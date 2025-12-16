La altitud frenó el potencial de Helinho, el fichaje más caro en la historia del Toluca
Helinho tenía en casa a su mayor enemigo: los 2,660 metros de altitud de Toluca, que según reconoce impidieron que confirmara su condición de ser el fichaje más caro en la historia del club rojo. La falta de oxígeno lo sofocaba, evitaba que en la cancha encarara a sus rivales y los superara en el uno a uno, una de las habilidades por la que los Diablos pagaron unos 15 millones de dólares al Red Bull Bragantino brasileño.
“Lo que me afectó al principio fue la altura. No conseguía ejecutar mis movimientos, pero gracias a Dios somos bicampeones”, explicó el extremo de 25 años, luego de que el Toluca obtuviera el título 12 de su historia, para igualar a las Chivas como los segundos equipos con más trofeos de Liga MX.
El brasileño arribó con una fama de ser una de las nuevas promesas del balompié de su país. Pedro Caixinha, quien lo dirigió en el Sao Paulo, lo puso al nivel de Antony, ex figura del Manchester United, y David Neres, del Napoli italiano.
“Es un jugador que tenía mucha proyección, con el que tuvimos que trabajar no en su calidad individual en el campo, sino en el control emocional”, expresó en entrevista a Mediotiempo.
Sus principales cualides son, además de encarar, tener buena visión del campo y ser goleador, a pesar de no ser centro delantero. Venía con buenos números en su última temporada con el equipo de Red Bull, con el que en los primeros nueve meses de 2024 marcó siete goles en el campeonato brasileño y en la Copa Sudamericana, cinco dianas.
Era una figura de la Serie A brasileña y reportes indicaban que clubes europeos estaban en búsqueda de su fichaje. El que quisiera hacerse de sus servicios debía de pagar varios millones de dólares.
El Toluca ganó la carrera, depositó unos 15 millones de dólares al club carioca, por encima de los casi 8 que le transfirió al Sporting de Lisboa por Paulinho. Había altas expectativas por su llegada, para sustituir a Maxi Araújo.
Pero lesiones y la altitud atrasaron su despegue en el campo. En su primer año, apenas marcó tres dianas sin asistencias en 24 partidos. En la fase final del primer título del Toluca, en el Clausura 2025, se fue en blanco.
Parte de la afición y medios de comunicación no entendían el por qué se pagaron decenas de millones de dólar por un futbolista que se lesionaba recurrentemente y no influía en el campo.
Su valor decaía. Llegó en su punto más alto en la tasación de Transfermarkt, 8 millones de euros, ahora, vale 6.50. Mientras muchos pedían su salida, Antonio Mohamed, entrenador del Toluca, lo defendió y mantuvo en la plantilla.
No solo eso, el “Turco” le dio la responsabilidad ante la lesión de Alexis Vega, quien era el alma desequilibrante del equipo, para ser su una de sus principales armas en la Liguilla del Apertura 2025.
La apuesta rindió frutos. Tuvo su mejor rendimiento en este semestre, seis tantos y cuatros pases de gol en 12 encuentros. En las eliminatorias, dos goles y dos asistencias, pero su mejor hazaña fue en el partido de vuelta de la final, cuando sus compañeros lo necesitaban para guiar al equipo a remontar el 1-0 en contra en el duelo de ida.
Helinho apareció y por fin mostró argumentos de por qué pagaron tanto por él. Anotó el 1-1 que le daba vida a su equipo, que sufrió un temprana anotación en el partido definitorio.
Los Diablos necesitaban un tanto más para forzar al menos el tiempo extra, ahí volvió a presentarse el fichaje de los 15 kilos, asistencia para Paulinho, lo que mandó la serie al alargue y a la posterior definición en los penaltis que convirtió a los escarlatas en el quinto bicampeón en la historia del futbol mexicano.
Tardó en explotar, pero el nivel de Helinho puede ser una de las claves para que el Toluca de Mohamed alargue su dominio en la Liga MX.