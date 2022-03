ASWA Announces 2021-22 All-State Basketball Finalists

The Alabama Sports Writers Association announces the All-State Baseball Finalists for the 2021-22 season. The winners will be named at the Mr./Mrs. Basketball Awards Banquet luncheon March 31 at the Renaissance in Montgomery.

Girls

Class 7A

Aniya Hubbard, Hoover

Reniya Kelly, Hoover

Kelsey Thompson, Davidson

Class 6A

Masyn Marchbanks, Hartselle

Samiya Steele, Hazel Green

XaiOnna Whitfield, Oxford

Class 5A

Shaniah Nunn, Fairfield

Je'Nyiah Silas, Lee-Huntsville

Olivia Vandergriff, Guntersville

Class 4A

Chloe Siegel, Deshler

Emma Kate Tittle, Deshler

Chardai Watkins, Sumter Central

Class 3A

Ella Jane Connell, Prattville Christian

Jorda Crook, Ohatchee

Cali Smallwood, Susan Moore

Class 2A

Ace Austin, Spring Garden

Iamunique Bowie, St. Luke's

Molly Heard, Pisgah

Class 1A

Erin Culp, Marion Co.

Amonei Cunningham, McIntosh

Timya Thurman, Linden

AISA

Lindsey Brown, Edgewood

Jasmyn Burts, Glenwood

Grace Davis, Clarke Prep

Boys

Class 7A

Jordan Frazier, James Clemens

Labaron Philon, Baker

Elijah Terry, Enterprise

Class 6A

Christopher Blount, Huffman

Barry Dunning Jr., McGill-Toolen

Corey Stephenson, Hueytown

Class 5A

Kerrington Kiel, Ramsay

Jacari Lane, Lee-Huntsville

Martavious Russell, Sipsey Valley

Class 4A

John Broom, Jacksonville

Antonio Kite, Anniston

Sheldon Williams, Escambia Co.

Class 3A

Ja'borri McGhee, Winfield

Cole Millican, Plainview

Alex Odam, Piedmont

Class 2A

Emmanuel Henderson, Geneva Co.

Anthony Johnson, Midfield

Logan Patterson, Section

Class 1A

Will Bonner, Belgreen

Brayden Kyle, Decatur Heritage

Reed Trapp, Covenant Christian

AISA

Austin Cross, Pike Liberal Arts

Walker McKee, Tuscaloosa Academy

Robert Rose, Autauga Academy

