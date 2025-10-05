Fcs Football Central

Week 6 FCS Football Top 25 Scoreboard

Zachary McKinnell

Monmouth wide receiver Gavin Nelson (2)
Monmouth wide receiver Gavin Nelson (2) / Anya Kazmierczak (Monmouth Athletics)
Below are the final scores for every Top 25 program in the FCS Stats Perform media poll.

FCS Top 25 Scoreboard (Week 6)

No. 1 North Dakota State 33, No. 6 Illinois State 16

No. 2 South Dakota State 35, No. 24 Youngstown State 30

No. 5 Montana State 34, No. 13 Northern Arizona 10

Brown 28, No. 8 Rhode Island 21

No. 9 Lehigh 31, Yale 13

No. 11 Tennessee Tech 66, Western Illinois 20

No. 14 Monmouth 49, Delaware State 38

No. 15 North Dakota 35, Northern Iowa 7

No. 22 Austin Peay 44, No. 16 West Georgia 30

No. 17 Jackson State 57, Alabama A&M 24

No. 18 Villanova 37, New Hampshire 7

No. 19 Abilene Christian 52, North Alabama 23

No. 20 Lamar 24, Nicholls 17

No. 21 South Dakota 49, Murray State 24

No. 25 Harvard 59, Holy Cross 24

Other Notable Week 6 Games

Mercer 45, Samford 21

Southeastern Louisiana 38, McNeese 0

Elon 17, Towson 3

Gardner-Webb 30, Charleston Southern 27

Central Arkansas 23, Utah Tech 17

Alabama State 52, Bethune-Cookman 35

Princeton 17, Columbia 10

Furman 31, ETSU 22

Lindenwood 30, UT Martin 14

Bucknell 33, Richmond 28

Prairie View A&M 13, Alcorn State 12

Hampton 41, Norfolk State 34

William & Mary 38, North Carolina A&T 34

Colgate 41, Cornell 21

Stony Brook 47, UAlbany 12

Penn 36, Dartmouth 24

Eastern Illinois 31, Tennessee State 7

Western Carolina 23, Wofford 21

Lafayette 24, Fordham 10

Maine 34, Bryant 14

Georgetown 27, Morgan State 24

Chattanooga 21, VMI 14

Butler 21, St. Thomas (MN) 14

Mercyhurst 22, Long Island 14

Merrimack 24, Robert Morris 7

Central Connecticut State 42, Sacred Heart 35

Drake 41, Valparaiso 0

Dayton 35, Morehead State 28

Duquesne 34, Stonehill 14

Stetson 35, Davidson 32

Marist 19, San Diego 14

NC State 56, Campbell 10

South Carolina State 49, Savannah State 6

New Haven 28, Pace 14

ZACHARY MCKINNELL

Zach McKinnell is the Founder and Senior Editor of FCS Football Central. He is also a columnist for HERO Sports and a contributor for Athlon Sports. In 2022, he became an official voter in the FCS Stats Perform Top-25. He is a former contributor for Vols Wire, part of the USA TODAY Sports Network, and Fly War Eagle on FanSided. Zach graduated from Auburn University in 2018.

