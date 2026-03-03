Pumas mantiene paso que lo llevó a ser finalista y campeón
Los Pumas se enfrentarán hoy al Toluca, en un duelo de los únicos invictos del Clausura 2026. Para los felinos, llegar a la novena jornada sin derrotas es una buena noticia, ya que las últimas dos veces que pasó ganaron un título y llegaron a una final.
Dirigidos por Efraín Juárez, los de la UNAM se enfrentan a los bicampeones con una marca de cuatro victorias y cuatro empates, para ser cuartos clasificados con 16 puntos, dos menos que los Diablos Rojos, segundos con 18 unidades.
Además, comparten el mejor ataque con 15 goles, los mismos que el líder Cruz Azul, y la tercera mejor defensa, con siete tantos permitidos.
El nivel que mantiene el equipo de Juárez hace soñar con las actuaciones de 2011, cuando se mantuvieron sin perder por 11 fechas y en el Guardianes, en el que extendieron la racha a 10 jornadas.
“Tenemos el invicto, pero siempre veo un poquito más allá de eso y hay cosas a mejorar, empatando, ganando o perdiendo. Vamos paso a paso y queremos seguir evolucionando. Tenemos que generar un poco más de volumen adelante”, comentó Juárez, tras el empate 1-1 ante Tijuana.
El Pumas actual se ha sostenido en su nuevo refuerzo, el brasileño Juninho, quien lleva cuatro goles, la tercera mejor cantidad en el campeonato, tres menos que su compatriota Joao Pedro, líder de la tala de goleo.
En su buen paso, ha tenido triunfos importantes como sobre Tigres, en la segunda jornada, y Monterrey, en la séptima, clubes que lo superan por valor de nómina. Mientras que la plantilla de los UANL vale 68.3 millones de euros y la de los Rayados, 60.8 mde, la de Pumas apenas alcanza los 47.4 mde.
Los triunfos sobre contendientes al título han reforzado el proceso de Juárez, cuestionado tras quedar eliminado en la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf ante San Diego y no alcanzar la Liguilla en sus dos primeros torneos.
“Todo esto que está pasando, ahora con el equipo, es de los jugadores. Realmente, estoy encantado, satisfecho, ilusionado y agradecido porque han entendido la idea y cada día y en cada entrenamiento hacen un esfuerzo que se refleja dentro de la cancha”, añadió Juárez.
El equipo de 2011, cuando eran entrenados por Guillermo Vázquez, tenía una plantilla más equilibrada que la actual, con el ataque era dominado por Juan Francisco Palencia, Dante López y Martín Bravo, mientras que en la retaguardia había emblemas de la institución como los Pikolines, Alejandro y Marco Antonio Palacios, Efraín Velarde, Israel Castro y el capitán Darío Verón.
En 2020, el cuadro era dirigido por el argentino Andrés Lillini, quien tomó al club tres días antes del inicio del Guardianes 2020, ante la intempestiva salida del español Míchel.
El cargo de Lillini, quien era director de las fuerzas básicas, era interino. Andrés debutaba como entrenador en una primera división y asumió un conjunto que no era candidato a ganar la copa.
Una de las claves estaba en la portería, con Alfredo Talavera como uno de los héroes que permitió la llegada a la final, aunque en el ataque también tenía a otras dos figuras: Juan Ignacio Dinenno y Carlos González.
Ellos cobijaban a canteranos como Erik Lira y Johan Vásquez, quien aunque no comenzó su carrera en Pumas, sí la consolidó tras salir de Monterrey; su paso por Pumas lo catapultó a la Seria A de Italia.
Este equipo es recordado por la histórica remontada de 4-0 al Cruz Azul en las semifinales, con la que obtuvieron el boleto para medirse al León en la final, que perdieron.
Los ‘Panzas Verdes’ también fueron el club que los hizo perder su buena racha en la undécima jornada.
Toluca se asoma en la novena jornada del Clausura como un candidato para quitar el invicto. Los toluqueños tienen un récord de cinco triunfos y tres partidos igualados y son segundos en la tabla.
Además, presumen una poderosa defensa, que apenas ha permitido dos dianas, y un ataque que suma 11 goles. El bicampeón, además suma una racha de tres victorias en fila. La última fue el sábado por 2-0 ante Chivas, quien antes de la séptima jornada tenía marca perfecta y era el mejor club del Clausura.
Los de Antonio Mohamed han tenido un buen desempeño incluso sin figuras claves del bicampeonato: Alexis Vega y Helinho, los héroes del ataque en la final de diciembre.
Mohamed ha sabido gestionar a su plantilla, al sacarle provecho a sus nuevos refuerzos Sebastián Córdova, Jorge Díaz Price y Pável Pérez, quienes en la Liguilla, cuando se queden sin seleccionados nacionales como Vega o Marcel Ruiz, formarán parte de la columna vertebral.
Sin tantos reflectores y en medio de un proceso cuestinado, los Pumas se medirán al Toluca, con un ojo puesto en el pasado, cuando en el Clausura 2011 y el Guardianes 2020, una larga racha invicta significó, al menos, una final.