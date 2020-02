All-Time Alabama Players in the NFL

The University of Alabama football program has a rich history in the National Football League. Here's a full listing of not only the players who have been inducted into the Pro Football Hall of Fame, but with each team over the years.

Alabama Players in the Pro Football Hall of Fame

Player, Years Lettered, Year Inducted

John Hannah 1970-1971, 1991

Don Hutson 1932-1934, 1963

Joe Namath 1962-1964, 1985

Ozzie Newsome 1974-1977, 1999

Kenny Stabler 1965-1967, 2016

Bart Starr 1952-1955, 1977

Dwight Stephenson 1977-1979, 1998

Derrick Thomas 1985-1988, 2009

AFC

NFC

Arizona Cardinals

Arenas, Javier DB 2013

Cain, Jim DE/OE 1949

Castille, Tim RB 2007-2008

Clark, Jeremy DT 2009

Culpepper, Ed DT 1958-1960

Davis, Wayne LB 1987-1988

Drake, Kenyan RB 2019

Ellington, Dante OT 2005

Holm, Tony RB/LB 1932

Johnson, Rashad DB 2009-2015

Junior, E.J. LB 1981-1988

King, Kenny DE 2003

Mathis, Evan OG 2016

McAddley, Jason WR 2002-2003

McCants, Keith DE 1994-1995

Moore, Ricky RB 1988

Ogden, Ray TE 1965-1966

Perrin, Benny DB 1982-1985

Shelby, Willie RB 1978

Smith, Andre OT 2018

Steen, Anthony OG 2014

Stewart, Vaughn C 1943

Stinson, Ed DE 2014-2016

Thompson, Deionte DB 2019

Watford, Jerry OE/DE 1953-1954

White, Art OG 1940-1941

Wood, Bobby OT 1940

Wright, Steve OT 1972

Atlanta Falcons

Arenas, Javier DB 2014

Bennett, Cornelius LB 1996-1998

Carpenter, James OG 2019

Hunter, Scott QB 1976-1977

Johnson, Mike OG 2010-2013

Jones, Joey WR 1986

Jones, Julio WR 2011-2019

Mohr, Chris P 2001-2004

Moorehead, Kindal DE 2008

Ogden, Ray TE 1967-1968

Peprah, Charlie DB 2009

Pitts, Mike DE 1983-1986

Ridley, Calvin WR 2018-2019

Sloan, Steve QB 1966-1967

Tolleson, Tommy WR 1966

Upshaw, Courtney LB 2016-2017

Wilson, John Parker QB 2009-2011

Carolina Panthers

Harper, Roman DB 2014-2015

Lester, Robert DB 2013-2014

Mathis, Evan OG 2005-2007

Miller, Christian LB 2019

Moorehead, Kindal DE 2003-2007

Norwood, Kevin WR 2015

Royal, Andre LB 1995-1997





Chicago Bears

Anderson, Mark DE 2006-2010

Buckler, Bill OG/OT 1926-1928, 1931-1933

Clinton-Dix, Ha Ha DB 2019

Davis, Fred OT/DT 1946-1951

Greene, Brandon OG 2017

Gulyanics, George RB 1947-1952

Hall, Lemanski LB 1998

Jackson, Bobby DB 1961

Jackson, Eddie DB 2017-2019

Musso, Johnny RB 1975-1977

Mangum, John DB 1990-1998

Ogden, Ray TE 1969-1971

Wheeler, Wayne WR 1974

Wright, Steve OT 1971

Dallas Cowboys

Chandler, Thornton TE 1986-1989

Clark, Jeremy DT 2010

Cooper, Amari WR 2018-2019

Dixon, Tony DB 2001-2004

Hall, Lemanski LB 1999

Homan, Dennis WR 1968-1970

Jordan, Lee Roy LB 1963-1976

Lassic, Derrick RB 1993

McClain, Rolando LB 2014-2015

Myers, Michael DT 1998-2003

Peprah, Charlie DB 2012

Teague, George DB 1996,98-2001

Williams, Sherman RB 1995-1999

Detroit Lions

Bowdoin, Jim OG 1933

Boyd, Tom LB 1987

Bryant, Anthony DT 2006

