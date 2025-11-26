Gilberto Mora, un jugador más completo de la mano de Abreu, al que le falta “colmillo”
Gilberto Mora solo tiene 17 años. No ha perdido la inocencia de un chico de su edad, por eso cuando le cometen una falta, en vez de tirarse al piso, prefiere recuperar el equilibrio para seguir la jugada.
“Gil intenta jugar siempre. Cuando lo agarran de la camiseta, no se tira, quiere seguir jugando el balón (…) Tiene que agregarle colmillo a su necesidad de siempre querer el balón, para que no lo golpeen tanto, y que cuando le tiren una patada se quede un tiempo en el suelo, pida que entre la asistencia médica, para obligar al árbitro a ir al VAR”, explicó Sebastián “Loco” Abreu, su entrenador en el Tijuana.
Abreu, un antiguo delantero con el Récord Guinness de haber jugador para 32 equipos, achaca esta falta de audacia a que Mora tiene todavía un “ADN infantil”.
“Me va a llevar a decir que haga lo que no debe hacer, que si lo jalan, se tire. Lo que pasa es que no ha perdido a su chico interior, que solo quiere tener la pelota en los pies”, añadió el dos veces mundialista con Uruguay.
De las pocas falencias que tiene este chico, que irrumpió con 15 años en la Liga MX y desde el primer momento mostró condiciones de ser un jugador generacional, como lo fueron Giovanni Dos Santos y Carlos Vela.
El “Loco” hace de Mora un jugador más completo
Abreu sobresalió en su carrera como jugador por su picardía, por algo le llaman el “Loco”, como muestra el gol a lo Panenka que anotó en el Mundial de 2010 para firmar el pase de su país a los cuartos de final o alargar su carrera hasta los 44 años.
Su personalidad y “colimillo” son dos aspectos que ha tratado de impregnar en Mora, quien marcó de Panenka el penalti que significó el 2-1 que ayudó al Tijuana a encaminarse a ganar la primera serie del Play-in del Apertura 2025. El estar cerca de Abreu lo hace un jugador más completo.
“El ‘Loco’ me enseñó a tirar los penales así. Lo practiqué en el entrenamiento, me animé y gracias a Dios entró”, comentó Mora, tras la victoria del Tijuana por 3-1 al FC Juárez, con el que el equipo fronterizo amarró su pase a los cuartos de final en los que se medirá a los Tigres.
Pero no solo en eso Abreu trata de hacer más completo a Gil, también en su accionar en la cancha. Mora debutó de la mano de Juan Carlos Osorio, seleccionador de México en el Mundial de 2018.
Bajo la tutela del colombiano, pulió su entendimiento táctico, un sello del antiguo entrenador del Puebla. Con Abreu, aprende lo contrario, el “desorden” en la cancha que lo ha llevado a ser más ofensivo.
“Lo que le pido es que se mueva en todos los sectores del campo, hacer un desorden táctico que nos beneficie. Que se mueva por donde quiera, eso provoca que los volantes rivales espejeen para atrás, en vez de ver el balón y genera espacios”, afirmó el estratega uruguayo.
Con Abreu, Mora pasó de dominar cuatro posiciones en el campo: delantero, extremo e interior izquierdo y mediocampista ofensivo, a cinco; con el “Loco” también ha participado como interior derecho.
La libertad que goza en el campo le ha facilitado aumentar su producción ofensiva, con el “Profe” Osorio anotó un gol y repartió una asistencia en 24 partidos, y con Abreu suma seis dianas y un pase para anotación en 15 duelos.
“Mi única influencia en su mejoraría es no ser un entrenador burro y ponerlo a jugar. Verlo como un futbolista hecho y derecho, titular de la selección nacional, líder del equipo, en ofensiva y defensiva, y no cuadricurarlo en la cancha, darle libertad”, dijo Abreu.
El legado de Mora en los Xolos
Sebastián disfruta mientras pueda a Mora. Sabe que en 11 meses, cuando cumpla 18 años, se marchará a un club europeo. El “Loco” bromea conque en una de las paredes del centro de entrenamiento de los Xolos marca en la pared los días que faltan para que, por reglamento de FIFA, puede ser fichado por un equipo fuera de México.
“Mora tiene el objetivo claro de ir a Europa. A él no tienes que pedirle que venga a entrenar por las tardes y estudiar, lo hace solo. También estudia inglés y alemán. Lo más importante es que los valores los trae desde casa”, afirmó el director técnico.
Gil se ha mantenido desde el inicio de su carrera profesional al apoyo y guía de su padre, un ex futbolista que lleva su mismo nombre y tuvo una carrera en la Liga MX de 13 años, tiempo en el cual jugó para cuadros como el Toluca, Jaguares y el Tijuana.
Una vez retirado, se convirtió en entrenador. Desde 2015 está en las fuerzas básicas del Tijuana, en donde ha sido mentor de Mora y otros jóvenes talentos del equipo propiedad de Grupo Caliente.
Eso le ha permitido a Mora madurar antes que su demás compañeros, algo que que se refleja también en su participación en la selección mexicana, en donde Javier Aguirre lo ha usado como titular en momentos clave como la final de la Copa Oro.
Para Abreu, Gil empieza a dejar un legado en el Tijuana que va más allá de su actuación en la cancha: ser un ejemplo para los otros juveniles que entrenan con el primer equipo.
“Lo más lindo de su paso por el equipo es ver cómo los chavos que subimos a primera siguen su ejemplo, ven lo que come, si agarra cereal o ensaladas, y cómo le pregunta a los nutricionistas qué protenías le corresponden según su peso y lo que necesita para su dieta. Es el legado que dejan jugadores como él”, sentenció Abreu.
La confirmación de Mora será en la Liguilla. El primer rival, luego de librar el Play-In, serán los Tigres, un equipo que tiene un mayor presupuesto de los Xolos. Mora será fundamental en la serie para demostrar que está cerca de convertirse en el líder que México busca en el Mundial 2026.