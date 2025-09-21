Mizzou Central

How to Watch: UMass at Mizzou, Full Week 5 CFB TV Schedule

Where to find the Missouri Tigers' matchup with the Minutemen, along with times and networks for each game in college football in Week 5.

Lilly Marshall

Oct 12, 2024; Amherst, Massachusetts, USA; Missouri Tigers cornerback Dreyden Norwood (12) looks to tackle Massachusetts Minutemen wide receiver T.Y. Harding (10) during the second half at Warren McGuirk Alumni Stadium. Mandatory Credit: Eric Canha-Imagn Images
After a thrilling win against South Carolina, the No. 23 Missouri Tigers will host UMass in Week 5 for homecoming.

The unusual non-conference matchup was agreed upon in 2019 and is set to continue through the 2025 season. The Week 5 game will mark the final of the deal.

Here's all the information on where, when, and how to watch the Tigers' game against the Minutemen.

How to Watch: No. X Missouri Tigers vs. UMass

Who: No. 23 Missouri Tigers (4-0, 1-0 SEC) vs. UMass (0-3) 

What: Week 5 of the College Football season

Where: Faurot Field (62,621), Columbia, Missouri

When: Saturday, September 27, 6:30 p.m. 

TV: ESPNU

Radio: Tiger Radio Network: (Play-by-play Mike Kelly, Analyst Howard Richards, Sideline Chris Gervino)

SiriusXM: Home 191

Series: Missouri leads 1-0.

Last Time Out, Missouri: In their first SEC game of the season, the Tigers defeated the Gamecocks 29-20. It was no easy win, as the two teams traded the lead. Running back Ahmad Hardy and wide receiver Marquis Johnson emerged as leaders to guide Missouri to a win. Freshman kicker Robert Meyer sealed the deal with a 40-yard field goal.

Last Time Out, UMass: The Minutemen are fresh off a bye week. Before that, they fell 47-7 to Iowa. Their other two losses have come to Bryant and Temple.

Full Week 5 Schedule

(All times ET)

Thursday, Sept. 25, 2025

6:30 p.m. | Army at East Carolina | ESPN

Friday, Sept. 26, 2025

6 p.m. | Florida State at Virginia | ESPN
8 p.m. | TCU at Arizona State | FOX
9:30 p.m. | Houston at Oregon State | ESPN

Saturday, Sept. 27, 2025
11 a.m. | USC at Illinois | FOX
11 a.m. | Georgia Tech at Wake Forest | ESPN
11 a.m. | Notre Dame at Arkansas | ABC
11 a.m. | Rutgers at Minnesota | BTN
11 a.m. | Duke at Syracuse | ACC Network
11 a.m. | Louisville at Pittsburgh | ESPN2
11 a.m. | Cincinnati at Kansas | TNT
11 a.m. | UCF at Kansas State | FS1
11 a.m. | South Alabama at North Texas | ESPNU
11 a.m. | Bowling Green at Ohio | CBSSN
11:45 a.m. | Utah State at Vanderbilt | SEC Network
12 p.m. | Eastern Michigan at Central Michigan | ESPN+
12:30 p.m. | Georgia Southern at James Madison | ESPN+
2 p.m. | Arkansas State at UL Monroe | ESPN+
2:30 p.m. | Ohio State at Washington | CBS
2:30 p.m. | LSU at Ole Miss | ABC
2:30 p.m. | Auburn at Texas A&M | ESPN
2:30 p.m. | Utah at West Virginia | FOX
2:30 p.m. | Indiana at Iowa | Peacock
2:30 p.m. | UCLA at Northwestern | BTN
2:30 p.m. | California at Boston College | ACC Network
2:30 p.m. | Baylor at Oklahoma State | ESPN2
2:30 p.m. | UConn at Buffalo | ESPN+
2:30 p.m. | San Diego State at Northern Illinois | ESPN+
2:30 p.m. | Rice at Navy | CBSSN
2:30 p.m. | Akron at Toledo | ESPN+
2:30 p.m. | Lindenwood at Miami (OH) | ESPN+
3 p.m. | New Mexico State at New Mexico | —
3 p.m. | Tulane at Tulsa | ESPNU
3:10 p.m. | Hawai’i at Air Force | FS1
3:15 p.m. | Tennessee at Mississippi State | SEC Network
5 p.m. | Middle Tennessee at Kennesaw State | ESPN+
5 p.m. | Liberty at Old Dominion | ESPN+
5:30 p.m. | Rhode Island at Western Michigan | ESPN+
6 p.m. | Arizona at Iowa State | ESPN
6 p.m. | Virginia Tech at NC State | The CW Network
6 p.m. | Jacksonville State at Southern Miss | ESPN+
6 p.m. | Western Kentucky at Missouri State | ESPN+
6 p.m. | Memphis at Florida Atlantic | ESPN2
6:30 p.m. | Oregon at Penn State | NBC/Peacock
6:30 p.m. | Alabama at Georgia | ABC
6:30 p.m. | Massachusetts at Missouri | ESPNU
6:30 p.m. | Washington State at Colorado State | CBSSN
6:30 p.m. | San José State at Stanford | ACC Network
6:30 p.m. | App State at Boise State | FS1
6:45 p.m. | Kentucky at South Carolina | SEC Network
7 p.m. | Marshall at Louisiana | ESPN+
8 p.m. | Louisiana Tech at UTEP | ESPN+
9:15 p.m. | BYU at Colorado | ESPN

Read more Missouri Tigers news:

Lilly Marshall
LILLY MARSHALL

Lilly Marshall covers gymnastics for Missouri Tigers On SI in addition to baseball, softball and football. Originally from the Tampa, Fla. area, she's contributed and/or volunteered with The Missourian, KOMU 8 News, the Tampa Bay Times and the The Maneater student paper before signing on as an intern with Missouri Tigers On SI.

