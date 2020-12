Depth Charts: Louisville vs. Wake Forest

The Cardinals host the Demon Deacons at Cardinal Stadium for their 2020 regular season finale.

(Photo of Jalen Mitchell: Atlantic Coast Conference Pool)

LOUISVILLE, Ky. - After wrinkles in the schedule caused by COVID-19 gave Louisville a third bye week, the Cardinals are now prepared to take the gridiron for their regular season finale against Wake Forest for Senior Day.

Back on Nov. 28, the Cardinals dropping a 34-27 decision to Boston College. Quarterback Malik Cunningham recorded 427 yards of total offense and two touchdowns in the loss, and rushed for 133 yards on 17 carries. The Cardinals ran up 493 total yards of offense in the loss, their fifth consecutive game and eighth time in 10 games with at least 400 yards of offense.

Wake Forest has not seen the field since heading into Chapel Hill to face North Carolina back on Nov. 14, losing a 59-53 shootout. The Demon Deacons' Nov. 21 contest vs. Duke was canceled, and their Dec. 5 game vs. Miami was postponed due to COVID-19.

Louisville Cardinals (3-7, 2-7 ACC)

Offense

Quarterback:

3 Malik Cunningham (6-1, 195, R-JR)

6 Evan Conley (6-2, 215, SO)

Running Back

19 Hassan Hall (6-0, 204, JR)

15 Jalen Mitchell (5-10, 221, R-FR)

Left Tackle

74 Adonis Boone (6-5, 310, JR)

70 Trevor Reid (6-5, 285, JR)

Left Guard

55 Caleb Chandler (6-4, 310, R-JR)

79 Cameron DeGeorge (6-4, 290, SR)

Center

66 Cole Bentley (6-3, 314, SR)

71 Joshua Black (6-2, 280, R-FR)

Right Guard

79 Cameron DeGeorge (6-4, 290, SR)

77 Kobe Baynes (6-4, 306, FR)

Right Tackle

56 Renato Brown (6-4, 330, R-FR)

79 Cameron DeGeorge (6-4, 290, SR)

Wide Receiver

*1 Tutu Atwell (5-9, 165, JR)

81 Braden Smith (5-10, 192, SO)

Wide Receiver

7 Dez Fitzpatrick (6-2, 210, R-SR)

88 Roscoe Johnson (6-0, 190, GR)

Wide Receiver

18 Justin Marshall (6-3, 213, R-JR)

80 Jordan Watkins (5-11, 174, FR)

Tight End

83 Marshon Ford (6-2, 240, SO)

or 14 Ean Pfiefer (6-4, 255, GR)

41 Isaac Martin (6-1, 250, R-JR)

Defense

Defensive End

6 Yaya Diaby (6-4, 255, JR)

41 Ramon Puryear (6-3, 255, R-FR)



Nose Tackle

90 Jared Goldwire (6-6, 305, SR)

92 Malik Clark (6-2, 290, R-JR)

99 Dezmond Tell (6-1, 266, FR)

Defensive End

29 Tabarius Peterson (6-3, 260, R-SR)

57 Dayna Kinnaird (6-3, 270, R-JR)

Outside Linebacker

22 Yasir Abdullah (6-1, 225, JR)

or 11 Nick Okeke (6-3, 240, R-JR)

Weakside Linebacker

9 C.J. Avery (5-11, 230, SR)

7 Monty Montgomery (5-11, 225, JR)

Middle Linebacker

17 Dorian Etheridge (6-3, 230, SR)

5 Robert Hicks (6-1, 235, JR)

23 K.J. Cloyd (6-2, 215, SO)

Outside Linebacker

10 Rodjay Burns (6-0, 215, R-SR)

22 Yasir Abdullah (6-1, 225, JR)



Cornerback

12 Marlon Character (6-1, 195, SR)

2 Chandler Jones (5-10, 186, JR)



Strong Safety

3 Russ Yeast (5-11, 205, SR)

1 Lovie Jenkins (6-1, 195, FR)

Free Safety

33 Isaiah Hayes (6-1, 208, R-SR)

38 Jack Fagot (6-0, 195, R-JR)

25 Josh Minkins (6-2, 179, FR)

Cornerback

13 Kei’Trel Clark (5-10, 165, SO)

27 Anthony Johnson (6-1, 206, R-JR)

Special Teams

Placekicker

32 James Turner (6-0, 196, SO)

or 40 Brock Travelstead (6-1, 214, FR)