Bryant, Fernando DB 2004-2007

Cain, Jim DE/OE 1950,53-1955

Cline, Jackie DE 1990

Cook, Ted OE/DB 1947

DeShane, Chuck OG/RB 1945-1949

Fichman, Leon OT 1946-1947

Ford, Brad DB 1996

Gilberry, Wallace DE 2016

Gilmer, Harry QB/RB 1955-1956

Hand, Da'Shawn DE 2018-2019

Holm, Tony RB/LB 1931

Hunter, Scott QB 1979

Hupke, Tom OG/OT 1934-1937

Jones, Ralph OE/DE 1946

London, Antonio LB 1993-1997

Madison, Anthony DB 2011

McCoy, Joel RB 1946

Mott, Steve C 1983-1988

Olenski, Mitch OT 1947

Reese, Ken RB/QB 1947

Robinson, A'Shawn DT 2016-2019

Robinson, Ramzee DB 2007-2008

Scarbrough, Bo RB 2019

Wesley, Bull C/OG 1930

Williams, Michael TE 2013

Green Bay Packers

Aydelette, Buddy OT 1980

Bell, Albert WR 1988

Braggs, Byron DE 1981-1983

Brown, Tony DB 2018-2019

C Bowdoin, Jim OG 1928-1931

Carruth, Paul Ott RB 1986-1988

Clinton-Dix, Ha Ha DB 2014-2018

Cook, Ted OE/DB 1948-1950

Dial, Quinton DE 2017

Hunter, Scott QB 1971-1973

Hutson, Don OE/DB 1935-1945

Jones, Bruce OG 1927-1928

Jones, Terry DT 1978-1984

Lacy, Eddie RB 2013-2016

Lauer, Larry C 1956-1957

Lee, Bill OT 1937-1942, 1946

London, Antonio LB 1998

Mosley, Russ RB 1945-1946

Peprah, Charlie DB 2006-2008,2010-2011

Perry, Claude OT/OG 1927-1935

Scott, JK P 2018-2019

Scott, Randy LB 1981-1986

Smith, Ben OE/DE 1933

Starr, Bart QB 1956-1971

Steiner, Rebel DB 1950-1951

Teague, George DB 1993-1995

Williams, Tim LB 2019

Wingo, Rich LB 1979, 1981-1984

Wood, Bobby OT 1940

Zoll, Dick OG/OT 1939

Los Angeles Rams

Barron, Mark DB 2014-2018

Bethune, George LB 1989-1990

Bostick, Lew OG/OT 1939,42

Darby, Kenneth RB 2008-2010

Hupke, Tom OG/OT 1938-1939

Johnson, Marquis DB 2010-2011

Jones, Barrett OG 2013-2014

Namath, Joe QB 1977

Olsen, Norm OT 1944

Ray, David K 1969-1974

Rutledge, Jeff QB 1979-1981

Minnesota Vikings

Culpepper, Ed DT 1961

Hall, Lemanski LB 2000-2002

Harris, Paul LB 1978

Palmer, David RB 1994-2000

Richardson, Greg WR 1987

Rudd, Dwayne LB 1997-2000

Scott, Randy LB 1987

Shepherd, Austin OT 2015

Smith, Andre OT 2016

Smith, Irv TE 2019

New Orleans Saints

Croom, Sylvester C 1975

Deaderick, Brandon DE 2014

Harper, Roman DB 2006-2013, 2016

Ingram, Mark RB 2011-2018

Jeffries, Dameian DE 1995

Johnson, Tony TE 1996-1998

Kelley, Les LB 1967-1969

McMillian, Mark DB 1996

Ogden, Ray TE 1967

Smith, Kenny DT 2001-2003

Stabler, Ken QB 1982-1984

Sunseri, Vinnie DB 2014

Todd, Richard QB 1984-1985

New York Giants

Avinger, Clarence RB 1953

Bowdoin, Jim OG 1932

Bowman, Steve RB 1966

Brown, Dave RB 1943, 1946-1947

Clark, Jeremy DT 2008

Collins, Landon DB 2015-2018

Cross, Howard TE 1989-2001

Fluker, D.J. OT 2017

Griffin, Cornelius DT 2000-2003

Hannah, Herb OT 1951

Johnson, Nico LB 2015

Jones, Robbie LB 1984-1987

Martin, Frank RB 1945

MacAfee, Ken TE/OE 1954-1958

McGriff, Curtis DE 1980-1985

Rutledge, Jeff QB 1983-1989

Shipp, Billy OT 1954

Thornton, George DT 1993

Tomlinson, Dalvin DT 2017-2019

Trocolor, Bob QB/RB 1942-1943

Wesley, Bull C/OG 1928

