El poder escarlata contra la epopeya filibustera: arranca la Serie de Campeonato entre Diablos y Piratas
Este sábado 30 de agosto, en punto de las 16:00 horas, el Estadio Alfredo Harp Helú abrirá sus puertas para dar inicio al primer juego de la Serie de Campeonato de la Zona Sur.
Te puede interesar: El resurgir del navío: Los Piratas de Campeche regresan a los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol
El diamante capitalino, capital moderna del beisbol mexicano, será el escenario donde los Diablos Rojos del México —actuales campeones de la Serie del Rey— se enfrenten a los Piratas de Campeche, filibusteros renacidos que le han devuelto a su afición la ilusión después de nueve años sin clasificar a los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol.
El trayecto hacia la serie ha sido diametralmente distinto para cada escuadra.
El dominio de los Diablos
Los Pingos, que ocuparon el primer lugar del standing toda la temporada, barrieron con suficiencia a los Leones de Yucatán y los Pericos de Puebla en su travesía de Playoffs. Un tránsito sin turbulencias.
Más sobre el tema: Carlos Sepúlveda, el secreto de sus números en una temporada histórica
Los capitalinos —que han construido cuidadosamente una ofensiva difícil de enfrentar— encabezan el bateo colectivo entre los cuatro equipos clasificados con un imponente .325. Carlos Sepúlveda, uno de sus más prodigiosos bateadores, terminó la temporada regular como campeón de bateo —el primer mexicano en lograrlo en la historia de la organización—; el veterano Robinson Canó, con su experiencia de Grandes Ligas, aporta —además de bateo de contacto y poder ocasional— el liderazgo necesario en juegos decisivos.
A su lado, Julián Ornelas irrumpe como una de las piezas más sólidas del outfield, mientras que Allen Córdoba, jardinero llegado como refuerzo desde los Charros de Jalisco, desata vértigo en las bases como líder robador de la temporada con 48.
La gran debilidad de los escarlata podría estar en el pitcheo, que ha mostrado una solidez inesperada en esta postemporada. Supieron apagar los bates de Pericos y Leones, rivales de linaje ofensivo. Sin embargo, la artillería de los Piratas —tan sorpresiva como persistente— podría representar un desafío inédito.
El club confirmó a Ricardo Pinto, Brooks Hall, Justin Courtney y Efraín Contreras como los abridores designados para los primeros cuatro encuentros de la Serie. Entre ellos destaca Pinto, encargado de inaugurar el compromiso en el juego 1. El venezolano ha sido la carta más confiable en esta postemporada: suma ya dos triunfos, con 10 entradas de labor en las que apenas ha tolerado dos carreras limpias y 10 imparables, para ostentar una brillante efectividad de 1.80.
Lee también: ENTREVISTA EXCLUSIVA | Robinson Canó: "El beisbol es una lotería"
Sin embargo, los campechanos podrían aprovechar para desplegar su ofensiva en los juegos dos y tres, con Hall y Courtney programados para iniciar, respectivamente. Hall tiene un promedio de bateo en contra de .304 y efectividad de 4.40 después de 14.1 entradas lanzadas; Courtney, por su lado, carga con un altísimo 8.53 de efectividad y .393 como promedio de bateo en contra en 6.1 innings de labor.
Efraín Contreras, anunciado para el juego 4, ofrece al menos un respiro de equilibrio dentro de la rotación con su 3.00 de efectividad.
La resurrección filibustera
A diferencia de los Diablos Rojos, los filibusteros han navegado por mares más tempestuosos en esta postemporada. Primero sortearon, con algunos aprietos, a la novena de los Pericos de Puebla en el Primer Playoff y luego se enfrascaron en una batalla épica de siete juegos ante los Guerreros de Oaxaca en las Series de Zona.
En este último choque, la tropa campechana emergió vencedora, arrebatándole la esperanza a los bélicos. No hay que olvidar que, fueron precisamente los Guerreros, quienes, la temporada pasada, estuvieron al nada de consumar la eliminación de los Diablos en esta misma instancia.
Pero la historia de los Piratas de Campeche va más allá. Esta es una epopeya de tintes románticos.
El equipo volvió a postemporada después de nueve años de ausencia y su tercer lugar en el standing fue una revelación que pocos anticiparon, situándose solo detrás de los Diablos y los Guerreros.
La gesta se explica en gran medida por las incorporaciones estratégicas que alteraron el curso de su destino y que serán clave durante la Serie de Campeonato: Chris Carter, toletero de potencia descomunal; Connor Hollis, hábil primer bat y maestro del contacto; Félix Pérez, el zurdo líder de cuadrangulares de toda la Liga Mexicana de Beisbol en estos playoffs, con 8, que ya se ha convertido en el héroe del equipo en más de una ocasión.
Por parte de los filibusteros, será Domingo Acevedo el encargado de subirse a la loma en el juego inaugural. El dominicano cargará con la responsabilidad de enfrentar la artillería más temida de la liga.
Y aunque sus números en la campaña no lucen del todo prometedores, la esperanza campechana radica en que su ofensiva —reforzada con toleteros capaces de cambiar el rumbo de un partido en un solo swing—. Acevedo, que ya carga con dos derrotas en estos playoffs, tiene 9.60 de efectividad en 15.0 innings pitchados.
Para el juego 2, los Piratas nombraron a Jake Thompson como el pitcher elegido para subirse al montículo. El texano de 31 años es uno de los brazos más confiables de la rotación: Ha permitido solo una carrera en 9 entradas lanzadas; tiene una bajísima efectividad de 1.00 y .235 de promedio de bateo en contra.
Miller Hogan, en otro as del equipo, podría ser el abridor del juego 3.
A ellos se suma la fortaleza silenciosa de su bullpen, que se ha mantenido como uno de los más sólidos de toda la postemporada gracias a los brazos de Darrell Thompson, Zack Rosscup y Zack Kristofak.
Hay que admitirlo: Los Piratas no llegan como favoritos, pero cada victoria ha sido un recordatorio de que el beisbol vive de caprichos y azares y gusta de premiar a los osados. La travesía pirata ya es, de por sí, una de las narraciones más entrañables que ha ofrecido esta postemporada.
El contraste es fascinante: de un lado, los Diablos, dinastía encarnada, símbolos de una supremacía que no se discute; del otro, los Piratas, renacidos improbables, que han cambiado la resignación por esperanza.
Los juegos podrán seguirse en transmisión nacional por ESPN, así como en la señal de LMB.TV, plataforma oficial de la Liga Mexicana de Beisbol.
En el corazón de agosto, cuando el verano empieza a inclinarse hacia su ocaso, el diamante del Harp Helú volverá a recordarnos que en el béisbol no hay certezas eternas.