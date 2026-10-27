Con dos eliminados y América a nada del boleto, el AP26 entra a la etapa decisiva

El Apertura 2026 entra en su recta final con América como líder, Cruz Azul convertido en el equipo más embalado y una pelea por los últimos boletos a la Liguilla en la que varios clubes llegan con tendencias opuestas.

A tres jornadas de que termine la fase regular, solo Juárez y Necaxa están matemáticamente eliminados, si bien otros como Tigres y Pumas tienen urgencia de triunfos y necesidad de resultados ajenos.

Las Águilas encabezan la tabla con 27 puntos, pese a su reciente derrota ante Pachuca, y podrían acercarse a la clasificación este miércoles cuando enfrenten a Tijuana en un partido pendiente. Una victoria las dejaría a solo un triunfo más de amarrar el boleto.

Apenas un punto detrás aparecen Cruz Azul y Chivas, ambos con 26. La Máquina llega con tres victorias consecutivas y seis encuentros sin perder, además de ser el único equipo que ganó sus tres partidos de la reciente jornada doble. Guadalajara también llega fortalecido tras vencer a Monterrey y sumar su segundo triunfo en fila.

San Luis se acerca y Querétaro se desploma

La disputa más cerrada está entre el sexto y el undécimo lugar, separados por apenas tres puntos. León suma 22 unidades; Monterrey, Tijuana y Querétaro tienen 20, mientras Santos y San Luis acumulan 19.

El cuadro potosino es uno de los equipos que amenazan con meterse a la Liguilla tras sus recientes triunfos sobre Querétaro y Atlante. En cambio, los Gallos Blancos pasaron de pelear los primeros lugares a quedar fuera de la zona de clasificación después de tres derrotas consecutivas.

Santos también sigue en la pelea, aunque su racha de seis victorias terminó con una goleada de 4-1 ante Tijuana, precisamente uno de sus rivales directos, este fin de semana.

Además, el calendario podría prolongar la incertidumbre, ya que Querétaro y Monterrey disputarán su partido pendiente de la Jornada 7 hasta el 14 de noviembre, justo antes de la última fecha, en un enfrentamiento que podría decidir uno de los boletos.

Tigres y Pumas, cerca del fracaso

Más abajo, Pumas y Tigres tienen un margen de error mínimo, con los universitarios sumando 17 puntos y los felinos apenas 15, por lo que necesitan ganar sus últimos tres encuentros y esperar tropiezos de sus rivales.

Para Tigres, quedar fuera representaría su primera ausencia de la Liguilla desde el Clausura 2014, antes de la llegada de André-Pierre Gignac. Necaxa y FC Juárez, por su parte, ya están matemáticamente eliminados.

Con tres jornadas por disputar y sin Play-In, el Apertura 2026 todavía tiene ocho boletos disponibles, pero las rachas recientes empiezan a marcar diferencias entre quienes se acercan a la Liguilla y quienes podrían quedarse fuera.