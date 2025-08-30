Week 1 FCS Football Top 25 Scoreboard
Below are the final scores for every Top 25 program in the FCS Stats Perform Top 25 poll.
FCS Top 25 Scoreboard (Week 1)
No. 1 North Dakota State 38, The Citadel 0
No. 9 Rhode Island 31, Campbell 20
No. 10 Tarleton State 30, Army 27 (2OT)
No. 14 Lehigh 21, No. 25 Richmond 14
No. 21 Tennessee Tech 65, Cumberland 0
No. 22 Monmouth 42, Colgate 39
Houston 27, No. 23 Stephen F. Austin 0
San Diego State 42, No. 24 Stony Brook 0
Other Notable Week 1 Games
Towson 27, Norfolk State 7
Furman 23, William & Mary 21
West Georgia 34, Samford 3
Northwestern State 20, Alcorn State 10
Youngstown State 24, Mercyhurst 15
Marist 31, New Haven 14
Northern Iowa 38, Butler 14
Sacred Heart 12, Stonehill 7
Eastern Illinois 24, Dayton 14
St. Thomas 35, Lindenwood 13
Delaware 35, Delaware State 17
UAB 52, Alabama State 42
Illinois 52, Western Illinois 3
Bowling Green 26, Lafayette 7
Missouri 61, Central Arkansas 6
Duke 45, Elon 17
Oklahoma State 27, UT Martin 7
FIU 42, Bethune-Cookman 9
Georgetown 51, Davidson 14
Pittsburgh 61, Duquesne 6
Navy 52, VMI 7
Kent State 21, Merrimack 17
Boston College 66, Fordham 10
West Virginia 45, Robert Morris 3
