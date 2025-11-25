Depth Charts: Louisville vs. Kentucky
LOUISVILLE, Ky. - The Louisville football program is returning home for their regular season finale, taking on Kentucky in the annual Governor's Cup rivalry showdown. Kickoff is set for Saturday, Nov. 29 at 12:00 p.m. EST.
Here are the depth charts for both the Cardinals and Wildcats:
Louisville (7-4, 4-4 ACC)
Changes from Louisville's Depth Chart vs. SMU:
- None.
Editor's note: Multiple players still listed on UofL's depth chart despite being out due to injury.
Quarterback
7 Miller Moss (6-2, 210, R-Sr.)
12 Brady Allen (6-6, 220, R-Jr.)
OR 13 Deuce Adams (6-2, 190, R-Fr.)
Running Back
1 Isaac Brown (5-9, 190, So.)
26 Duke Watson (6-0, 180, So.)
46 Keyjuan Brown (5-11, 210, R-So.)
Wide Receiver
0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
3 Dacari Collins (6-4, 215, R-Sr.)
Wide Receiver
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
14 Kris Hughes (5-11, 195, R-So.)
Wide Receiver
2 TreyShun Hurry (6-2, 195, R-Jr.)
15 Antonio Meeks (6-1, 195, Sr.)
82 T.J. McWilliams (6-0, 190, R-Jr.)
Tight End
85 Nate Kurisky (6-3, 240, R-Jr.)
88 Jaleel Skinner (6-5, 230, R-Jr.)
86 Jacob Stewart (6-5, 230, R-Sr.)
84 Davon Mitchell (6-3, 260, R-Fr.)
Left Tackle
70 Trevonte Sylvester (6-6, 280, R-Sr.)
71 Mahamane Moussa (6-4, 305, R-Sr.)
66 Mak Pounders (6-5, 310, R-Sr.)
Left Guard
53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
57 Naeer Jackson (6-6, 310, R-Jr.)
Center
50 Pete Nygra (6-4, 300, R-Sr.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)
72 Sam Secrest (6-5, 265, R-Jr.)
Right Guard
71 Mahamane Moussa (6-4, 305, R-Sr.)
74 Jordan Church (6-4, 310, R-So.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)
Right Tackle
60 Rasheed Miller (6-7, 310, R-Sr.)
53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
75 Cameron Gorin (6-5, 270, Fr.)
Defense
Defensive End
23 Wesley Bailey (6-5, 265, R-Sr.)
92 Micah Carter (6-6, 255, R-So.)
OR 19 Justin Beadles (6-5, 270, R-Sr.)
Nose Tackle
99 Jordan Guerad (6-2, 300, R-Sr.)
45 Denzel Lowry (6-1, 290, R-Sr.)
Defensive Tackle
90 Rene Konga (6-4, 300, R-Sr.)
95 Jerry Lawson (6-2, 295, R-Jr.)
Leo (DE/LB)
50 Clev Lubin (6-3, 250, R-Jr.)
17 A.J. Green (6-6, 250, R-So.)
Middle Linebacker
12 Kalib Perry (6-3, 230, R-Sr.)
43 Trent Carter (6-3, 225, R-Fr.)
Weakside Linebacker
34 T.J. Quinn (6-1, 235, R-Sr.)
11 T.J. Capers (6-2, 225, R-So.)
STAR (LB/S)
9 Antonio Watts (6-2, 225, R-Jr.)
33 Nigel Williams (5-11, 200, R-Sr.)
Cornerback
4 Jabari Mack (6-1, 185, R-Sr.)
7 Rodney Johnson Jr. (6-2, 200, R-Sr.)
20 Antonio Harris (6-0, 180, Fr.)
Cornerback
25 Tayon Holloway (6-1, 190, R-Jr.)
13 Justin Agu (6-2, 185, R-Jr.)
30 Rae'mon Mosby (6-0, 190, R-Fr.)
Free Safety
27 JoJo Evans (6-1, 200, R-Sr.)
OR 24 Corey Gordon Jr. (6-2, 195, R-Jr.)
Strong Safety
21 D'Angelo Hutchinson (6-3, 200, Sr.)
29 Blake Ruffin (6-3, 205, R-Sr.)
Special Teams
Punter
39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)
Placekicker
36 Cooper Ranvier (6-2, 200, R-Fr.)
98 Nick Keller (6-1, 200, R-Jr.)
35 Carson Hilbert (6-3, 215, Fr.)
Holder
39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)
