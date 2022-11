XFL: Top 10 Prospects For Each Franchise

The dust has settled on the XFL 2023 Draft, held in Las Vegas on November 15th-17th and NFL Draft Bible Founder Ric Serritella joined Reid Johnson to recap the top impact players for every XFL team.

Watch the whole recap here.

For a reference point, the list of players discussed on the show follows below:

Arlington Renegades

HC: Bob Stoops

DPP: Rick Mueller

QB Kyle Sloter

WR Brandon Arconado

WR Jacorey Sullivan

TE Sal Cannella

DT Bruce Hector

LB Isaiah Graham Mobley

CB De’Vante Bausby

S Will Hill

S Rahim Moore

P Marquette King

Impact Factor: 7

DC Defenders

HC: Reggie Barlow

DPP: Von Hutchins

QB Eric Dungey

RB Abram Smith

RB Pooka Williams

RB Ryquell Armstead

WR Jequez Ezzard

WR KD Cannon

WR Jazz Ferguson

DT Fadol Brown

DE Jacob Panasiuk

CB Parnell Motley

Impact Factor: 8.5

Houston Roughnecks

HC: Wade Phillips

DPP: Marc Lillibridge

QB Kaleb Eleby

QB Brandon Silvers

RB Max Borghi

OL Sam Cooper

OL Jack Snyder

DE Chauncey Rivers

DE John Daka

LB Tavante Beckett

LB Diego Fagot

S Brandon Easterling

Impact Factor: 8

Orlando Guardians

HC: Terrell Buckley

DPP: Larry Lee

QB Deondre Francois

RB Jah-Maine Martin

WR Charleston Rambo

WR Andrew Jamiel

WR Stephen Guidry

WR Cody Latimer

OL Brandon Murphy

DE Nick Coe

S Matt Elam

LS Tommy Auger

Impact Factor: 7.5

San Antonio Brahmas

HC: Hines Ward

DPP: Will Lewis

QB Jawon Pass / QB Anthony Russo

RB Jacques Patrick

RB Calvin Turner

RB Kalen Ballage

WR TJ Vasher

TE Dylan Parham

OL Luke Juriga

DL Mike Tverdov

CB Kary Vincent Jr

S Bubba Bolden

Impact Factor: 7

Seattle Sea Dragons

HC: Jim Haslett

DPP: Randy Mueller

QB Ben DiNucci

QB Steven Montez

WR Juwan Green

OL Julien Davenport

OL Paul Gratton

DT PJ Hall

DL Nick Lalos

LB Tuzar Skipper

CB Kareem Orr

CB Rojesterman Farris

Impact Factor: 7.5

St. Louis Battlehawks

HC: Anthony Becht

DPP: Dave Boller

QB Ryan Willis

QB AJ McCarron

RB Mateo Durant

WR Austin Proehl

WR Donteea Dye

TE Jovani Haskins

OL Jon Toth

LB Mike Rose

CB Channing Stribling

S Ben DeLuca

Impact Factor: 9

Las Vegas Vipers

HC: Rod Woodson

DPP: Joey Clinkscales

QB Jalan McClendon

QB Luis Perez

RB John Lovett

RB Matt Jones

WR Martavis Bryant

WR Jeff Badet

WR DeAndre Torrey

OL Jamil Demby

DT Robert Windsor

OLB Vic Beasley

Impact Factor: 8