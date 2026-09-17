Messi afrontó al Comisionado de la MLS y estos casos pudieron generar su molestia
Lionel Messi no tuvo un festejo cien por ciento feliz, ya que luego de vencer a Cruz Azul en la Campeones Cup, vivió un momento de tensión con el comisionado de la MLS, Don Garber, a quien encaró mientras reclamaba “¡Conmigo, no!”.
El futbolista argentino se ha posicionado como el rostro y estrella máxima de la liga estadounidense, pero también se ha inmiscuido en una serie de controversias con la MLS, principalmente por sus ausencias en varias ediciones del Juego de Estrellas, así como por sus varios reclamos a los árbitros.
Messi y su historial de molestias con la MLS
Las fricciones entre el astro argentino y la liga estadounidense comenzaron en 2025, ya que en febrero de aquel año, la Comisión Disciplinaria de la MLS multó a Messi, sin revelar la cifra, por encararse con los árbitros después de un encuentro ante New York City FC.
Solo unos meses después, La Pulga volvió a arremeter contra los jueces al declarar públicamente: “El árbitro no conocía la regla… no son excusas, pero siempre hay problemas con los árbitros y creo que la MLS tiene que revisar algunos de los arbitrajes”, recriminó tras perder por 3-0 ante Orlando City.
Posteriormente, en esa misma temporada, el 10 de Las Garzas se negó a participar en el All-Star Game de la MLS, un evento al que por reglamento estaba obligado a asistir. La liga determinó suspenderlo por un encuentro con su club.
En este 2026, Messi nuevamente se ausentó del Juego de Estrellas, y aunque esta vez no fue sancionado bajo la excusa de que necesitaba descanso tras el Mundial, sí recibió una multa por una agresión a Quinn Sullivan, del Philadelphia Union, en su encuentro del pasado 19 de agosto. Una vez más, la MLS se reservó el monto del castigo económico.
En julio pasado, Don Garber aseguró en una entrevista para Front Office Sports que las críticas de Messi no se tratan de un tema personal, pero que las escucha como Comisionado.
“Todavía está enfadado conmigo, hombre. Estamos comunicándonos un poco más... No estoy seguro de que me vea como el tipo que elige a los árbitros, no lo soy, pero tiene que quejarse con alguien. Yo lo acepto."
Pronto Messi deberá lidiar con un nuevo jefe
Don Garber ha liderado la liga como comisionado desde 1999. A lo largo de su gestión, el torneo estadounidense vivió una expansión de 12 a 30 equipos, además del arribo de estrellas consolidadas del futbol internacional como David Beckham, Kaká, Zlatan Ibrahimović, Andrea Pirlo y el propio Lionel Messi.
No obstante, Garber dejará su cargo una vez culmine el 2026 para dar paso a un nuevo mandatario en la liga. Dicho nuevo comisionado será Larry Berg, ex copropietario de LAFC e inversionista de la Roma y del Swansea City.