América: ¿Quién es el General Atlantic, fondo que compró el 49% de las acciones de las Águilas?
El América tiene un nuevo socio: el fondo de inversión internacional General Atlantic. Dicho fondo adquirió el 49 por ciento de las acciones de las Águilas, el Estadio Azteca y los terrenos adyacentes al inmueble dos veces mundialista.
Según el comunicado de prensa en el que se anunció la venta, el fondo de inversión y el América crearán un nuevo conglomerado, el cuál es designado como Grupo Águilas, que separará al club, el Azteca y las zonas que lo rodean de Olallami, que tenía la propiedad total de estos activos.
Ahora, Olallami será propietaria del 51 por ciento de las acciones, pero mantendrá el control de las decisiones, asesorados por General Atlantic.
En la valuación de mercado que hicieron ambas instituciones, se tasó al América, el Azteca y los terrenos cercanos en 490 millones de dólares, por lo que la transacción rondaría los 240 millones de dólares.
“Ollamani tiene la intención de utilizar los ingresos recibidos en relación con la transacción para distribuir valor a sus accionistas”, informó General Atlantic.
Junto con ello, se firmó una alianza con the Kraft Analytics Group, afiliada a Kraft Group, dueña de los Patriotas de la NFL, el New England Revolution de la MLS y el Gillette Stadium, para, con análisis de datos, mejorar la experiencia del aficionado en el Azteca y “consultoría estratégica” para crecer la base de fans de las Águilas en Estados Unidos.
“El Estadio Azteca será un escenario más cómodo, cercano y moderno”, comentó el América.
¿Quién es el General Atlantic, fondo que invirtió en el América?
A pesar de que el América vendió el 49 por ciento de sus acciones, la familia Azcárraga se mantendrá como el principal propietario y la que tome las decisiones.
“Esta alianza suma experiencia global y visión de largo plazo, pero mantienen algo fundamental: el liderazgo, el rumbo y la identidad del América, esos permanecerán en casa y con nuestra noble afición”, explicó el América en una nota de prensa.
Emilio Azcárraga Jean se mantendrá como el presidente del club, pero contará con el apoyo tanto financiero como de gestión del General Atlantic, que desde su llegada a México en 2015 ha invertido cerca de 3 mil millones de dólares en 14 empresas.
General Atlantic se fundó en 1980 y a lo largo de sus más de cuatro décadas de existencia ha invertido en más de 830 compañías en todo el mundo.
“La firma combina un enfoque global colaborativo, experiencia sectorial, un horizonte de inversión a largo plazo y un profundo conocimiento de los motores de crecimiento para asociarse y escalar empresas innovadoras en todo el mundo”, se describió General Atlantic.
El grupo invierte en "Capital de Expansión, Crédito, Clima e Infraestructura Sostenible".
General Atlántic administra aproximadamente 118 mil millones de dólares en sus activos y emplea a 900 trabajadores en 20 países diferentes.
Entre sus sedes en el mundo están Abu Dabi, Ámsterdam, Hong Kong, Londres, Nueva York, Riad, Singapur, entre otras grandes ciudades.
Entre las empresas en las que ha invertido destacan Clip, Kavak, Airbnb, Uber, Duolingo, entre otras.
El General Atlantic es un fondo de inversión más que entra a la Liga MX de cara al Mundial 2026, que organiza México con Estados Unidos y Canadá.
NX Football USA tiene el 49 por ciento de las acciones del Necaxa y desde este año, Innovatio Capital adquirió al Querétaro.
Hay rumores de que más fondos buscan entrar al campeonato mexicano, de los pocos en América Latina que cuenta con una base de fans en dos países.