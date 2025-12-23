Liga MX: Todos los campeones de goleo de la historia
La Liga MX ha tenido a lo largo de su historia artilleros de renombre, varios de los cuales terminaron como los mejores anotadores de un torneo para proclamarse campeones de goleo.
Entre los mejores artilleros destacan nombres como los de Cabinho, figura de los Pumas; José Saturnino Cardozo, el “Diablo Mayor” del Toluca, o más recientemente André Pierre-Gignac, goleador histórico de los Tigres.
Descubre la lista completa de los máximos goleadores de cada torneo, desde los largos hasta los cortos, que comenzaron en 1996, además de los dueños de récords como más títulos de goleador o más dianas en un campeonato.
Lista de todos los campeones de goleo de la Liga MX
Campeones de goleo en torneos largos
- 1943-44: Isidro Langara (Real Club España) 27 goles
- 1944-45: Roberto Aballay (Asturias) 40 goles
- 1945-46: Isidro Langara (Real Club España) 40 goles
- 1946-47: Adalberto "Dumbo" López (León) 32 goles
- 1947-48: Adalberto "Dumbo" López (León) 35 goles
- 1948-49: Adalberto "Dumbo" López (León) 30 goles
- 1949-50: Julio Ayllon (Veracruz) 30 goles
- 1950-51: Horacio Casarín (Necaxa) 17 goles
- 1951-52: Adalberto "Dumbo" López (Oro) 17 goles
- 1952-53: Julio Quiñones (Necaxa) 14 goles
- 1953-54: Juan Carlos Carrera (Oro) y Julio María Palleiro (Necaxa) ambos con 21 goles
- 1954-55: Julio María Palleiro (Necaxa) 19 goles
- 1955-56: Hector Hernández (Oro) 25 goles
- 1956-57: Crescencio "Mellone" Gutiérrez (Chivas) 19 goles
- 1957-58: Carlos "Charro" Lara (Zacatepec) 19 goles
- 1958-59: Eduardo González (América) 24 goles
- 1959-60: Roberto Rolando (Tampico) 22 goles
- 1960-61: Carlos "Charro" Lara (Zacatepec) 22 goles
- 1961-62: Salvador Reyes (Chivas) y Carlos "Charro" Lara (Zacatepec) ambos con 21 goles
- 1962-63: Amaury Epaminondas (Oro) 19 goles
- 1963-64: Alberto Etcheverry (Pumas) 20 goles
- 1964-65: Amaury Epaminondas (Oro) 21 goles
- 1965-66: Jose Alves "Zague" (América) 20 goles
- 1966-67: Amaury Epaminondas (Toluca) 21 goles
- 1967-68: Bernardo "Manolete" Hernández (Atlante) 19 goles
- 1968-69: Luis "Chino" Estrada (León) 24 goles
- 1969-70: Vicente Pereda (Toluca) 20 goles
- México 1970: Sergio Anaya (León) 15 goles
- 1970-71: Enrique Borja (América) 20 goles
- 1971-72: Enrique Borja (América) 26 goles
- 1972-73: Enrique Borja (América) 24 goles
- 1973-74: Osvaldo Castro (América) 26 goles
- 1974-75: Horacio López Salgado (Cruz Azul) 25 goles
- 1975-76: Evanivaldo Castro "Cabinho" (Pumas) 29 goles
- 1976-77: Evanivaldo Castro "Cabinho" (Pumas) 34 goles
- 1977-78: Evanivaldo Castro "Cabinho" (Pumas) 33 goles
- 1978-79: Evanivaldo Castro "Cabinho" (Pumas) y Hugo Sánchez (Pumas) ambos con 26 goles
- 1979-80: Evanivaldo Castro "Cabinho" (Atlante) 30 goles
