Softball Recruiting: Class of 2027 College Commitments

Eloisa Maes, a 2027 recruit, announced her commitment to play collegiate softball at the University of Arizona.
More than 30 commitments rolled in across social media platforms for the class of 2027 just days after coaches were permitted to contact them on Sept. 1.

Softball On SI is keeping track of a master list for everyone to see who is going where and which programs are getting some of the best in the 2027 class.

Softball On SI Commitment Tracker

Name

Position

High School

College

Softball America Rank

Coral Williams

P

Norco (CA)

UCLA

4

Sydney Gonglik

P

Bentworth (PA)

LSU

10

Taylor Jennings

Corner INF

Liberty (CA)

Florida

12

Ivy Burnham

OF

St. Anthony (CA)

Stanford

14

Lolo Gamble

C

Dripping Springs (TX)

Texas

15

Teagan Lermann

P

Homeschol Christain Y.A. (TX)

Florida

22

Evie Willemssen

Corner INF

Katy (HS)

Auburn

23

Yelli Calvo

Corner INF

Vanden (CA)

Florida

28

Jewel Cooper

C

Liberty (CA)

LSU

29

Bryli Seifert

Middle INF

Platte County (MO)

LSU

32

Gracyn Needle

Middle INF

The King's Academy (FL)

Tennessee

39

Hannah DeMarcus

P

Pace (FL)

Auburn

41

Emily Souders

C

Marcus

Missouri

44

Zariya Mabion

OF

Raymore-Peculiar (MO)

Clemson

47

Taylor Sansaver

OF

Tracy (CA)

Arizona

50

Eva Bustamante

OF

Eleanor Roosevelt Community Learning Center (CA)

UCLA

53

Charlie Simi

Corner INF

Bishop Gorman (NV)

Arizona

56

Lillie Gaudio

Middle INF

Mansfield (TX)

LSU

61

Evelynn Swartzlander

Middle INF

Birdville (TX)

Tennessee

65

Zoie Griffin

P

Tahlequah (OK)

Texas A&M

73

Jillian Wimmer

Middle INF

Coatesville (PA)

LSU

86

Courtney Norwood

P

South Warren (KY)

Kentucky

94

Eloisa Maes

P

Melissa (TX)

Arizona

110

May Weis

P

Riverwood (GA)

South Carolina

112

Taylor Barrett

Middle INF

Center Grove (IN)

Indiana

115

Shug Bradford

Middle INF

Melissa (TX)

Auburn

117

Kaysen Warehime

P

Carolina Forest (SC)

South Carolina

148

Nealy McCluskey

C

Christ Presbyterian Academy (TN)

Liberty

149

Gemma Almont

INF

Oak Ridge (CA)

Utah Tech

Ariana Baker-Laster

MIF/UT

Staley (MO)

Michigan State

Lucy Barrett

OF

Lincoln East (NE)

Nebraska

AJ Bennett

C

Carl Albert (OK)

Oklahoma Christian

Kamryn Brannon

P

Granada (CA)

Michigan State

Natalie Brozaitis

OF/MIF

Pleasant Grove (CA)

Clemson

Tayte Calvert

P/OF/UT

Chesnee (S.C.)

Presbyterian

Tamari Christopher

MIF

Simley (MN)

Wisconsin

Lauren Daugherty

C/OF

Winter Springs (FL)

Kentucky

Jayden "J.J." Davis

C

Kenton Ridge (OH)

Ohio State

Kendall Fakes

Corner INF

Beaver Dam (WI)

South Carolina

Josie Feebeck

OF/UT

Campbell County (KY)

Akron

Tori Hahn

C

Alcoa (TN)

Kentucky

Mason Hembree

C

Ursuline Academy (MI)

Michigan State

Ava Hertz

OF

Seminole (FL)

Columbia

Emma Hollingsworth

OF

Malden Catholic (MA)

Liberty

Lyla Hollingsworth

UT

Malden Catholic (MA)

Liberty

Macai Johnson

IF

Orange Vista (CA)

UCLA

Camryn Kelley

OF/1B

Woodcreek (CA)

Boise State

Kennedy Kokenge

IF/OF

Harrisburg (S.D.)

South Dakota State

Ella Grace Kramer

IF

Northgate (GA)

Georgia Tech

Dani Maloney

MIF

JPII (TX)

UT-Tyler

Nia Melendez

Corner INF

Sierra Canyon (CA)

Georgia Tech

Brinley Parker

OF/C/UT

Lee Park Prep (N.C.)

Elon

Kamryn Potts

C

Viera (FL)

Tennessee

Harleigh Price

P

Branford (FL)

Florida State

Lindsay Redmon

P/3B

Rockingham Early College (N.C.)

Western Carolina

Taylynn Robinson

C

Middleboro (MA)

Maine

Aubrey Santos

SS/3B

Weiss (TX)

UT-Tyler

Emily "Emmie" Santos

P

Forney (TX)

Eastern Kentucky

Tegan Schuler

OF

Antioch (IL)

Michigan State

Jadyn Shin

P

Westridge School

Harvard

Lee Smedstad

OF

Holy Names Academy (WA)

Yale

Josephone Thompson

P/OF

Kentridge (WA)

Iowa

Jojo Tompkins

C

Liberty (CA)

Bowling Green

Maddy Vogan

P

Sharon (PA)

Penn State

Reagan Walter

MIF/UT

Green Hill (TN)

Iowa State

Holland Weisner

OF

South Caldwell (N.C.)

Charlotte

Ansley "Paige" Welch

UT

Houston Academy (AL)

Jacksonville State

Gianna Willes

MIF

Livermore (CA)

Cal Baptist

Alexis Willis

OF

Roosevelt (CA)

Nebraska

