del Guadalajara no se saben explicar por qué las Chivas ganan títulos cada 10 años. Para ellos, solo es una coincidencia y no es que así se trabaje en el interior de los tapatíos.
“Es difícil de entender y de explicar. Es un fenónemos raro. A mí me gustaría que Chivas fuera protagonista no cada 10 años, sino cada torneo”, se limitó Sánchez a contestar.
Mientras que Quirarte, quien como jugador vivió la etapa cuando Chivas era una Asociación Civil que pertenecía a sus socios y como entrenador la etapa de empresa privada de Jorge Vergara, expresó que ninguna de las dos administraciones trabajan para ser monarcas cada década.
“Solo es una casualidad. Nadie trabaja en procesos de 10 años, a mí se me hace demasiado. No creo que exista un equipo que quiera ser campeón cada década”, expresó Quirarte, técnico de las Chivas entre 2011 y 2012.
Las Chivas tratarán de confirmar en esta Liguilla del Apertura 2025, que solo han sido una coincidencia el que sus últimos trofeos hayan sido cada 10 años.
Una de las claves de este Guadalajara es que cuenta con elementos de casa brillando, encabezados por Armando “Hormiga” González, el goleador del campeonato; el portero Raúl “Tala” Rangel, Gilberto Sepúlveda, quienes son secundados por gente de fuera como Roberto Alvarado o Efraín Álvarez. Pero antes, tendrán que echar al Cruz Azul de los cuartos de final, para continuar con su camino al título.