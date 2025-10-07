Times, TV Networks Announced for Mizzou Basketball's 2025-26 Season
The Southeastern Conference announced times and TV designations for the upcoming men's basketball season Tuesday, filling out the calendar for the Missouri Tigers.
At least 13 of Missouri's games will be nationally televised. Additionally, the exhibition game against Kansas State ahead of the season will be broadcast nationally.
While the Tigers' Border War game against Kansas remains on the same channel, Missouri's annual Braggin' Rights game against Illinois in St. Louis will have a new broadcast location.
The first preview of the upcoming season will be Oct. 15, when head coach Dennis Gates and three players take the stage at SEC Tipoff '26 in Birmingham. The two-day media event will be broadcast to the SEC Network.
READ: 3 Mizzou Players Joining Dennis Gates at SEC Tipoff '26
Below is the full schedule for the team, now complete with times and broadcast designations.
Non-Conference Schedule
Oct. 24 vs. Kansas State (exhibition) - 9 p.m., SEC Network
Nov. 3 at Howard - TBA, TBA
Nov. 7 vs. SEMO - 7 p.m., SEC Network+
Nov. 9 vs. VMI - 1 p.m., SEC Network+
Nov. 12 vs. Minnesota - 7 p.m., SEC Network+
Nov. 17 vs. Prarie View A&M - 7 p.m., SEC Network+
Nov. 20 vs. South Dakota - 7 p.m., SEC Network+
Nov. 28 vs. Cleveland State - 1 p.m., SEC Network+
Dec. 2 at Notre Dame - 8 p.m., ESPNU
Dec. 7 vs. Kansas - noon, ESPN2
Dec. 11 vs. Alabama State - 7 p.m., SEC Network+
Dec. 14 vs. Bethune-Cookman - 1 p.m., SEC Network
Dec. 22 vs. Illinois - 7 p.m., FS1
SEC Schedule
Jan. 3 vs. Florida - 7:30 p.m., SEC Network
Jan. 7 at Kentucky - 6 p.m., ESPN2
Jan. 10 at Ole Miss - 5 p.m., SEC Network
Jan. 14 vs. Auburn - 6 p.m., ESPN2/U
Jan. 17 at LSU - 2:30 p.m., SEC Network
Jan. 20 vs. Georgia - 8 p.m., SEC Network
Jan. 24 vs. Oklahoma - 1 p.m., ESPN2/U
Jan. 27 at Alabama - 8 p.m., SEC Network
Jan. 31 vs. Mississippi State - 2:30 p.m., SEC Network
Feb. 7 at South Carolina - Noon, SEC Network
Feb. 11 at Texas A&M - 8 p.m., SEC Network
Feb. 14 vs. Texas - 7:30 p.m., ESPN/2
Feb. 18 vs. Vanderbilt - 8 p.m., SEC Network
Feb. 21 at Arkansas - 3 or 3:30 p.m. (TBD), ESPN/2
Feb. 24 vs. Tennessee - 8 p.m., SEC Network
Feb. 28 at Mississippi State - Noon, SEC Network
March 3 at Oklahoma - 6 p.m., ESPNU
March 7 vs. Arkansas - 11 a.m., ESPN/2/U