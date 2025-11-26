Una fiesta sólo para extranjeros: La Liguilla, sin técnicos mexicanos por cuarto torneo consecutivo
Esta tarde arranca la Liguilla del Apertura 2025, la llamada “Fiesta Grande” del Futbol Mexicano, una fiesta que para los directores técnicos está reservada únicamente para extranjeros y a la que no está invitado ningún director técnico mexicano. Por cuarta Liguilla consecutiva, ningún equipo cuenta en su banquillo con un estratega nacional.
En este Apertura 2025, se completan dos años naturales sin que aparezca algún técnico nacido en México en busca del título del Futbol Mexicano. Para este torneo, la última “esperanza” era Efraín Juárez, estratega de los Pumas, equipo que disputó el Play In y quedó eliminado a manos de FC Juárez.
Así, los ocho equipos que buscarán levantar el trofeo cuentan en su banca con técnicos nacidos fuera de México: Toluca (Antonio Mohamed), Tigres (Guido Pizarro), Cruz Azul (Nicolás Larcamón), América (André Jardine), Monterrey (Domenec Torrent), Chivas (Diego Milito), Xolos (Sebastián Abreu) y FC Juárez (Martín Varini).
Cabe destacar que de esos ocho entrenadores, Antonio Mohamed (actual campeón con Toluca y cuatro títulos de Liga MX) y Guido Pizarro, iniciaron su carrera como técnicos en el futbol mexicano y, en el caso de Mohamed, gran parte de su carrera como futbolista se dio en el Futbol Mexicano, por lo que se considera ‘formado’ en México como estratega.
Liguilla: Cuatro torneos sólo con DT's extranjeros
La historia fue la misma en los tres torneos previos al Apertura 2025. En el Clausura 2024, los ocho equipos que entraron a la Liguilla contaron con técnicos extranjeros: América (André Jardine), Cruz Azul (Martín Anselmi), Pachuca (Guillermo Almada), Toluca (Renato Paiva), Chivas (Fernando Gago), Pumas (Gustavo Lema), Monterrey (Fernando Ortiz) y Tigres (Robert Dante Siboldi).
La Liguilla del Apertura 2024 volvió a contar con ocho técnicos extranjeros: América (Jardine), Cruz Azul (Martín Anselmi), Pachuca (Guillermo Almada), Toluca (Renato Paiva), San Luis (Domenec Torrent), Pumas (Gustavo Lema), Monterrey (Martín Demichelis) y Tigres (Veljko Paunovic).
Para la Liguilla del Clausura 2025, el patrón se mantuvo, aunque algunos nombres cambiaron: América (André Jardine), Cruz Azul (Vicente Sánchez), Pachuca (Guillermo Almada), Toluca (Antonio Mohamed), Monterrey (Martín Demichelis), Tigres (Guido Pizarro, Necaxa (Nicolás Larcamón) y León (Eduardo Berizzo).
¿Quién fue el último técnico mexicano en disputar Liguilla?
La vez más reciente que un técnico mexicano ha disputado una Liguilla fue en el Apertura 2023 y curiosamente no fue un estratega nacional de gran cartel o de renombre. Ricardo Carbajal dirigió al Puebla en esa Liguilla, donde La Franja cayó ante los Tigres, dirigidos por Robert Dante Siboldi.
¿Quién fue el último técnico mexicano que fue campeón?
Y para finalizar, el último técnico mexicanos que logró coronarse campeón de la Liga MX fue Ignacio Ambriz, cuando dirigió al León en el Torneo Guardianes 2020 y donde derrotó a los Pumas de la UNAM, entonces dirigidos por Andrés Lillini.
Desde entonces, 9 técnicos extranjeros se han coronado campeones y en este Apertura 2025 se llegará a 10 de manera consecutiva.