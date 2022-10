Depth Chart: NC State Hosts FSU

Here is the depth chart for NC State's home game Saturday against Florida State:

OFFENSE

Pos. No. Name Hgt. Wgt Class

LT 74 Anthony Belton 6’6 330 R-So.

76 Patrick Matan 6’4 310 R-Fr.

LG 64 Chander Zavala 6’5 325 R-Gr.

75 Anthony Carter, Jr. 6’3 300 R-Fr.

C 50 Grant Gibson 6’1 310 R-Gr.

57 Lyndon Cooper 6’2 315 R-Fr.

RG 54 Dylan McMahon 6’4 300 R-So.

53 Derrick Eason 6’4 315 R-Jr.

RT 52 Timothy McKay 6’4 315 R-Gr.

or 56 Bryson Speas 6’3 310 R-Gr.

Y 47 Cedric Seabrough 6’4 245 F-Fr.

87 Kameron Walker 6’5 250 R-So.

H 29 Chris Toudle 6-4 240 R-So.

48 Fred Seabrough 6’4 250 R-Fr.

X 88 Devin Carter 6’3 215 R-Jr.

or 11 Darryl Jones 6’3 195 Gr.

85 Anthony Smith 6’2 190 So.

SL 5 Thayer Thomas 6’0 195 R-Gr.

4 Porter Rooks 6’1 195 So.

21 Jalen Coit 5’11 171 R-Fr.

Z 15 Keyon Lesane 5’11 190 Jr.

8 Julian Gray 5’11 197 R-Fr.

84 Jasiah Provillon 6’2 205 R-Jr.

QB 13 Devin Leary 6’1 212 R-Jr.

14 Jack Chambers 5-10 190 Gr.

16 M.J. Morris 6’2 192 Fr.

RB 3 Jordan Houston 5’10 192 Jr.

or 0 Demie Sumo-Karngbaye 6’0 210 So.

28 Demarcus Jones, II 5’10 210 R-So.

34 Delbert Mimms, III 5’11 215 R-So.

DEFENSE

Pos. No. Name Hgt. Wgt Class

LE 45 Davin Vann 6’2 295 So.

or 5 C.J. Clark 6’3 300 R-So.

97 Claude Larkins 6’4 282 R-Fr.

N 48 Corey Durden 6’4 305 R-Gr.

or 0 Josh Harris 6’4 325 R-So.

RE 9 Savion Jackson 6’2 290 Jr..

58 Travali Price 6’4 265 R-Fr.

SAM 32 Drake Thomas 6’0 230 Jr.

27 Jayland Parker 6’1 215 R-Fr.

MLB 1 Isaiah Moore 6’2 232 R-Gr.

26 Devon Betty 6’1 225 So.

WLB 11 Payton Wilson 6’4 240 R-Jr.

2 Jaylon Scott 6’1 225 Jr..

NIC 13 Tyler Baker-Williams 6’0 205 Sr.

6 Jakeen Harris 5’10 190 Jr.

or 12 Devan Boykin 5’10 185 So.

LC 24 Derrek Pitts, Jr. 6-1 193 R-Gr.

or 3 Aydan White 6’0 185 So.

22 Teshaun Smith 6’3 190 R-Jr.

SS 4 Cyrus Fagan 6’1 197 R-Gr.

12 Devan Boykin 5’10 185 So.

FS 10 Tanner Ingle 5’10 186 Sr.

6 Jakeen Harris 5’10 190 Jr.

RC 25 Shyheim Battle 6’2 195 R-So.

or 3 Aydan White 6’0 185 So.

22 Teshaun Smith 6’3 190 R-Jr.

SPECIAL TEAMS

PK 32 Christopher Dunn 5’8 170 Gr.

90 Collin Smith 5’9 185 R-So.

P 97 Shane McDonough 6’1 200 Gr.

98 Caden Noonkester 6’6 200 R-Fr.

KO 90 Collin Smith 5’9 185 R-So.

LS 91 Joe Shimko 6’0 220 Jr.

92 Alex McLaughlin 5’10 230 R-Fr.

H 97 Shane McDonough 6’1 200 Gr.

98 Caden Noonkester 6’6 200 R-Fr.

PR 5 Thayer Thomas 6’0 195 R-Gr.

21 Jalen Coit 5’11 171 R-Fr.

KOR 8 Julian Gray 5’11 197 R-Fr.

3 Jordan Houston 5’10 192 Jr