- 1980-81: Evanivaldo Castro "Cabinho" (Atlante) 29 goles
- 1981-82: Evanivaldo Castro "Cabinho" (Atlante) 32 goles
- 1982-83: Norberto Outes (America) 22 goles
- 1983-84: Norberto Outes (Necaxa) 28 goles
- 1984-85: Evanivaldo Castro "Cabinho" (Leon) 23 goles
- Prode 1985: Sergio Lira (Tampico Madero) 10 goles
- Mexico 1986: Sergio Lira (Tampico Madero) y Francisco Javier “Abuelo” Cruz (Monterrey) 14 goles
- 1986-87: José Luis Zalazar (Tecos) 23 goles
- 1987-88: Luis Flores (Pumas) 24 goles
- 1988-89: Sergio Lira (Tampico Madero) 29 goles
- 1989-90: Jorge Comas (Veracruz) 26 goles
- 1990-91: Luis García (Pumas) 26 goles
- 1991-92: Luis García (Pumas) 24 goles
- 1992-93: Ivo Basay (Necaxa) 27 goles
- 1993-94: Carlos Hermosillo (Cruz Azul) 27 goles
- 1994-95: Carlos Hermosillo (Cruz Azul) 35 goles
- 1995-96: Carlos Hermosillo (Cruz Azul) 26 goles
Campeones de goleo en torneos cortos (a partir de 1996)
- Invierno 1996: Carlos Muñoz (Puebla) 15 goles
- Verano 1997: Oscar Sáez (Pachuca) y Gabriel Caballero (Santos) ambos con 12 goles
- Invierno 1997: Luis García (Atlante) 12 goles
- Verano 1998: Jose Saturnino Cardozo (Toluca) 13 goles
- Invierno 1998: Cuauhtemoc Blanco (América) 16 goles
- Verano 1999: Jose Saturnino Cardozo (Toluca) 15 goles
- Invierno 1999: Jesus Olalde (Pumas) 15 goles
- Verano 2000: Agustín Delgado (Necaxa), Everaldo Begines (León) y Sebasitán “Loco” Abreu (Tecos) todos con 14 goles
- Invierno 2000: Jared Borguetti (Santos) 17 goles
- Verano 2001: Jared Borguetti (Santos) 13 goles
- Invierno 2001: Jorge Martín Rodriguez (Irapuato) 12 goles
- Verano 2002: Sebastián “Loco” Abreu (Cruz Azul) 19 goles
- Apertura 2002: José Saturnino Cardozo (Toluca) 29 goles
- Clausura 2003: José Saturnino Cardozo (Toluca) 21 goles
- Apertura 2003: Luis Gabriel Rey (Atlante) 15 goles
- Clausura 2004: Néstor Andrés Silvera (Tigres) y Bruno Marioni (Pumas) ambos con 16 goles
- Apertura 2004: Guillermo Franco (Monterrey) 15 goles
- Clausura 2005: Vicente Matías Vuoso (Santos) 15 goles
- Apertura 2005: Walter Gaitán (Tigres), Vicente Matías Vuoso (Santos), Kléber Bosas (América) y Sebastián “Loco” Abreu (Dorados) todos con 11 goles
- Clausura 2006: Salvador Cabañas (Jaguares) y Sebastián “Loco” Abreu (Dorados) ambos con 11 goles
- Apertura 2006: Bruno Marioni (Toluca) 11 goles
- Clausura 2007: Omar Bravo (Chivas) 11 goles
- Apertura 2007: Alfredo Moreno (San Luis) 18 goles
- Clausura 2008: Humberto “Chupete” Suazo (Monterrey) 13 goles
- Apertura 2008: Héctor Mancilla (Toluca) 11 goles
- Clausura 2009: Héctor Mancilla (Toluca) 14 goles
- Apertura 2009: Emanuel “Tito” Villa (Cruz Azul) 17 goles
- Bicentenario 2010: Javier “Chicharito” Hernández (Chivas), Johan Javier Fano (Atlante) y Hérculez Gómez (Puebla) todos con 10 goles
- Apertura 2010: Christian Benítez (Santos) 14 goles
