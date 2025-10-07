Mizzou Central

Times, TV Networks Announced for Mizzou Basketball's 2025-26 Season

Missouri now has their full schedule filled out.

Joey Van Zummeren

Nov. 8, 2024; Columbia, Missouri, USA; Missouri guards Tamar Bates, Marcus Allen and Anthony Robinson celebrate Robinson's dunk against Howard.
Nov. 8, 2024; Columbia, Missouri, USA; Missouri guards Tamar Bates, Marcus Allen and Anthony Robinson celebrate Robinson's dunk against Howard. / Amber Winkler/MissouriOnSI
The Southeastern Conference announced times and TV designations for the upcoming men's basketball season Tuesday, filling out the calendar for the Missouri Tigers.

At least 13 of Missouri's games will be nationally televised. Additionally, the exhibition game against Kansas State ahead of the season will be broadcast nationally.

While the Tigers' Border War game against Kansas remains on the same channel, Missouri's annual Braggin' Rights game against Illinois in St. Louis will have a new broadcast location.

The first preview of the upcoming season will be Oct. 15, when head coach Dennis Gates and three players take the stage at SEC Tipoff '26 in Birmingham. The two-day media event will be broadcast to the SEC Network.

Below is the full schedule for the team, now complete with times and broadcast designations.

Non-Conference Schedule

Oct. 24 vs. Kansas State (exhibition) - 9 p.m., SEC Network
Nov. 3 at Howard - TBA, TBA
Nov. 7 vs. SEMO - 7 p.m., SEC Network+
Nov. 9 vs. VMI - 1 p.m., SEC Network+
Nov. 12 vs. Minnesota - 7 p.m., SEC Network+
Nov. 17 vs. Prarie View A&M - 7 p.m., SEC Network+
Nov. 20 vs. South Dakota - 7 p.m., SEC Network+
Nov. 28 vs. Cleveland State - 1 p.m., SEC Network+
Dec. 2 at Notre Dame - 8 p.m., ESPNU
Dec. 7 vs. Kansas - noon, ESPN2
Dec. 11 vs. Alabama State - 7 p.m., SEC Network+
Dec. 14 vs. Bethune-Cookman - 1 p.m., SEC Network
Dec. 22 vs. Illinois - 7 p.m., FS1

SEC Schedule

Jan. 3 vs. Florida - 7:30 p.m., SEC Network
Jan. 7 at Kentucky - 6 p.m., ESPN2
Jan. 10 at Ole Miss - 5 p.m., SEC Network
Jan. 14 vs. Auburn - 6 p.m., ESPN2/U
Jan. 17 at LSU - 2:30 p.m., SEC Network
Jan. 20 vs. Georgia - 8 p.m., SEC Network
Jan. 24 vs. Oklahoma - 1 p.m., ESPN2/U
Jan. 27 at Alabama - 8 p.m., SEC Network
Jan. 31 vs. Mississippi State - 2:30 p.m., SEC Network
Feb. 7 at South Carolina - Noon, SEC Network
Feb. 11 at Texas A&M - 8 p.m., SEC Network
Feb. 14 vs. Texas - 7:30 p.m., ESPN/2
Feb. 18 vs. Vanderbilt - 8 p.m., SEC Network
Feb. 21 at Arkansas - 3 or 3:30 p.m. (TBD), ESPN/2
Feb. 24 vs. Tennessee - 8 p.m., SEC Network
Feb. 28 at Mississippi State - Noon, SEC Network
March 3 at Oklahoma - 6 p.m., ESPNU
March 7 vs. Arkansas - 11 a.m., ESPN/2/U

Joey Van Zummeren
JOEY VAN ZUMMEREN

Joey Van Zummeren is the lead writer on Missouri Tigers On SI, primarily covering football and basketball, but has written on just about every sport the Tigers play. He’s also a contributing writer to Green Bay Packers On SI. From Belleville, Ill., he joined Missouri Tigers On SI as an intern in 2023.

