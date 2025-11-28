50 años del Premio Nacional de Deportes: una generación dorada recibe su homenaje
Hoy se cumplen 50 años del Premio Nacional de Deportes (PND). Las galardonadas y los galardonados de esta edición destacaron por sus logros sobresalientes en los Campeonatos Mundiales de sus especialidades. En la categoría de Deporte No Profesional figuran: el doble medallista olímpico Osmar Olvera, la marchista Alegna González, el atleta Uziel Muñoz y la arquera Andrea Becerra. Sin embargo, la estrella mexicana del ciclismo, Isaac del Toro, fue reconocido en la categoría de Deporte Profesional. Este día todas y todos los premiados recibirán su condecoración en Palacio Nacional por la Presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo.
Osmar Olvera
El mexicano rompió la hegemonía china enCampeonatos Mundiales y se convirtió en campeón mundial desde el trampolín de tres metros en Singapur. A sus 21 años de edad es el mexicano más condecorado en la historia de los Mundiales. Con un total de 8 medallas, cuatro de ellas obtenidas recientemente en Singapur. Su camino comenzó a los cuatro años y lleva 17 en los escenarios más exigentes del mundo. El mexicano ganó por segunda vez el PND después de conseguirlo el año pasado tras las dos medallas olímpicas en París 2024.
Alegna González
La marchista mexicana Alegna González logró el subcampeonato del mundo en marcha 20 kilómetros y consolidó con esta medalla el resultado que buscaba después de tres quintos lugares olímpicos desdeTokio 2020 hasta París 2024. Alegna ––de 26 años–– trabajó en los últimos años en soportar mayores distancias durante sus entrenamientos y en un enfoque positivo en su mentalidad. Estas dos claves le ayudaron para estar en la élite mundial durante esta temporada y con la firme meta de repetir o mejorar este resultado en Los Ángeles 2028, sus terceros Juegos Olímpicos.
Isaac del Toro
La estrella mexicana Isaac del Toro llegó a su victoria número 18 de la temporada 2025. Destacó con triunfos como el subcampeonato en el Giro de Italia, llegó al tercer lugar del ránking mundial de la UCI––a sus 21 años–– y ayudó a que el equipo rompiera récord histórico de victorias cerca del número 100 del año. Esta temporada Isaac se consolidó como uno de los mejores ciclistas del World Tour no solo con títulos sino con un ascenso meteórico que lo coloca en la élite del ciclismo del mundo. Se coronó en casa, en Ensenada, con el título de contrarreloj y ruta como campeón nacional.
Uziel Muñoz
Uziel Muñoz conquistó la medalla de plata en impulso de bala en el Campeonato del Mundo de Atletismo 2025, en Tokio. El mexicano rompió el récord nacional con una marca de 21.97 metros y terminó con una larga sequía 8 años, cuando la marchista Guadalupe González logró plata en el Campeonato del Mundo de Londres 2017. Se convirtió en el primer mexicano de la historia en clasificarse a unos Juegos Olímpicos en impulso de bala y culminó en octavo lugar en la Final de París 2024 con una marca de 20.88 metros.
Andrea Becerra
La mexicana se agenció la medalla de oro en compuesto femenil individual dentro del Campeonato Mundial de Tiro con Arco Gwanju 2025. Se reafirmó como la mejor del planeta tras consagrarse por equipos junto a Mariana Bernal y Adriana Castillo, y obtener bronce en equipo mixto con Sebastián García.
Arnulfo Castorena
El tritón mexicano Arnulfo Castorena ganó el PND en Trayectoria destacada por 25 años de carrera deportiva con siete Juegos Paralímpicos y siete medallas: 4 oros, 2 platas y 1 bronce. Este año subió a lo más alto del podio en el Campeonato Mundial de Singapur.
Ganadoras y ganadores del Premio Nacional de Deportes 2025
En deporte no profesional:
Andrea Maya Becerra Arizaga (Tiro con arco)
Alegna Aryday González Muñoz (Atletismo)
Uziel Aarón Muñoz Galarza (Atletismo)
Osmar Olvera Ibarra (Clavados)
En deporte professional:
Isaac Del Toro Romero (Ciclismo)
En deporte paralímpico:
Luis Carlos López Valenzuela (Paratletismo)
Osiris Aneth Machado Plata (Paratletismo)
Entrenador:
Alejandro Laberdesque Vázquez (Atletismo)
Karen Selene Montellano Ruvalcaba (Tiro con arco)
Juez/Árbitro:
Araceli Ornelas Caballero (Taekwondo)
Leslie Selene Velasco González (Parapowerlifting)
Trayectoria destacada en el deporte Mexicano:
Gabriela Belem Agúndez García (Clavados)
Donovan Daniel Carrillo Suazo (Patinaje sobre hielo)
José Arnulfo Castorena Vélez (Paranatación)
María Lorena Ramirez Nahueachi (Atletismo Ultramaratones)
Fomento al deporte
Mirna Beatriz De la Cruz Álvarez