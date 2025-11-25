Louisville Report

Depth Charts: Louisville vs. Kentucky

The Cardinals and Wildcats square off in the annual Governor's Cup rivalry showdown.

Matthew McGavic

Nov 30, 2024; Lexington, Kentucky, USA; Louisville Cardinals defensive lineman Ramon Puryear (41) and Louisville Cardinals defensive back Jathan Hatch (31) hold up the Governor’s Cup trophy after winning against the Kentucky Wildcats at Kroger Field. Mandatory Credit: Jordan Prather-Imagn Images
Nov 30, 2024; Lexington, Kentucky, USA; Louisville Cardinals defensive lineman Ramon Puryear (41) and Louisville Cardinals defensive back Jathan Hatch (31) hold up the Governor's Cup trophy after winning against the Kentucky Wildcats at Kroger Field. Mandatory Credit: Jordan Prather-Imagn Images / Jordan Prather-Imagn Images
In this story:

LOUISVILLE, Ky. - The Louisville football program is returning home for their regular season finale, taking on Kentucky in the annual Governor's Cup rivalry showdown. Kickoff is set for Saturday, Nov. 29 at 12:00 p.m. EST.

Here are the depth charts for both the Cardinals and Wildcats:

Louisville (7-4, 4-4 ACC)

Changes from Louisville's Depth Chart vs. SMU:

  • None.

Editor's note: Multiple players still listed on UofL's depth chart despite being out due to injury.

Quarterback

7 Miller Moss (6-2, 210, R-Sr.)
12 Brady Allen (6-6, 220, R-Jr.)
OR 13 Deuce Adams (6-2, 190, R-Fr.)

Running Back

1 Isaac Brown (5-9, 190, So.)
26 Duke Watson (6-0, 180, So.)
46 Keyjuan Brown (5-11, 210, R-So.)

Wide Receiver

0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
3 Dacari Collins (6-4, 215, R-Sr.)

Wide Receiver

5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
14 Kris Hughes (5-11, 195, R-So.)

Wide Receiver

2 TreyShun Hurry (6-2, 195, R-Jr.)
15 Antonio Meeks (6-1, 195, Sr.)
82 T.J. McWilliams (6-0, 190, R-Jr.)

Tight End

85 Nate Kurisky (6-3, 240, R-Jr.)
88 Jaleel Skinner (6-5, 230, R-Jr.)
86 Jacob Stewart (6-5, 230, R-Sr.)
84 Davon Mitchell (6-3, 260, R-Fr.)

Left Tackle

70 Trevonte Sylvester (6-6, 280, R-Sr.)
71 Mahamane Moussa (6-4, 305, R-Sr.)
66 Mak Pounders (6-5, 310, R-Sr.)

Left Guard

53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
57 Naeer Jackson (6-6, 310, R-Jr.)

Center

50 Pete Nygra (6-4, 300, R-Sr.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)
72 Sam Secrest (6-5, 265, R-Jr.)

Right Guard

71 Mahamane Moussa (6-4, 305, R-Sr.)
74 Jordan Church (6-4, 310, R-So.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)

Right Tackle

60 Rasheed Miller (6-7, 310, R-Sr.)
53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
75 Cameron Gorin (6-5, 270, Fr.)

Defense

Defensive End

23 Wesley Bailey (6-5, 265, R-Sr.)
92 Micah Carter (6-6, 255, R-So.)
OR 19 Justin Beadles (6-5, 270, R-Sr.)

Nose Tackle

99 Jordan Guerad (6-2, 300, R-Sr.)
45 Denzel Lowry (6-1, 290, R-Sr.)

Defensive Tackle

90 Rene Konga (6-4, 300, R-Sr.)
95 Jerry Lawson (6-2, 295, R-Jr.)

Leo (DE/LB)

50 Clev Lubin (6-3, 250, R-Jr.)
17 A.J. Green (6-6, 250, R-So.)

Middle Linebacker

12 Kalib Perry (6-3, 230, R-Sr.)
43 Trent Carter (6-3, 225, R-Fr.)

Weakside Linebacker

34 T.J. Quinn (6-1, 235, R-Sr.)
11 T.J. Capers (6-2, 225, R-So.)

STAR (LB/S)

9 Antonio Watts (6-2, 225, R-Jr.)
33 Nigel Williams (5-11, 200, R-Sr.)

Cornerback

4 Jabari Mack (6-1, 185, R-Sr.)
7 Rodney Johnson Jr. (6-2, 200, R-Sr.)
20 Antonio Harris (6-0, 180, Fr.)

Cornerback

25 Tayon Holloway (6-1, 190, R-Jr.)
13 Justin Agu (6-2, 185, R-Jr.)
30 Rae'mon Mosby (6-0, 190, R-Fr.)

Free Safety

27 JoJo Evans (6-1, 200, R-Sr.)
OR 24 Corey Gordon Jr. (6-2, 195, R-Jr.)

Strong Safety

21 D'Angelo Hutchinson (6-3, 200, Sr.)
29 Blake Ruffin (6-3, 205, R-Sr.)

Special Teams

Punter

39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)

Placekicker

36 Cooper Ranvier (6-2, 200, R-Fr.)
98 Nick Keller (6-1, 200, R-Jr.)
35 Carson Hilbert (6-3, 215, Fr.)

Holder

39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)

Long Snapper

48 Shai Kochav (6-3, 230, R-Sr.)
32 Hayden Travelstead (6-0, 210, R-So.)

Kick Returner

0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)

Punt Returner

5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
81 Bobby Golden (5-9, 185, Sr.)

