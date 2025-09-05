NFCA Kaiti Williams Memorial Leadoff Classic Tournament Leaderboard
The 2025 NFCA Kaiti Williams Memorial Leadoff Classic presented by Softball On SI and GameChanger is underway, and several standouts are climbing the leaderboards. These stats will continue to be updated throughout the weekend.
Batting Average
1. Halle Goodrich- Blue Springs South Varsity Jaguars (1.000)
2. Chloe Torticill- Plus X Varsity Thunderbolts (1.000)
3. Kacie Hinrichs- Elkhorn South Varsity Storm (1.000)
4. Taytum Macholan- Blair Varsity Bears (1.000)
5. Kacee Harriman- Lincoln Southeast Varsity Knights (1.000)
Runs Batted In
1. Delanie Ward- Blue Springs South Varsity Jaguars (6)
2. Regan Blattert- Blair Varsity Bears (5)
3. Laney Hilden- Blue Springs South Varsity Jaguars (4)
4. Halle Goodrich- Blue Springs South Varsity Jaguars (4)
5. Hayden Bush- Rock Bridge Varsity Bruins (4)
Hits
1. Elke Martin- Westview Varsity Wolverines (4)
2. Mia McClain- Blair Varsity Bears (4)
3. Regan Blattert- Blair Varsity Bears (4)
4. Kadence Bosan- Westview Varsity Wolverines (4)
5. Kenadie Barton- Gretna Dragons (4)
Doubles
1. Kacie Hinrichs- Elkhorn South Varsity Storm (2)
2. Alexa Taylor- Papillion-LaVista Varsity Monarchs (2)
3. Maizey Carpenter- Papillion-LaVista Varsity Monarchs (2)
4. Elke Martin- Westview Varsity Wolverines (1)
5. Riley Hollister- Blue Springs South Varsity Jaguars (1)
Triples
1. Laynie Brown- Blair Varsity Bears (2)
2. Toria Rother- Papillion-LaVista Varsity Monarchs (1)
3. Ireland Hart- Blue Springs South Varsity Jaguars (1)
4. Allison Dibelka- Papillion-LaVista Varsity Monarchs (1)
5. Johnson- Gretna Dragons (1)
Home Runs
1. Hayden Bush- Rock Bridge Varsity Bruins (2)
2. Halle Goodrich- Blue Springs South Varsity Jaguars (1)
3. Naomi Tackitt- Westview Varsity Wolverines (1)
4. Regan Blattert- Blair Varsity Bears (1)
5. Ella Fowler- Elkhorn South Varsity Storm (1)
Earned Run Average
1. Enslie Dryer- Liberty Varsity Blue Jays (0.00)
2. Taytum Macholan- Blair Varsity Bears (0.00)
3. Emma Dragon- Blue Springs South Varsity Jaguars (0.00)
4. Taelyn Rupiper- Gretna Dragons (0.00)
5. Abby Leggott- Blair Varsity Bears (0.00)
Wins
1. Ollie Songster- Elkhorn South Varsity Storm (1)
2. Chloe Kratz- Mercy Varsity Monarchs (0)
Strikeouts
1. Taelyn Rupiper- Gretna Dragons (12)
2. Alea Wegner- Westview Varsity Wolverines (10)
3. Ollie Songster- Elkhorn South Varsity Storm (10)
4. Piper Presley- Byng Varsity Lady Pirates (5)
5. Enslie Dryer- Liberty Varsity Blue Jays (4)
Highlights
Rock Bridge senior centerfielder Ava Bush talks with Softball On SI's Maren Angus-Coombs after going 3-for-4 with three RBIs in the Bruins’ 8-7 comeback win over Blair on Sept. 5. Bush helped lead the charge as Rock Bridge scored seven unanswered runs after trailing 4-0 early.