Long Snapper
48 Shai Kochav (6-3, 230, R-Sr.)
32 Hayden Travelstead (6-0, 210, R-So.)
Kick Returner
0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
Punt Returner
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
81 Bobby Golden (5-9, 185, Sr.)
Kentucky (5-6, 2-6 SEC)*
Offense
Quarterback
8 Cutter Boley, 6-5, 220, Fr-RS
5 Zach Calzada, 6-4, 230, Gr-Tr,
or 11 Beau Allen, 6-2, 211, Gr-Sq
Running Back
2 Dante Dowdell, 6-2, 227, Jr-Tr,
or 3 Seth McGowan, 6-1, 215, Sr-Tr
Wide Receiver (X)
17 Hardley Gilmore IV, 6-1, 183, So-Tr
or 4 J.J. Hester, 6-5, 203, Gr-Tr
7 DJ Miller, 6-3, 204, Fr-HS
Wide Receiver (Z)
9 Ja’Mori Maclin, 5-11, 191, Sr-1L
or 13 Fred Farrier II, 6-1, 188, Sr-1L
22 Cameron Miller, 5-11, 167, Fr-HS
Wide Receiver (F)
1 Kendrick Law, 6-0, 205, Sr-Tr
or 0 Troy Stellato, 6-1, 184, Sr-Tr
19 Montavin Quisenberry, 5-10, 170, Fr-HS
Tight End (Y)
84 Josh Kattus, 6-4, 247, Sr-3L
87 Henry Boyer, 6-6, 265, Jr-Tr
or 85 Elijah Brown, 6-6, 258, Jr-Tr,
Tight End (F)
81 Willie Rodriguez, 6-4, 252, So-1L
18 Mikkel Skinner, 6-4, 231, Fr-HS
Left Tackle
73 Shiyazh Pete, 6-8, 322, Sr-Tr
71 Malachi Wood, 6-8, 328, So-1L,
Left Guard
75 Joshua Braun, 6-6, 342, Gr-Tr
53 Aba Selm, 6-4, 323, Fr-RS,
Center
62 Jager Burton, 6-4, 323, Sr-3L
58 Evan Wibberley, 6-5, 304, Jr-Tr
Right Guard
52 Jalen Farmer, 6-5, 318, Jr-1L
79 Jay Clark, 6-4, 325, Fr-HS
Right Tackle
50 Alex Wollschlaeger, 6-7, 311, Gr-T
69 Darrin Strey, 6-7, 322, Fr-HS,
Defense
Defensive End
90 Mi’Quise Humphrey-Grace, 6-4, 270, Jr-Tr
95 Jerod Smith II, 6-4, 275, So-1L,
Nose Guard
60 David Gusta, 6-3, 317, Sr-Tr
76 Austin Ramsey, 6-4, 303, So-1,
Defensive Tackle
92 Kahlil Saunders, 6-5, 293, Sr-3L
94 Tavion Gadson, 6-5, 298, So-Sq
Outside Linebacker (Jack)
1 Kam Olds, 6-4, 252, Sr-Tr
or 35 Steven Soles Jr., 6-2, 235, So-1L
or 34 Lorenzo Cowan, 6-3, 247, R-Fr-Tr
Middle Linebacker
7 Daveren Rayner, 6-2, 217, Sr-1L
22 Grant Godfrey, 6-3, 234, So-1L
or 9 Landyn Watson, 6-1. 242. Sr-Tr
Weakside Linebacker
3 Alex Afari Jr., 6-2, 227, Sr-3L
44 Antwan Smith, 6-3, 215, So-1L
Nickelback
12 Quay’sheed Scott, 6-0, 196, So-1L
or 10 Jantzen Dunn, 6-0, 185, Sr-2L
Field Cornerback
5 DJ Waller Jr., 6-3, 203, Jr-1L
21 Nasir Addison, 6-0, 204, Jr-2L
Boundary Cornerback
6 JQ Hardaway, 6-3, 193, Sr-2L
20 Terhyon Nichols, 5-11, 198, So-1L
Strong Safety
14 Ty Bryant, 6-0, 198, Jr-2L
13 Dyllon Williams, 6-2, 187, Fr-HS
Free Safety
18 Cam Dooley, 6-2, 208, So-1L
4 Martels Carter Jr., 6-0, 200, Fr-HS
Special Teams
Kicker
91 Jacob Kauwe, 6-1, 212, Fr-RS
97 Zach Schreiner, 6-0, 181, Gr-TR
Kickoffs
48 Aidan Laros, 6-2, 218, Sr-1L
97 Zach Schreiner, 6-0, 181, Gr-TR
Punter
48 Aidan Laros, 6-2, 218, Sr-1L
93 Wilson Berry, 6-4, 214, Sr-2L
Long Snapper
42 Alex McLaughlin, 5-10, 228, Sr-1L
59 David LaGanga, 6-0, 212, Jr-Tr
Short Snapper
42 Alex McLaughlin, 5-10, 228, Sr-1L
59 David LaGanga, 6-0, 212, Jr-Tr
Holder
93 Wilson Berry, 6-4, 214, Sr-2L
48 Aidan Laros, 6-2, 218, Sr-1L
Kickoff Return
1 Kendrick Law, 6-0, 205, Sr-Tr,
12 Quay’sheed Scott, 6-0, 196, So-1L
Punt Return
14 Ty Bryant, 6-0, 198, Jr-2L
0 Troy Stellato, 6-1, 184, Sr-Tr
*Depth chart from Kentucky's last game vs. Vanderbilt. Their DT vs. Louisville has yet to be released.
(Photo of Louisville Players: Jordan Prather - Imagn Images)