Kentucky (5-6, 2-6 SEC)*

Offense

Quarterback

8 Cutter Boley, 6-5, 220, Fr-RS
5 Zach Calzada, 6-4, 230, Gr-Tr,
or 11 Beau Allen, 6-2, 211, Gr-Sq

Running Back

2 Dante Dowdell, 6-2, 227, Jr-Tr,
or 3 Seth McGowan, 6-1, 215, Sr-Tr

Wide Receiver (X)

17 Hardley Gilmore IV, 6-1, 183, So-Tr
or 4 J.J. Hester, 6-5, 203, Gr-Tr
7 DJ Miller, 6-3, 204, Fr-HS

Wide Receiver (Z)

9 Ja’Mori Maclin, 5-11, 191, Sr-1L
or 13 Fred Farrier II, 6-1, 188, Sr-1L
22 Cameron Miller, 5-11, 167, Fr-HS

Wide Receiver (F)

1 Kendrick Law, 6-0, 205, Sr-Tr
or 0 Troy Stellato, 6-1, 184, Sr-Tr
19 Montavin Quisenberry, 5-10, 170, Fr-HS

Tight End (Y)

84 Josh Kattus, 6-4, 247, Sr-3L
87 Henry Boyer, 6-6, 265, Jr-Tr
or 85 Elijah Brown, 6-6, 258, Jr-Tr,

Tight End (F)

81 Willie Rodriguez, 6-4, 252, So-1L
18 Mikkel Skinner, 6-4, 231, Fr-HS

Left Tackle

73 Shiyazh Pete, 6-8, 322, Sr-Tr
71 Malachi Wood, 6-8, 328, So-1L,

Left Guard

75 Joshua Braun, 6-6, 342, Gr-Tr
53 Aba Selm, 6-4, 323, Fr-RS,

Center

62 Jager Burton, 6-4, 323, Sr-3L
58 Evan Wibberley, 6-5, 304, Jr-Tr

Right Guard

52 Jalen Farmer, 6-5, 318, Jr-1L
79 Jay Clark, 6-4, 325, Fr-HS

Right Tackle

50 Alex Wollschlaeger, 6-7, 311, Gr-T
69 Darrin Strey, 6-7, 322, Fr-HS,

Defense

Defensive End

90 Mi’Quise Humphrey-Grace, 6-4, 270, Jr-Tr
95 Jerod Smith II, 6-4, 275, So-1L,

Nose Guard

60 David Gusta, 6-3, 317, Sr-Tr
76 Austin Ramsey, 6-4, 303, So-1,

Defensive Tackle

92 Kahlil Saunders, 6-5, 293, Sr-3L
94 Tavion Gadson, 6-5, 298, So-Sq

Outside Linebacker (Jack)

1 Kam Olds, 6-4, 252, Sr-Tr
or 35 Steven Soles Jr., 6-2, 235, So-1L
or 34 Lorenzo Cowan, 6-3, 247, R-Fr-Tr

Middle Linebacker

7 Daveren Rayner, 6-2, 217, Sr-1L
22 Grant Godfrey, 6-3, 234, So-1L
or 9 Landyn Watson, 6-1. 242. Sr-Tr

Weakside Linebacker

3 Alex Afari Jr., 6-2, 227, Sr-3L
44 Antwan Smith, 6-3, 215, So-1L

Nickelback

12 Quay’sheed Scott, 6-0, 196, So-1L
or 10 Jantzen Dunn, 6-0, 185, Sr-2L

Field Cornerback

5 DJ Waller Jr., 6-3, 203, Jr-1L
21 Nasir Addison, 6-0, 204, Jr-2L

Boundary Cornerback

6 JQ Hardaway, 6-3, 193, Sr-2L
20 Terhyon Nichols, 5-11, 198, So-1L

Strong Safety

14 Ty Bryant, 6-0, 198, Jr-2L
13 Dyllon Williams, 6-2, 187, Fr-HS

Free Safety

18 Cam Dooley, 6-2, 208, So-1L
4 Martels Carter Jr., 6-0, 200, Fr-HS

Special Teams

Kicker

91 Jacob Kauwe, 6-1, 212, Fr-RS
97 Zach Schreiner, 6-0, 181, Gr-TR

Kickoffs

48 Aidan Laros, 6-2, 218, Sr-1L
97 Zach Schreiner, 6-0, 181, Gr-TR

Punter

48 Aidan Laros, 6-2, 218, Sr-1L
93 Wilson Berry, 6-4, 214, Sr-2L

Long Snapper

42 Alex McLaughlin, 5-10, 228, Sr-1L
59 David LaGanga, 6-0, 212, Jr-Tr

Short Snapper

42 Alex McLaughlin, 5-10, 228, Sr-1L
59 David LaGanga, 6-0, 212, Jr-Tr

Holder

93 Wilson Berry, 6-4, 214, Sr-2L
48 Aidan Laros, 6-2, 218, Sr-1L

Kickoff Return

1 Kendrick Law, 6-0, 205, Sr-Tr,
12 Quay’sheed Scott, 6-0, 196, So-1L

Punt Return

14 Ty Bryant, 6-0, 198, Jr-2L
0 Troy Stellato, 6-1, 184, Sr-Tr

*Depth chart from Kentucky's last game vs. Vanderbilt. Their DT vs. Louisville has yet to be released.

(Photo of Louisville Players: Jordan Prather - Imagn Images)

