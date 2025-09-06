HBCU Legends

HBCU FOOTBALL SCOREBOARD - WEEK 2

The HBCU football's updated scores, news, and social media postings in Week 2.

Kyle T. Mosley

2025 HBCU FOOTBALL SCOREBOARD - WEEK 2
2025 HBCU FOOTBALL SCOREBOARD - WEEK 2 / HBCU LEGENDS
HOUSTON - HBCU football games scores in the SWAC, MEAC, SIAC, CIAA, OVC, CAA and Independents for Week 2.

Alabama State quarterback Andrew Body (1) passes against UAB during their game at Protective Stadium in Birmingham Ala., on Thursday evening August 27, 2025. / Mickey Welsh / Advertiser / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

HBCU FOOTBALL: COMPLETE DI & DII SLATE OF GAMES IN WEEK 2

  • Johnson C. Smith vs. Valdosta State | 12:00 PM ET
  • Lincoln (PA) at Duquesne | 12:00 PM ET
  • Bluefield State vs. Concord | 1:00 PM ET
  • Bowie State at Shippensburg | 1:00 PM ET
  • UAlbany at Delaware State | 1 PM | ESPN+
  • Albany State at Kentucky State | 2:00 PM ET | SIAC Network
  • Howard at Temple | 2 PM | ESPN+
  • North Dakota State at Tennessee State | 2:30 PM | ESPN+
  • Florida Memorial at Clark Atlanta | 3:00 PM ET | SIAC Network
  • Lincoln (Mo.) at Lane | 3:00 PM ET | School stream
  • Grambling State at Ohio State | 3:30 PM | Big Ten Network
  • Miles at Edward Waters | 4:00 PM ET | ESPN+
  • Jackson State at Southern Miss | 5 PM | ESPN+
  • North Carolina Central at Old Dominion | 6 PM | ESPN+
  • Texas Southern at California | 6 PM | ACC Network X
  • Florida A&M at FAU | 6 PM | ESPN+
  • Elizabeth City State at Hampton | 6:00 PM ET | FloCollege
  • Virginia State at Norfolk State | 6:00 PM ET | ESPN+
  • Fayetteville State at UNC Pembroke | 6:00 PM ET
  • Livingstone at Allen | 6:00 PM ET | School stream
  • Shorter at Savannah State | 6:00 PM ET | SIAC Network
  • Bethune-Cookman at Miami (FL) | 7 PM | ACC Network X
  • South Carolina State at South Carolina | 7 PM | SEC Network+
  • North Carolina A&T at UCF | 7 PM | ESPN+
  • Central State at Tuskegee | 7:00 PM ET | TheGrio
  • Alcorn State at Alabama A&M | 7 PM | HBCU GO
  • Mississippi Valley State at Tarleton State | 7 PM | ESPN+
  • Arkansas-Pine Bluff at Central Arkansas | 7 PM | ESPN+
  • Alabama State at Southern | 7 PM | ESPN+
  • UTRGV at Prairie View A&M | 7 PM | SWAC TV
  • Towson at Morgan State | 7 PM | ESPN+
  • Winston-Salem State at Mars Hill | 6:30 PM ET

