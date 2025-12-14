Las tres Grandes Vueltas de Isaac del Toro
Isaac del Toro correrá el próximo año el Tour de Francia y con ello habrá incursionado en las tres Grandes Vueltas del ciclismo mundial: Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España, en su tercer año como ciclista profesional y ––con 22 años de edad––.
El equipo, encabezado por el director deportivo Joxean Fernández Matxin decidió apostar por Del Toro en la mítica carrera francesa, donde compartirá con el esloveno y número uno del mundo Tadej Pogacar.
Vuelta a España 2024
Su primera aparición en una de las tres Grandes la hizo en la Vuelta a España 2024, donde concluyó en el lugar 36. Entonces, Isaac acaba de integrarse al UAE Team Emirates después de haber conquistado el Tour d l’Avenir 2023, título que lo catapultó al equipo más poderoso del mundo.
Felipe Enríquez Rojas, Raúl Alcalá, Miguel Arroyo y Julio Alberto Pérez Cuapio fueron algunos de los ciclistas que compitieron en la rodada española.
"Es un sueño que siempre tuve cuando era un niño y ahora voy a poder cumplirlo".- Isaac del Toro, ciclista mexicano
Giro de Italia 2025
Isaac del Toro conquistó el subcampeonato del Giro de Italia ante el asombro del mundo del deporte. El joven mexicano emergió por sorpresa en la segunda carrera más importante del año, la cual lideró por 11 días con la codiciada Maglia Rosa, algo inédito desde 1940.
"Voy a aprender con Tadej y a conocer la carrera. Sin prisas ni presiones. No quiero ponerme presión, pero claro que me gustaría llegar algún día al nivel de Tadej".- Isaac del Toro, ciclista mexicano
Tour de Francia 2026
El equipo del mexicano Isaac del Toro confirmó que disputará por primera vez el Tour de Francia, una meta que definió como “un sueño” desde su infancia y donde compartirá la rodada con el número uno del mundo, el polaco Tadej Pogacar.
Isaac del Toro seguirá el mismo camino que sus compañeros de equipo y, hasta no cumplir los 25 años, no disputará dos Grandes Vueltas por temporada, con el objetivo de gestionar cuidadosamente su desarrollo.