Long Snapper

52 Mitch Hall (6-1, 203, SR)

38 Drew Brenowitz (5-10, 215, SO)

Holder

40 Brock Travelstead (6-1, 214, FR)

43 Logan Lupo (6-0, 195, So.)



Punter

43 Logan Lupo (6-0, 195, So.)

Kick Returner

19 Hassan Hall (6-0, 204, JR)

80 Jordan Watkins (5-11, 174, FR)

Punt Returner

10 Rodjay Burns (6-0, 215, R-SR)

*1 Tutu Atwell (5-9, 165, JR)

*Tutu Atwell declared for the NFL Draft earlier this week

Wake Forest Demon Deacons (4-3, 3-3 ACC)

Offense

Tight End

23 Brandon Chapman 6-5 249 R-Sr.

85 Blake Whiteheart 6-4 237 R-So

Tackle

50 Zach Tom 6-5 305 R-Jr.

71 C.J. Elmonus 6-7 290 R-Fr.

Guard

79 Sean Maginn 6-3 305 R-Jr.

76 Allan Rappleyea 6-5 295 R-Jr.

Center

55 Michael Jurgens 6-4 295 R-So.

66 Goran Jovanovic 6-4 291 R-Jr

Guard

59 Loic Ngassam Nya 6-3 305 R-Jr.

60 Taleni Suhren 6-4 297 R-Sr.

Tackle

53 Je’Vionte’ Nash 6-3 298 R-Sr.

62 DeVonte Gordon 6-5 305 R-Fr

Wide Receiver

89 A.T. Perry 6-5 212 R-So.

13 Nolan Groulx 6-0 194 R-Fr.

Wide Receiver

7 Donavon Greene 6-2 198 R-Fr.

2 Donald Stewart 6-4 206 Gr.

80 Jahmal Banks 6-4 216 Fr.

Wide Receiver

5 Jaquarii Roberson 6-1 182 R-Jr.

83 Taylor Morin 5-10 174 R-Fr.

81 Ke’Shawn Williams 5-10 189 Fr.

Quarterback

10 Sam Hartman 6-1 215 R-So.

15 Michael Kern 6-2 187 R-Fr.

12 Mitch Griffis 5-11 196 Fr.

Running Back

26 Christian Beal-Smith 5-10 201 R-Jr.

14 Justice Ellison 5-10 203 Fr.

Defense

Defensive End

9 Carlos Basham Jr. 6-5 285 R-Sr.

40 Rondell Bothroyd 6-4 275 R-So.

93 Isaiah Chaney 6-4 262 R-Fr.

Defensive Tackle

1 Sulaiman Kamara 6-2 300 R-Sr.

95 Dion Bergan Jr. 6-1 298 Jr.

Defensive Tackle

11 Miles Fox 6-1 286 Gr.

44 Justin Williams 6-2 280 R-Fr

Defensive End

4 Ja’Corey Johns 6-4 251 R-So.

14 Shamar McCollum 6-4 222 So.

97 Royce Francis 6-3 260 R-So.

Linebacker

8 Ja’Cquez Williams 6-2 220 R-Sr.

21 Chase Jones 6-1 224 So.

46 DJ Taylor 6-1 245 R-Jr.

Linebacker

5 Ryan Smenda 6-2 235 Jr.

58 Chase Monroe 6-2 228 R-Jr.

15 Jaylen Hudson 6-3 237 R-Fr.

Outside Linebacker

17 Traveon Redd 6-0 205 R-Sr.

22 AJ Williams 5-11 194 R-Fr.

Cornerback

6 Ja’Sir Taylor 5-10 187 Sr.

0 Tyriq Hardimon 6-0 194 R-Jr.

Cornerback

29 Caelen Carson 6-0 182 Fr.

10 Kenneth Dicks III 6-0 200 R-So.

Safety

45 Nick Andersen 5-11 185 Fr.

20 Coby Davis 5-11 195 R-Jr.

Safety

12 Luke Masterson 6-2 220 R-Sr.

39 Keegan Good 6-0 199 R-Sr.

Special Teams

Placekicker

4 Nick Sciba 5-9 188 Jr.

42 Jack Crane 6-2 197 Gr.

Punter

96 Ivan Mora 6-0 176 R-Fr.

88 Zach Murphy 6-0 189 R-Jr.

Long Snapper

90 Jacob Zuhr 6-0 205 Fr.

Holder

88 Zach Murphy 6-0 189 R-Jr.

11 Ian Driscoll 5-10 177 R-Jr.

Kick Returner

7 Donavon Greene 6-2 198 R-Fr.

Punt Returner

83 Taylor Morin 5-10 174 R-Fr.

13 Nolan Groulx 6-0 194 R-Fr.

