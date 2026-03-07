Pedro López busca llevar al Tri Femenil al Mundial 2027
El técnico español Pedro López llegó con el objetivo claro de clasificar a la Selección Mexicana femenil al Mundial 2027 después de no competir en las últimas dos ediciones.
Llegó en septiembre 2022 tras la salida de Mónica Vergara, proceso donde el conjunto mexicano quedó fuera de la Copa del Mundo 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024.
"Será un duelo que promete dentro y fuera de la cancha y esperamos sentir el apoyo de toda la afición que arrope a nuestras jugadoras y se haga sentir en las tribunas".- Andrea Rodebaugh
Entonces, se esperaba que la Selección Mexicana consiguiera el pase al Mundial debido a que la clasificación se jugó en México, pero no pudo superar la Fase de Grupos.
El español fue elegido por su experiencia en las selecciones menores y su manejo de grupos con una amplia experiencia en futbol femenil.
Debutó con un empate 1-1 ante Chile en octubre 2022, en un partido que marcó el regreso de Charlyn Corral a la Selección Mexicana después de haber sido marginada por pedir el relevo de Leonardo Cuellar.
En este periodo de 3 años y medio, el director técnico español logró uno de los resultados que ha marcado su proceso al frente del tricolor femenil.
Una victoria 2-0 sobre Estados Unidos en la Copa Oro W, en febrero 2024, en el Estadio Dignity Health Sports Park con goles de Lizbeth Ovalle y Mayra Pelayo, por el que fue nominada al Premio Marta.
En el cierre de la Fase de Grupos de la primera Copa Oro W terminaron como líderesas del Grupo A, invictas y con 7 puntos de 9 posibles.
Las mexicas rompieron una sequía de 14 años sin triunfo ante el conjunto de Las Barras y las estrellas, en aquel lejano 5 de noviembre de 2010.
Este triunfo al interior del equipo ayudó a perdurar la confianza por largo tiempo.
"Estamos en el camino. En estos años hemos enfrentado a rivales como Colombia, Estados Unidos, Canadá o Australia y en todos esos partidos hemos tratado de dar la cara".- Pedro López, director técnico
Este sábado el conjunto mexicano enfrentará a su similar de Brasil en un partido amistoso rumbo a la preparación hacia el Campeonato del Mundo 2027. El duelo se celebrará a las 17:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes.
En la convocatoria hay futbolistas con recorrido como Rebeca Bernal, Charlyn Corral o Kenti Robles y a su vez lucen nombres como las jóvenes Monte Saldívar o Alice Soto o Fátima Servín.
"Queremos medirnos a estas rivales, seguir creciendo y seguir alimentando el talento de nuestras jugadoras".- Pedro López, director técnico
México no ha logrado la clasificación a las últimas dos ediciones de la Copa Mundial Femenina de la FIFA y el proyecto de Pedro López apuesta tanto por jugadoras experimentadas como en talentos jóvenes emergentes de la Liga MX femenil y jugar en casa ha sido un factor clave para reconectar con la afición en la ambición de conseguir el boleto mundialista.
Logros:
Título: Europa Sub-19 en 2022 (República Checa)
Título: Copa del Mundo Femenina Sub-17 en el 2018 (Uruguay)
Título: Europa Sub-19 en 2018 (Suiza)
Título: Europa Sub-17 en el 2018 (Lituania)