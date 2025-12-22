Liga MX Femenil: Conoce a todos los equipos campeones
La Liga MX Femenil se inauguró en 2017, año en el que el futbol mexicano hizo historia al profesional su balompié de mujeres, con el principal objetivo de impactar a la selección local.
En la historia, 16 torneos terminaron con equipos campeones del circuito de mujeres del país. Enseguida te compartimos la lista completa de los clubes monarcas, así como otra de los cuadros que acumulan más cetros.
Todos los equipos campeones de la Liga MX Femenil
- Apertura 2017: Chivas
- Clausura 2018: Tigres
- Apertura 2018: América
- Clausura 2019: Tigres
- Apertura 2019: Rayadas
- Clausura 2020: Supendido por la pandemia de la covid-19
- Guardianes 2020: Tigres
- Guardianes 2021: Tigres
- Apertura 2021: Rayadas
- Clausura 2022: Chivas
- Apertura 2022: Tigres
- Clausura 2023: América
- Apertura 2023: Tigres
- Clausura 2024: Rayadas
- Apertura 2024: Rayadas
- Clausura 2025: Pachuca
- Apertura 2025: Tigres
¿Cuál es el equipo más ganador en la historia de la Liga MX Femenil?
La competición femenina de México arrancó en 2017 y ha tenido cinco conjuntos campeones diferentes en 16 finales, de las que 11 las ha protagonizado Tigres (récord), el club más ganador con siete trofeos en sus vitrinas.
Las felinas son de las que mayor presupuesto manejan y por ello han logrado ser las más campeones con diferencia del segundo lugar, Rayadas, con cuatro títulos, y del tercero, en el que empatan América y Chivas, escuadras con dos trofeos cada una.
Lista de equipos más ganadores de la Liga MX Femenil
- Tigres: 7 trofeos
- Rayadas: 4 trofeos
- Chivas y América: 2 trofeos
- Pachuca: 1 trofeo