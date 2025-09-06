HBCU FOOTBALL SCOREBOARD - WEEK 2
The HBCU football's updated scores, news, and social media postings in Week 2.
In this story:
HOUSTON - HBCU football games scores in the SWAC, MEAC, SIAC, CIAA, OVC, CAA and Independents for Week 2.
HBCU FOOTBALL: COMPLETE DI & DII SLATE OF GAMES IN WEEK 2
- Johnson C. Smith vs. Valdosta State | 12:00 PM ET
- Lincoln (PA) at Duquesne | 12:00 PM ET
- Bluefield State vs. Concord | 1:00 PM ET
- Bowie State at Shippensburg | 1:00 PM ET
- UAlbany at Delaware State | 1 PM | ESPN+
- Albany State at Kentucky State | 2:00 PM ET | SIAC Network
- Howard at Temple | 2 PM | ESPN+
- North Dakota State at Tennessee State | 2:30 PM | ESPN+
- Florida Memorial at Clark Atlanta | 3:00 PM ET | SIAC Network
- Lincoln (Mo.) at Lane | 3:00 PM ET | School stream
- Grambling State at Ohio State | 3:30 PM | Big Ten Network
- Miles at Edward Waters | 4:00 PM ET | ESPN+
- Jackson State at Southern Miss | 5 PM | ESPN+
- North Carolina Central at Old Dominion | 6 PM | ESPN+
- Texas Southern at California | 6 PM | ACC Network X
- Florida A&M at FAU | 6 PM | ESPN+
- Elizabeth City State at Hampton | 6:00 PM ET | FloCollege
- Virginia State at Norfolk State | 6:00 PM ET | ESPN+
- Fayetteville State at UNC Pembroke | 6:00 PM ET
- Livingstone at Allen | 6:00 PM ET | School stream
- Shorter at Savannah State | 6:00 PM ET | SIAC Network
- Bethune-Cookman at Miami (FL) | 7 PM | ACC Network X
- South Carolina State at South Carolina | 7 PM | SEC Network+
- North Carolina A&T at UCF | 7 PM | ESPN+
- Central State at Tuskegee | 7:00 PM ET | TheGrio
- Alcorn State at Alabama A&M | 7 PM | HBCU GO
- Mississippi Valley State at Tarleton State | 7 PM | ESPN+
- Arkansas-Pine Bluff at Central Arkansas | 7 PM | ESPN+
- Alabama State at Southern | 7 PM | ESPN+
- UTRGV at Prairie View A&M | 7 PM | SWAC TV
- Towson at Morgan State | 7 PM | ESPN+
- Winston-Salem State at Mars Hill | 6:30 PM ET
THE BIG HBCU FOOTBALL SCOREBOARD
HBCU FOOTBALL NEWS
HBCU LEGENDS PODCAST
Published