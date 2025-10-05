Week 6 FCS Football Top 25 Scoreboard
Below are the final scores for every Top 25 program in the FCS Stats Perform media poll.
FCS Top 25 Scoreboard (Week 6)
No. 1 North Dakota State 33, No. 6 Illinois State 16
No. 2 South Dakota State 35, No. 24 Youngstown State 30
No. 5 Montana State 34, No. 13 Northern Arizona 10
Brown 28, No. 8 Rhode Island 21
No. 9 Lehigh 31, Yale 13
No. 11 Tennessee Tech 66, Western Illinois 20
No. 14 Monmouth 49, Delaware State 38
No. 15 North Dakota 35, Northern Iowa 7
No. 22 Austin Peay 44, No. 16 West Georgia 30
No. 17 Jackson State 57, Alabama A&M 24
No. 18 Villanova 37, New Hampshire 7
No. 19 Abilene Christian 52, North Alabama 23
No. 20 Lamar 24, Nicholls 17
No. 21 South Dakota 49, Murray State 24
No. 25 Harvard 59, Holy Cross 24
Other Notable Week 6 Games
Mercer 45, Samford 21
Southeastern Louisiana 38, McNeese 0
Elon 17, Towson 3
Gardner-Webb 30, Charleston Southern 27
Central Arkansas 23, Utah Tech 17
Alabama State 52, Bethune-Cookman 35
Princeton 17, Columbia 10
Furman 31, ETSU 22
Lindenwood 30, UT Martin 14
Bucknell 33, Richmond 28
Prairie View A&M 13, Alcorn State 12
Hampton 41, Norfolk State 34
William & Mary 38, North Carolina A&T 34
Colgate 41, Cornell 21
Stony Brook 47, UAlbany 12
Penn 36, Dartmouth 24
Eastern Illinois 31, Tennessee State 7
Western Carolina 23, Wofford 21
Lafayette 24, Fordham 10
Maine 34, Bryant 14
Georgetown 27, Morgan State 24
Chattanooga 21, VMI 14
Butler 21, St. Thomas (MN) 14
Mercyhurst 22, Long Island 14
Merrimack 24, Robert Morris 7
Central Connecticut State 42, Sacred Heart 35
Drake 41, Valparaiso 0
Dayton 35, Morehead State 28
Duquesne 34, Stonehill 14
Stetson 35, Davidson 32
Marist 19, San Diego 14
NC State 56, Campbell 10
South Carolina State 49, Savannah State 6
New Haven 28, Pace 14
