Auburn Baseball Sees Another Freshman Earns Weekly Honor

๐—ฆ๐—˜๐—– ๐—™๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ต๐—บ๐—ฎ๐—ป ๐—ผ๐—ณ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ช๐—ฒ๐—ฒ๐—ธ ๐Ÿ†@ChrisRembertt makes it back-to-back honors for the boys in AU.



๐Ÿ“ฐ ยป https://t.co/kEqF0rdVJE#WarEagle pic.twitter.com/tNiPtZeo1I