Week 1 FCS Football Top 25 Scoreboard

Towson Tigers quarterback Andrew Indorf (13)
Towson Tigers quarterback Andrew Indorf (13)
Below are the final scores for every Top 25 program in the FCS Stats Perform Top 25 poll.

FCS Top 25 Scoreboard (Week 1)

No. 1 North Dakota State 38, The Citadel 0

No. 9 Rhode Island 31, Campbell 20

No. 10 Tarleton State 30, Army 27 (2OT)

No. 14 Lehigh 21, No. 25 Richmond 14

No. 21 Tennessee Tech 65, Cumberland 0

No. 22 Monmouth 42, Colgate 39

Houston 27, No. 23 Stephen F. Austin 0

San Diego State 42, No. 24 Stony Brook 0

Other Notable Week 1 Games

Towson 27, Norfolk State 7

Furman 23, William & Mary 21

West Georgia 34, Samford 3

Northwestern State 20, Alcorn State 10

Youngstown State 24, Mercyhurst 15

Marist 31, New Haven 14

Northern Iowa 38, Butler 14

Sacred Heart 12, Stonehill 7

Eastern Illinois 24, Dayton 14

St. Thomas 35, Lindenwood 13

Delaware 35, Delaware State 17

UAB 52, Alabama State 42

Illinois 52, Western Illinois 3

Bowling Green 26, Lafayette 7

Missouri 61, Central Arkansas 6

Duke 45, Elon 17

Oklahoma State 27, UT Martin 7

FIU 42, Bethune-Cookman 9

Georgetown 51, Davidson 14

Pittsburgh 61, Duquesne 6

Navy 52, VMI 7

Kent State 21, Merrimack 17

Boston College 66, Fordham 10

West Virginia 45, Robert Morris 3

Zach McKinnell is the Founder and Senior Editor of FCS Football Central.

