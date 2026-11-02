La recta final del Apertura 2026 arrancó con la jornada 15. Un fin de semana que permitió brillar a una de las nuevas joyas de Chivas y del futbol mexicano, que vio la caída de una dinastía norteña y que contó con una polémica en la cancha y las declaraciones al final del América vs. Toluca.

Lo bueno: Santiago Sandoval brilla con Chivas

Un juvenil se convirtió en la figura del Rebaño Sagrado. Así es, Santiago Sandoval, a sus 19 años, ya comienza a consolidarse con Chivas, anotando en esta jornada un doblete para guiar el triunfo 4-2 sobre el Atlante. De esta manera, el reciente campeón de Concacaf con el Tricolor Sub-20 llegó a 5 goles en lo que va del torneo, para colocarse junto a Roberto “Piojo” Alvarado como el máximo anotador rojiblanco de la campaña.

⚽ 🐐 DOBLETE DE SANTIAGO SANDOVAL 🇲🇽



Al inicio anularon el gol por un supuesto fuera de lugar pero después de la revisión se da por válido el gol.



CHIVAS 3-0 ATLANTE 🔥 pic.twitter.com/QCou0SE9u4 — Alee (@ImAleeJeje) November 1, 2026

Además, a nivel colectivo, el cuadro tapatío hiló su tercer triunfo consecutivo para colocarse con 29 puntos, empatado con América y Cruz Azul en la cima de la tabla y en la lucha por el superliderato en las últimas dos fechas de la fase regular.

Lo malo: El final de una era para Tigres

Tigres, un equipo que marcó la época reciente del futbol mexicano ganando cinco títulos de liga en los últimos 11 años, hoy se encuentra en una crisis de resultados. Tras caer goleado 3-0 ante el Club Pachuca, los felinos quedaron oficialmente eliminados del torneo, ya que con 15 puntos y solo 6 más en disputa, matemáticamente ya le es imposible alcanzar el último cupo a la liguilla, el cual de momento tiene Santos con 22 puntos en el octavo lugar.

Pero lo que llama la atención es que, de esta manera, Tigres pone fin a una racha de 12 años y 23 torneos cortos consecutivos clasificando a la “Fiesta Grande” del balompié nacional.

Lo feo: Estalla la polémica entre América y Toluca

América y Toluca tuvieron un duelo emocionante que terminó envuelto en una controversia arbitral. Sobre los minutos finales, dos penales, uno cometido por Santiago Bueno sobre Paulinho y otro de Federico Pereira sobre Miguel Borja, mismos que influyeron en el marcador y decretaron un empate 2-2 en la cancha del Estadio Azteca.

Sin embargo, la polémica no se quedó sobre el césped, sino que escaló hasta las conferencias de prensa. Guillermo Almada, estratega de las Águilas, fue el primero en encender los micrófonos señalando: "Los goles de Toluca fueron muy polémicos en nuestra contra".

Por su parte, Antonio "Turco" Mohamed, jefe del banquillo de los Diablos, respondió diciendo: "Si hay polémica de verdad, es el último gol". Pero el argentino no se detuvo ahí y acusó a la directiva azulcrema de romper las reglas del torneo: "Polémico es que el América ha tenido 10 extranjeros en el torneo; le cambiaron el número a un jugador, lo sacaron y ahora juega en la Sub-20... el reglamento dice que son 9 extranjeros y América jugó con 10", haciendo alusión al caso de Ícaro da Conceição, elemento registrado originalmente en el primer equipo y posteriormente enviado a las juveniles para liberar una plaza de no formado en México.