White, Art OG 1937-1939, 1945

Wilson, Butch TE 1968-1969

Wright, Steve OT 1968-1969

Philadelphia Eagles

Bendross, Jesse WR 1987

Clark, Jeremy DT 2010

Craft, Russ DB/RB 1946-1953

Ephraim, Alonzo C 2003-2004

Gerber, Ed OG 1941-1942

Jackson, Bobby DB 1960

Jones, Barrett OG 2015

McMillian, Mark DB 1992-1995

MacAfee, Ken TE/OE 1959

Mathis, Evan OG 2011-2014

Oden, Derrick LB 1993-1995

Pitts, Mike DE 1987-1992

Richardson, Jess DT 1953-1956, 1958-1961

Robinson, Ramzee DB 2009

Ryans, DeMeco LB 2012-2015

Square, Damion DE 2013

Stacy, Siran RB 1992

Turner, Kevin RB 1995-1999

Warmack, Chance OG 2017-2018

Youngelman, Sid DT/DE 1956-1958

San Francisco 49ers



Coffee, Glen RB 2009

Davis, Johnny RB 1981

Dial, Quinton DE 2013-2016

Foster, Reuben LB 2017-2018

Jackson, Wilbur RB 1974-1977, 1979

Jones Jr., Terry TE 2005

Langham, Antonio DB 1998

Lee, Kevin WR 1996

Luna, Bobby DB 1955

McMillian, Mark DB 1999

Raines, Mike DT 1974

Rasheed, Saleem LB 2002-2005

Roberts, Larry DE 1986-1993

Smiley, Justin OG 2004-2007

Sunseri, Vinnie DB 2016

White, DeAndrew WR 2015

Youngelman, Sid DT/DE 1955

Seattle Seahawks

Alexander, Shaun RB 2000-2007

Carpenter, James OG 2011-2014

Cryder, Bob OG 1984-1986

Edwards, Randy DE 1984-1987

Fluker, D.J. OT 2018-2019

Junior, E.J. LB 1992-1993

Lacy, Eddie RB 2017

Norwood, Kevin WR 2014

Reed, Jarran DT 2016-2019

Scarbrough, Bo RB 2018

Thomas, Ricky DB 1987

Williams, Jesse DT 2013

Wortham, Cornelius LB 2005

Tampa Bay Buccaneers



Barron, Mark DB 2012-2014

Braggs, Byron DE 1984

Bryant, Anthony DT 2005

Castille, Jeremiah DB 1983-1986

Curry, Eric DE 1993-1997

Darby, Kenneth RB 2007

Davis, Johnny RB 1978-1980

Davis, Ricky DB 1976

Gilberry, Wallace DE 2012

Goode, Kerry RB 1988

Hannah, Charley OG 1977-1982

Hape, Patrick TE 1997-2000

Harris, Paul LB 1977-1978

Howard, O.J. TE 2017-2019

Jarvis, Curt DT 1987-1990

Johnson, Hoss OT 1987

Junior, E.J. LB 1992

McCants, Keith DE 1990-1992

Mohr, Chris P 1989

Richardson, Greg WR 1988

Rudd, Dwayne LB 2003

Tiffin, Van K 1987

Tripoli, Paul DB 1987

Washington, Mike DB 1976-1984

Wyatt, Willie DT 1990

Washington Redskins

Alexander, Shaun RB 2008

Allen, Jonathan DE 2017-2019

Anderson, Ryan LB 2017-2019

Bryant, Anthony DT 2010

Clinton-Dix, Ha Ha DB 2018

Collins, Landon DB 2019

Davis, Fred OT/DT 1941-1942,1945

Gilmer, Harry QB/RB 1948-1952, 1954

Griffin, Cornelius DT 2004-2009

Hamilton, Shaun Dion LB 2018-2019

Hanks, Darius WR 2012

Hentges, Hale TE 2019

Howell, Dixie RB 1937

Jackson, Wilbur RB 1980-1982

Kouandjio, Arie OG 2015-2017

Leon, Tony OG/LB 1943

MacAfee, Ken TE/OE 1959

McGriff, Curtis DE 1987

McMillian, Mark DB 1999

Payne, Da'Ron DT 2018-2019

Pierschbacher, Ross C 2019

Rutledge, Jeff QB 1990-1992

Salem, Ed DB/QB 1951

Samuels, Chris OT 2000-2009

Scissum, Willard OT 1987

Shade, Sam DB 1999-2002

Sims, Cam WR 2018-2019

Smith, Ben OE/DE 1937

Smith, Riley BB/LB 1936-1938

Wright, Steve OT 1970

Young, Bill OT 1937-1942, 1946