Cruz Azul termina con la mejor racha de las Chivas en 16 años

📚 ¿Sabías qué…?@CruzAzul tiene seis partidos seguidos sin perder ante @Chivas; de esos juegos, los cementeros ganaron cinco. 👊



El último triunfo del Rebaño sobre la Máquina fue en el Estadio Akron, en el Apertura 2023, pero de visita no les gana desde el Clausura 2022. 🙌… pic.twitter.com/OZgmffFMx8