How to Watch: UMass at Mizzou, Full Week 5 CFB TV Schedule
After a thrilling win against South Carolina, the No. 23 Missouri Tigers will host UMass in Week 5 for homecoming.
The unusual non-conference matchup was agreed upon in 2019 and is set to continue through the 2025 season. The Week 5 game will mark the final of the deal.
Here's all the information on where, when, and how to watch the Tigers' game against the Minutemen.
How to Watch: No. X Missouri Tigers vs. UMass
Who: No. 23 Missouri Tigers (4-0, 1-0 SEC) vs. UMass (0-3)
What: Week 5 of the College Football season
Where: Faurot Field (62,621), Columbia, Missouri
When: Saturday, September 27, 6:30 p.m.
TV: ESPNU
Radio: Tiger Radio Network: (Play-by-play Mike Kelly, Analyst Howard Richards, Sideline Chris Gervino)
SiriusXM: Home 191
Series: Missouri leads 1-0.
Last Time Out, Missouri: In their first SEC game of the season, the Tigers defeated the Gamecocks 29-20. It was no easy win, as the two teams traded the lead. Running back Ahmad Hardy and wide receiver Marquis Johnson emerged as leaders to guide Missouri to a win. Freshman kicker Robert Meyer sealed the deal with a 40-yard field goal.
Last Time Out, UMass: The Minutemen are fresh off a bye week. Before that, they fell 47-7 to Iowa. Their other two losses have come to Bryant and Temple.
Full Week 5 Schedule
(All times ET)
Thursday, Sept. 25, 2025
6:30 p.m. | Army at East Carolina | ESPN
Friday, Sept. 26, 2025
6 p.m. | Florida State at Virginia | ESPN
8 p.m. | TCU at Arizona State | FOX
9:30 p.m. | Houston at Oregon State | ESPN
Saturday, Sept. 27, 2025
11 a.m. | USC at Illinois | FOX
11 a.m. | Georgia Tech at Wake Forest | ESPN
11 a.m. | Notre Dame at Arkansas | ABC
11 a.m. | Rutgers at Minnesota | BTN
11 a.m. | Duke at Syracuse | ACC Network
11 a.m. | Louisville at Pittsburgh | ESPN2
11 a.m. | Cincinnati at Kansas | TNT
11 a.m. | UCF at Kansas State | FS1
11 a.m. | South Alabama at North Texas | ESPNU
11 a.m. | Bowling Green at Ohio | CBSSN
11:45 a.m. | Utah State at Vanderbilt | SEC Network
12 p.m. | Eastern Michigan at Central Michigan | ESPN+
12:30 p.m. | Georgia Southern at James Madison | ESPN+
2 p.m. | Arkansas State at UL Monroe | ESPN+
2:30 p.m. | Ohio State at Washington | CBS
2:30 p.m. | LSU at Ole Miss | ABC
2:30 p.m. | Auburn at Texas A&M | ESPN
2:30 p.m. | Utah at West Virginia | FOX
2:30 p.m. | Indiana at Iowa | Peacock
2:30 p.m. | UCLA at Northwestern | BTN
2:30 p.m. | California at Boston College | ACC Network
2:30 p.m. | Baylor at Oklahoma State | ESPN2
2:30 p.m. | UConn at Buffalo | ESPN+
2:30 p.m. | San Diego State at Northern Illinois | ESPN+
2:30 p.m. | Rice at Navy | CBSSN
2:30 p.m. | Akron at Toledo | ESPN+
2:30 p.m. | Lindenwood at Miami (OH) | ESPN+
3 p.m. | New Mexico State at New Mexico | —
3 p.m. | Tulane at Tulsa | ESPNU
3:10 p.m. | Hawai’i at Air Force | FS1
3:15 p.m. | Tennessee at Mississippi State | SEC Network
5 p.m. | Middle Tennessee at Kennesaw State | ESPN+
5 p.m. | Liberty at Old Dominion | ESPN+
5:30 p.m. | Rhode Island at Western Michigan | ESPN+
6 p.m. | Arizona at Iowa State | ESPN
6 p.m. | Virginia Tech at NC State | The CW Network
6 p.m. | Jacksonville State at Southern Miss | ESPN+
6 p.m. | Western Kentucky at Missouri State | ESPN+
6 p.m. | Memphis at Florida Atlantic | ESPN2
6:30 p.m. | Oregon at Penn State | NBC/Peacock
6:30 p.m. | Alabama at Georgia | ABC
6:30 p.m. | Massachusetts at Missouri | ESPNU
6:30 p.m. | Washington State at Colorado State | CBSSN
6:30 p.m. | San José State at Stanford | ACC Network
6:30 p.m. | App State at Boise State | FS1
6:45 p.m. | Kentucky at South Carolina | SEC Network
7 p.m. | Marshall at Louisiana | ESPN+
8 p.m. | Louisiana Tech at UTEP | ESPN+
9:15 p.m. | BYU at Colorado | ESPN