- Clausura 2011: Ángel Reyna (América) 13 goles
- Apertura 2011: Iván Alonso (Toluca) 11 goles
- Clausura 2012: Iván Alonso (Toluca) y Christian Benítez (América) ambos con 14 goles
- Apertura 2012: Christian Benítez (América) y Esteban Paredes (Atlante) ambos 11 goles
- Clausura 2013: Christian Benítez (América) 12 goles
- Apertura 2013: Pablo César Velázquez (Toluca) 12 goles
- Clausura 2014: Enner Valencia (Pachuca) 12 goles
- Apertura 2014: Mauro Boselli (León) y Camilo Sanvezzo (Querétaro) ambos con 12 goles
- Clausura 2015: Dorlan Pabón (Monterrey) 10 goles
- Apertura 2015: Emanuel “Tito” Villa (Querétaro) y Mauro Boselli (León) ambos con 13 goles
- Clausura 2016: André-Pierre Gignac (Tigres) 13 goles
- Apertura 2016: Dayro Moreno (Tijuana) y Raúl Ruidiaz (Morelia) 11 goles
- Clausura 2017: Raúl Ruidiaz (Morelia) 9 goles
- Apertura 2017: Avilés Hurtado (Monterrey) y Mauro Boselli (León) ambos con 11 goles
- Clausura 2018: Djaniny Tabares (Santos) 14 goles
- Apertura 2018: André-Pierre Gignac (Tigres) 14 goles
- Clausura 2019: Ángel Mena (León) 14 goles
- Apertura 2019: Mauro Quiroga (Necaxa) y Alan Pulido (Guadalajara) ambos con 12 goles
- Clausura 2020: Cancelado por la pandemia de la covid-19
- Guardianes 2020: Jonathan Rodríguez (Cruz Azul) 12 goles
- Guardianes 2021: Pedro Alexis Canelo (Toluca) 11 goles
- Apertura 2021: Germán Berterame (San Luis) y Nicolás López (Tigres) ambos con 9 goles
- Clausura 2022: André-Pierre Gignac (Tigres) 11 goles
- Apertura 2022: Nicolás Ibáñez (Pachuca) 11 goles
- Clausura 2023: Henry Martín (América) 14 goles
- Apertura 2023: Harold Preciado (Santos) 11 goles
- Clausura 2024: Diber Cambindo (Necaxa), Federico Viñas (León) y Uriel Antuna (Cruz Azul) y Salomón Rondón (Pachuca) todos con 8 goles
- Apertura 2024: Paulinho (Toluca) 13 goles
- Clausura 2025: Paulinho (Toluca), José Raúl Zúñiga (Tijuana), Uros Durdevic (Atlas) todos con 12 goles
- Apertura 2025: Paulinho (Toluca), Armando “Hormiga” González (Chivas) y Joao Pedro (San Luis) todos con 12 goles
¿Qué jugador tiene más títulos de goleo?
- Cabinho: 8 campeonatos de goleo
Cabinho es el futbolista que más títulos de goleo ha coleccionado, con ocho, la mitad los obtuvo con el equipo que hizo historia, los Pumas, tres más con el Atlante y uno con el León. Todos fueron en torneos largos.
¿Cuál es el récord de goles en torneos largos y cortos?
- 40 goles en torneos largos: Roberto Aballay e Isidro Lángara
- 29 goles en torneos cortos: José Saturnino Cardozo
Roberto Aballay fue el primero en obtenerlo, en la campaña 1944-45, con 40 dianas con el Asturias, en el siguiente curso (1945-46), Isidro Langara lo imitó, al despachar 40 tantos con el Real Club España.
Cardozo tiene el récord en los torneos cortos con 29, en el Apertura 2002; entonces se jugaban dos jornadas más que las 17 actuales.