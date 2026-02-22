Cruz Azul termina con la mejor racha de las Chivas en 16 años
La mejor racha de las Chivas en 16 años acabó. Tras ganar sus primeros seis partidos en el Clausura 2026, el Guadalajara se topó con uno de sus “cocos” en la Liga MX, el Cruz Azul, que lo venció por 2-1 y acabó con su mejor seguidilla de victorias desde el Bicentenario 2010.
“La Máquina” llegó al partido con un saldo invicto en sus últimos seis partidos ante las Chivas, un tendencia que confirmó en el duelo de la séptima jornada, en el que con goles de Gabriel “Toro” Fernández y Carlos Rodríguez, terminaron con la marca perfecta del Rebaño, que a pesar de la derrota se mantuvo líder de la clasificación.
En un partido en el que se enfrentaron los dos mejores cuadros de la tabla, los celestes, dirigidos por Nicolás Larcamón, plantearon un partido efectivo, en el que convirtieron dos de sus tres tiros a puerta para obtener la victoria, llegar a 16 puntos y afianzarse en el subliderato del campeonato.
Chivas, por el que Ángel Sepúlveda anotó, se mantuvo en el primer lugar con 18 unidades.
El partido
El primer tiempo fue cerrado en defensa, con pocas opciones en ofensiva, la diferencia fue que el Cruz Azul acertó su único disparo a puerta para tomar ventaja.
Las Chivas fueron las primeras en ofender, recurrieron a un disparo de Roberto Alvarado desde fuera del área que el portero Andrés Gudiño rechazó al miuto 17.
Tras ello, el partido volvió a volverse táctico, sin espacios para atacar, hasta que en una pelota parada, los celestes abrieron el marcador.
Al 34, Agustín Palavecino cobró un tiro libre por derecha que en el segundo poste Gabriel Fernández cabeceó para poner el 1-0.
El Guadalajara dominó el segundo tiempo y gracias a la insistencia encontró el empate.
Después de fallas de Roberto Alvarado, al 65, y de Hugo Camberos, al 54 y 78, Sepúlveda encontró el gol ante su ex equipo.
En un contragolpe que contó con una triangulación, Ricardo Marín, quien llevaba un minuto en el campo, cruzó un servicio en el área que Sepúlveda cabeceó para el 1-1 al 81.
Cuando parecía que el partido terminaría empatado, el Cruz Azul reaccionó, en otra pelota parada. Palavecino cobró un tiro de esquina por derecha y en el área Carlos Rodríguez escondió la pelota por el poste izquierdo de Raúl “Tala” Rangel al 85, para el 2-1 final que terminó con el buen inicio de torneo de las Chivas.