Estrellas rumbo al PND 2025
Osmar Olvera, Isaac del Toro, Alegna Gonzalez, Uziel Muñoz y las gemelas Mía y Lía Cueva fueron deportistas que destacaron durante este 2025 y como consecuencia de sus sobresalientes resultados ––en eventos mundiales–– las hacen favoritas y favoritos en la competencia por el Premio Nacional de Deportes 2025 (PND).
A lo largo de la historia con este premio han sobresalido deportistas como la triple medallista olímpica y mundial María del Rosario Espinoza, la golfista Lorena Ochoa, el boxeador Saúl Canelo Álvarez, la clavadista Paola Espinosa, la gimnasta Alexa Moreno o la futbolista Charlyn Corral.
El PND se otorga a quienes por su actuación y desempeño hayan resaltado en el ámbito deportivo durante el período comprendido entre el 16 de octubre de 2024 al 15 de octubre de 2025.
El Gobierno Mexicano considera las siguientes modalidades: a) Deporte no profesional; b) Deporte profesional; c) Deporte paralímpico; d) Entrenador; e) Juez-árbitro; f) Por trayectoria destacada en el deporte mexicano, y g) fomento, la protección o el impulso de la práctica de los deportes.
La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, entregará los premios el próximo 20 de noviembre de este año, en el marco de los festejos conmemorativos del Aniversario de la Revolución Mexicana.
A partir de 2004, el PND se abrió a deportistas profesionales gracias a las modificaciones a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Los ganadores del PND en la categoría de Deporte Profesional no reciben el estímulo económico en turno; solo el diploma y medalla que se entrega en una ceremonia encabezada por la Jefa del Ejecutivo.
OSMAR OLVERA
El mexicano rompió la hegemonía china en Campeonatos Mundiales y se convirtió en campeón mundial desde el trampolín de tres metros en Singapur. A sus 21 años de edad es el mexicano más condecorado en la historia de los Mundiales. Con un total de 8 medallas, cuatro de ellas obtenidas recientemente en Singapur. Su camino comenzó a los cuatro años y lleva 17 en los escenarios más exigentes del mundo. El mexicano podría ganar por segunda ocasión el PND después de conseguirlo el año pasado tras las dos medallas olímpicas en París 2024.
ISAAC DEL TORO
La estrella mexicana Isaac del Toro llegó a su victoria número 16 de la temporada 2025. Destacó con triunfos como el subcampeonato en el Giro de Italia, llegó al tercer lugar del ránking mundial de la UCI––a sus 21 años–– y ayudó a que el equipo rompiera récord histórico de 95 victorias y esté en posibilidades de alcanzar el triunfo número 100 del año. Esta temporada Isaac se consolidó como uno de los mejores ciclistas del World Tour no solo con títulos sino con un ascenso meteórico que lo coloca en la élite del ciclismo del mundo. En caso de ganar Isaac pondría su nombre junto a leyendas del deporte profesional como Lorena Ochoa, Gustavo Ayón, Renata Zarazúa o Jorge Cantú.
ALEGNA GONZÁLEZ
La marchista mexicana Alegna González logró el subcampeonato del mundo en marcha 20 kilómetros y consolidó con esta medalla el resultado que buscaba después de tres quintos lugares olímpicos desde Tokio 2020 hasta París 2024. Alegna ––de 26 años–– trabajó en los últimos años en soportar mayores distancias durante sus entrenamientos y en un enfoque positivo en su mentalidad. Estas dos claves le ayudaron para estar en la élite mundial durante esta temporada y con la firme meta de repetir o mejorar este resultado en Los Ángeles 2028, sus terceros Juegos Olímpicos.
UZIEL MUÑOZ
Uziel Muñoz conquistó la medalla de plata en impulso de bala en el Campeonato del Mundo de Atletismo 2025, en Tokio. El mexicano rompió el récord nacional con una marca de 21.97 metros y terminó con una larga sequía 8 años, cuando la marchista Guadalupe González logró plata en el Campeonato del Mundo de Londres 2017. Se convirtió en el primer mexicano de la historia en clasificarse a unos Juegos Olímpicos en impulso de bala y culminó en octavo lugar en la Final de París 2024 con una marca de 20.88 metros.
LAS GEMELAS LÍA Y MÍA CUEVA
Con solo 14 años, las gemelas Lía y Mía Cueva se convirtieron en las medallistas más jóvenes de México en clavados gracias a la medalla de bronce del Campeonato Mundial de Singapur. Este año las hermanas destacaron también en su primera Copa del Mundo en Guadalajara, donde subieron al podio por la medalla de plata desde el trampolín de tres metros sincronizados, prueba que han dominado durante esta temporada y que las perfila como firmes promesas a medalla olímpica en Los Ángeles 2028.
KENIA LECHUGA
La olímpica Kenia Lechuga conquistó la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Remo Shanghai 2025, su segundo podio en la élite mundial. La mexicana se quedó con el tercer lugar al cronometrar 7:32.23 minutos, en la final A de LW1x, después de liderar los primeros mil metros. Ésta es la segunda presea del orbe que gana en esta prueba, luego delsubcampeonato en Belgrado 2023. Kenia ha competido en tres ediciones de Juegos Olímpicos:Río 2016, lugar 12, enTokio 2020yParís 2024, ambos en la posición 16.
GABRIELA RODRÍGUEZ
La mexicana Gabriela Rodríguez hizo historia para el tiro deportivo mexicano con la medalla de plata Mundial en Grecia, en la modalidad de skeet individual femenil. Este logro lo consiguió el pasado 12 de octubre, por lo que podría ser considerada para el PND. Gabriela cuenta con su boleto a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.