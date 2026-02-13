Milano-Cortina 2026: el sueño olímpico de Donovan Carrillo vivido desde las gradas por su familia
Esta vez fue distinto: por primera vez la madre de Donovan Carrillo Suazo, Diana y su padre Daniel, pudieron ver a su hijo cumplir el sueño olímpico en tierras itálicas y acompañarlo desde las tribunas de la pista de hielo de Milano-Cortina 2026, esta vez respiraban el mismo aire helado.
En entrevista telefónica para Sports Illustrated México, cuenta su familia que cuatro años antes, en Beijing 2022 no pudieron estar, la pandemia les arrebató la posibilidad de verlo debutar en una justa olímpica de invierno.
Diana y Daniel lo buscaron con la mirada apenas terminó su rutina, y cuando al fin se encontraron, el abrazo fue inevitable. Un encuentro fortuito y emotivo, impulsado por la emoción de ver a su hijo en sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno. Donovan sorteó las restricciones. Eran años de sacrificio condensados en unos segundos.
Te podría interesar: Entrevista Donovan Carrillo renace para Milán-Cortina 2026
"Sientes que se te sale el alma, quisieras estar ahí para que no le pase nada, verlo en la pista de unos Juegos Olímpicos es una sensación maravillosa, no lo podemos expresar tan fácil porque es algo por dentro".- Diana Suazo, madre de Donovan
Desde temprano varios grupos de mexicanos se organizaron en Italia para apoyar a Donovan en la entrada de la pista. Llevaron "máscaras, sombreros y trajes sarapes". En ese momento, sintieron “la piel chinita de la emoción" al ver a tantos compatriotas compartiendo el ánimo por Donovan.
Donovan no patina solo. Este apoyo, que los padres no esperaban ––que incluso los llevó a conocer a este grupo de mexicanos por primera vez––, les confirmó la idea de que Donovan patina "para México y Latinoamérica", generando un sentimiento de hermandad y orgullo compartido entre diversas naciones.
Los atletas están "totalmente encerrados" y " acuartelados" en concentración, sin permitirles acceso a visitas. La única interacción que tuvieron fue un breve y emotivo abrazo, cuando Donovan, impulsado por la emoción, rompió el protocolo al salir de la pista para buscarlos, ya que no se le permitía subir a las gradas.
"Te mueve las fibras de las emociones más íntimas que tengas. El compartir con tu familia un proyecto de vida y que no solo involucró a Donovan sino una familia, Donovan patina para México".- Daniel Carrillo, padre de Donovan
Sus padres reflexionan sobre los grandes sacrificios de Donovan, como estar lejos de casa y enfrentar necesidades sin contárselas para no preocuparlos.
Te podría interesar: Cómo se prepara Donovan Carrillo cuando está fuera del hielo
Revelan que Donovan es un "niño arcoíris" que llenó un vacío tras una pérdida familiar, considerándolo un "salvador". El significado de su nombre, "Caballero de negro y Hombre del pueblo y para el pueblo", refuerza su conexión con sus orígenes y su destino.
Nunca se rindió a pesar del acoso escolar (bullying) y las dificultades en la competencia, lo cual se alinea con su perseverancia en el patinaje y el ballet.
Cuando Donovan comenzó a tomar el patinaje y el ballet, que era parte de su entrenamiento más en serio, sus compañeros de escuela lo acosaron. Los niños de su edad solían jugar futbol, y a él le daba vergüenza decir que patinaba. Sus amigos lo llamaban "patinadora" y lo hacían sentir mal, especialmente por usar mallas, que asociaban solo con niñas. Sus padres intervinieron, animándolo y explicándole que cualquier persona puede practicar cualquier deporte, sin importar el género, y que los comentarios negativos a menudo provienen de la ignorancia.
A pesar de la presión social y los comentarios negativos, especialmente cuando su primer entrenador le sugirió tomar clases de ballet, Donovan disfrutó y se identificó profundamente con esta disciplina. Progresó notablemente, llegando a tomar cursos de la Real Academia Inglesa, y su pasión era tal que, si no hubiera patinado, se habría dedicado al ballet.
Cuando se les sugiere si el significado de su nombre (Hombre del pueblo) influye en su destino, a lo que los padres responden que es su trabajo y sus decisiones las que lo marcan. Desde temprana edad, Donovan tomó decisiones importantes, como dejar Guadalajara ––en primero se secundaria–– porque no había instalaciones adecuadas para su desarrollo. En ese momento, solo pidió el apoyo de sus padres, quienes, al ver su determinación, sintieron que debían apoyarlo para que siguiera su propio camino.
El mayor sacrificio para la familia fue su partida, lo que generó un "vacío" emocional. Sin embargo, entendieron que "cortarle esas alas no era justo" para él ni para ellos. Él estaba enfocado en lo que quería lograr. Este patrón de buscar mejores oportunidades y el apoyo familiar se repitió cuando Donovan decidió mudarse de León a Toronto, siempre con la misma pregunta a sus padres: "¿me van a apoyar?”.
La partida a Toronto ocurrió después de una estancia previa en León. Donovan expresó a sus padres que sentía que se estaba estancando en León, que su rutina era monótona y que las instalaciones y actividades en otros lugares ––como las que veía en competiciones–– eran de un “nivel grandísimo” y muy superiores a las que tenía. En ese momento, sintió la necesidad de "buscar" nuevas oportunidades.
"Fue algo hermoso escuchar las voces de mis padres en la conciencia antes de mi rutina, me dio como una cierta calma, seguridad y sentirme acompañado. De cierta forma hasta cobijado por su cariño y su protección de padres y su amor".- Donovan Carrillo, patinador mexicano
Te podría interesar: La expresión artística, la clave de Donovan Carrillo en la Final de Milano-Cortina 2026
Al llegar a Canadá, Donovan enfrentó problemas para rentar un lugar debido a su estatus de no ciudadano. Sin embargo, recibió apoyo inesperado de personas que se ofrecieron a ayudarle, lo que su madre atribuye a "ángeles" que lo asisten dondequiera que va, permitiéndole conseguir alojamiento.
Una vez en Canadá, Donovan vivió inicialmente un mes en un sótano, una situación que sorprendió y preocupó a sus padres. Él explicó que, al no ser ciudadano, le resultaba muy difícil alquilar una vivienda. Pudo recibir apoyo para encontrar un lugar donde vivir, incluso sin conocer a nadie más que a sus entrenadores al llegar.
"Nunca se rindió a pesar de todas las circunstancias, bullying, de todo lo que él vivió, no se dejó caer".- Diana Suazo, mamá de Donovan