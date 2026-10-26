Lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada 14: América cae; Chivas y Cruz Azul, al acecho del liderato

Este fin de semana se celebró la jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. Mientras el superlíder América sufrió un revés que pone en riesgo su posición de honor, Chivas y Cruz Azul aprovecharon el tropiezo de las Águilas para ponerse al acecho del primer lugar. Además, se acabó la racha del "Verde Esperanza" de Santos Laguna. A continuación, lo más destacado de la fecha.

Lo bueno: Chivas y Cruz Azul dan golpes de autoridad

Después de varios altibajos, tanto el Rebaño Sagrado como los Cementeros se reencontraron con su mejor versión de cara al final de la fase regular.

Por un lado, Cruz Azul se impuso de visitante 3-1 sobre Querétaro con tantos de Andrés Montaño, Nicolás Ibáñez y Christian Ebere, alcanzando así su tercera victoria consecutiva. Por su parte, los tapatíos visitaron a Monterrey en lo que fue su reencuentro con Matías Almeyda, ahora como rivales en el banquillo. Al final, el cuadro rojiblanco se llevó la victoria por 0-1 en la Sultana del Norte, con gol de Roberto "Piojo" Alvarado, logrando su segundo triunfo al hilo.

De esta manera, ambos conjuntos llegaron a 26 puntos para colocarse a tan solo una unidad del líder América, apretando la lucha por la cima.

Lo malo: El líder y la revelación caen en la misma fecha

En cuanto a las ya mencionadas Águilas del América, el club quiso rendirle un homenaje a Guillermo Ochoa durante su partido contra Pachuca. No obstante, el reconocimiento se vio opacado tras sufrir una derrota por 1-2 ante los Tuzos. Con este resultado, el conjunto azulcrema se queda con 27 puntos y, aunque todavía tiene un partido pendiente respecto al resto de los equipos, este tropiezo pone en riesgo su liderato.

Pero los capitalinos no fueron los únicos en verse superados de forma sorpresiva. También Santos Laguna, que tras un mal inicio de torneo pasó a convertirse en el "caballo negro" con una racha de seis victorias consecutivas que lo ponían de nuevo en la lucha por la liguilla. No obstante, todo llega a su fin, incluida la seguidilla positiva de los albiverdes, la cual cayó de forma abrupta con una goleada en contra por 1-4 ante los Xolos de Tijuana.

Lo feo: Necaxa, el segundo eliminado del torneo

La afición de los Hidrorrayos perdió toda ilusión por ser campeón. Y es que Necaxa se midió en Aguascalientes ante el único club que ya llegaba sin vida a esta fecha, obligado a sumar de a tres para no sufrir el mismo destino. Sin embargo, no logró el objetivo y, tras un amargo empate 1-1, se convirtió en el segundo eliminado del torneo.

Con apenas 10 unidades cosechadas y solo nueve puntos restantes por disputar, las matemáticas ya no le alcanzan a los necaxistas para meterse a la fiesta grande, ya que Rayados, que es octavo, tiene 20 unidades.