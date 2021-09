Despite Tight Win, Alabama Doesn't Slip in Polls

Although the Crimson Tide finished Week 3 with a lot of questions, so did most of the other teams atop the polls.

There's a common theme atop the polls this week. None of the teams played particularly well, but there was little movement since no one in the top 10 lost.

Despite Alabama holding on on for a 31-29 victory at Florida, the Crimson Tide was still a near-unanimous selection at No. 1. The Gators didn't lose much ground, either.

AP Top 25

Rank, Team, Record, Points, Last Week

1 Alabama (59), 3-0 1547 -

2 Georgia (3) 3-0 1491 -

3 Oregon3-0 1385 4

4 Oklahoma 3-0 1302 -

5 Iowa 3-0 1298 5

6 Penn State 3-0 1197 10

7 Texas A&M 3-0 1158 -

8 Cincinnati 3-0 1145 8

9 Clemson 2-1 1074 6

10 Ohio State 2-1 976 9

11 Florida 2-1 930 11

12 Notre Dame 3-0 874 12

13 Ole Miss 3-0 717 17

14 Iowa State 2-1 664 14

15 BYU3-0 603 23

16 Arkansas 3-0 537 20

17 Coastal Carolina3-0 526 16

18 Wisconsin 1-1 513 18

19 Michigan3-0 456 25

20 Michigan State 3-0 389 NR

21 North Carolina 2-1 306 21

22 Fresno State 3-1 201 NR

23 Auburn 2-1 166 22

22 UCLA 2-1 142 13

25 Kansas State 3-0 127 NR

Others receiving votes: TCU 91, Liberty 56, Virginia Tech 52, Oklahoma State 51, Maryland 29, Arizona State 24, Texas 22, USC 16, San Diego State 16, West Virginia 14, LSU 14, Kentucky 12, Boston College 9, Wake Forest 7, Texas Tech 5, Stanford 3, Memphis 3, Louisville 1, Wyoming 1

Coaches Poll

Rank, Team, Record, Points, Last Week

1 Alabama (64), 3-0 1616 -

2 Georgia (1) 3-0 1558 -

3 Oklahoma 3-0 1429 -

4 Oregon3-0 1427 -

5 Texas A&M 3-0 1283 -

6 Iowa 3-0 1263 7

7 Clemson 2-1 1166 6

8 Penn State 3-0 1130 12

9 Cincinnati 3-0 1125 8

10 Notre Dame 3-0 1048 -

11 Florida 2-1 1000 9

12 Ohio State 2-1 989 11

13 Ole Miss 3-0 759 16

14 Iowa State 2-1 700 -

15 Wisconsin 1-1 589 17

16 BYU3-0 504 23

17 Coastal Carolina3-0 500 18

18 Arkansas 3-0 474 24

19 Michigan3-0 423 25

20 North Carolina 2-1 411 19

21 Michigan State 3-0 344 NR

22 Oklahoma State 3-0 300 -

23 Auburn 2-1 171 20

24 UCLA 2-1 170 13

25 Fresno State 3-1 85 NR

Dropped from rankings: Virginia Tech 15, Arizona State 21

Others receiving votes: Liberty 80, Kentucky 69, TCU 50, Virginia Tech 49, Texas 42, USC 41, San Diego State 41, Kansas State 40, Memphis 27, Boston College 27, Maryland 26, Arizona State 26, LSU 25, Wake Forest 22, West Virginia 19, Louisiana 17, Baylor 13, Army 12, SMU 8, Nevada 7, UCF 6, Stanford 6, Tennessee 2, Utah State 2, Rutgers 2, UTSA 1, Miami 1

FWAA-NFF Super 16 Poll

Rank, Team, Points, First-place, Last week

1. Alabama (3-0) 826 46 1

2. Georgia (3-0) 782 6 2

3. Oregon (3-0) 699 4

4. Oklahoma (3-0) 642 3

5. Iowa (3-0) 594 6

6. Penn State (3-0) 521 10

7. Texas A&M (3-0) 486 7

8. Clemson (2-1) 440 5

9. Cincinnati (3-0) 416 8

10. Ohio State (2-1) 337 9

11. Florida (2-1) 327 11

12. Notre Dame (3-0) 277 12

13. Ole Miss (3-0) 214 15

14. Iowa State (2-1) 119 14

15. Michigan (3-0) 93 N/A

16. BYU (3-0) 77 N/A

Others receiving votes: Arkansas (60), Coastal Carolina (54), Michigan State (45), Wisconsin (27), North Carolina (10), UCLA (5), Virginia Tech (4), USC (3), Fresno State (2), West Virginia (2), Maryland (2), Auburn (2), TCU (2), Oklahoma State (1), Kansas State (1), Liberty (1), Wake Forest (1).

This story will be updated