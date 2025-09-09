Softball Recruiting: Class of 2027 College Commitments
More than 30 commitments rolled in across social media platforms for the class of 2027 just days after coaches were permitted to contact them on Sept. 1.
Softball On SI is keeping track of a master list for everyone to see who is going where and which programs are getting some of the best in the 2027 class.
Softball On SI Commitment Tracker
Name
Position
High School
College
Softball America Rank
Coral Williams
P
Norco (CA)
UCLA
4
Sydney Gonglik
P
Bentworth (PA)
LSU
10
Taylor Jennings
Corner INF
Liberty (CA)
Florida
12
Ivy Burnham
OF
St. Anthony (CA)
Stanford
14
Lolo Gamble
C
Dripping Springs (TX)
Texas
15
Teagan Lermann
P
Homeschol Christain Y.A. (TX)
Florida
22
Evie Willemssen
Corner INF
Katy (HS)
Auburn
23
Yelli Calvo
Corner INF
Vanden (CA)
Florida
28
Jewel Cooper
C
Liberty (CA)
LSU
29
Bryli Seifert
Middle INF
Platte County (MO)
LSU
32
Gracyn Needle
Middle INF
The King's Academy (FL)
Tennessee
39
Hannah DeMarcus
P
Pace (FL)
Auburn
41
Emily Souders
C
Marcus
Missouri
44
Zariya Mabion
OF
Raymore-Peculiar (MO)
Clemson
47
Taylor Sansaver
OF
Tracy (CA)
Arizona
50
Eva Bustamante
OF
Eleanor Roosevelt Community Learning Center (CA)
UCLA
53
Charlie Simi
Corner INF
Bishop Gorman (NV)
Arizona
56
Lillie Gaudio
Middle INF
Mansfield (TX)
LSU
61
Evelynn Swartzlander
Middle INF
Birdville (TX)
Tennessee
65
Zoie Griffin
P
Tahlequah (OK)
Texas A&M
73
Jillian Wimmer
Middle INF
Coatesville (PA)
LSU
86
Courtney Norwood
P
South Warren (KY)
Kentucky
94
Eloisa Maes
P
Melissa (TX)
Arizona
110
May Weis
P
Riverwood (GA)
South Carolina
112
Taylor Barrett
Middle INF
Center Grove (IN)
Indiana
115
Shug Bradford
Middle INF
Melissa (TX)
Auburn
117
Kaysen Warehime
P
Carolina Forest (SC)
South Carolina
148
Nealy McCluskey
C
Christ Presbyterian Academy (TN)
Liberty
149
Gemma Almont
INF
Oak Ridge (CA)
Utah Tech
Ariana Baker-Laster
MIF/UT
Staley (MO)
Michigan State
Lucy Barrett
OF
Lincoln East (NE)
Nebraska
AJ Bennett
C
Carl Albert (OK)
Oklahoma Christian
Kamryn Brannon
P
Granada (CA)
Michigan State
Natalie Brozaitis
OF/MIF
Pleasant Grove (CA)
Clemson
Tayte Calvert
P/OF/UT
Chesnee (S.C.)
Presbyterian
Tamari Christopher
MIF
Simley (MN)
Wisconsin
Lauren Daugherty
C/OF
Winter Springs (FL)
Kentucky
Jayden "J.J." Davis
C
Kenton Ridge (OH)
Ohio State
Kendall Fakes
Corner INF
Beaver Dam (WI)
South Carolina
Josie Feebeck
OF/UT
Campbell County (KY)
Akron
Tori Hahn
C
Alcoa (TN)
Kentucky
Mason Hembree
C
Ursuline Academy (MI)
Michigan State
Ava Hertz
OF
Seminole (FL)
Columbia
Emma Hollingsworth
OF
Malden Catholic (MA)
Liberty
Lyla Hollingsworth
UT
Malden Catholic (MA)
Liberty
Macai Johnson
IF
Orange Vista (CA)
UCLA
Camryn Kelley
OF/1B
Woodcreek (CA)
Boise State
Kennedy Kokenge
IF/OF
Harrisburg (S.D.)
South Dakota State
Ella Grace Kramer
IF
Northgate (GA)
Georgia Tech
Dani Maloney
MIF
JPII (TX)
UT-Tyler
Nia Melendez
Corner INF
Sierra Canyon (CA)
Georgia Tech
Brinley Parker
OF/C/UT
Lee Park Prep (N.C.)
Elon
Kamryn Potts
C
Viera (FL)
Tennessee
Harleigh Price
P
Branford (FL)
Florida State
Lindsay Redmon
P/3B
Rockingham Early College (N.C.)
Western Carolina
Taylynn Robinson
C
Middleboro (MA)
Maine
Aubrey Santos
SS/3B
Weiss (TX)
UT-Tyler
Emily "Emmie" Santos
P
Forney (TX)
Eastern Kentucky
Tegan Schuler
OF
Antioch (IL)
Michigan State
Jadyn Shin
P
Westridge School
Harvard
Lee Smedstad
OF
Holy Names Academy (WA)
Yale
Josephone Thompson
P/OF
Kentridge (WA)
Iowa
Jojo Tompkins
C
Liberty (CA)
Bowling Green
Maddy Vogan
P
Sharon (PA)
Penn State
Reagan Walter
MIF/UT
Green Hill (TN)
Iowa State
Holland Weisner
OF
South Caldwell (N.C.)
Charlotte
Ansley "Paige" Welch
UT
Houston Academy (AL)
Jacksonville State
Gianna Willes
MIF
Livermore (CA)
Cal Baptist
Alexis Willis
OF
Roosevelt (CA)
Nebraska