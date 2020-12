Clemson Depth Chart vs. Notre Dame

Clemson has released its depth chart in advance of its matchup against Notre Dame for the ACC Championship

OFFENSE

First Team

QB #16 Trevor Lawrence - 6-6, 220, Jr.

RB #9 Travis Etienne - 5-10, 205, Sr.

WR #3 Amari Rodgers - 5-10, 210, Sr.

WR #17 Cornell Powell - 6-0, 210, Sr.

WR #6 E.J. Williams - 6-3, 190, Fr. or #13 Brannon Spector - 6-1, 195, R-Fr.

TE #88 Braden Galloway - 6-4, 240, Jr.

LT #79 Jackson Carman - 6-5, 335, Jr.

LG #65 Matt Bockhorst - 6-4, 315, Jr.

C #62 Cade Stewart - 6-3, 305, Sr.

RG #56 Will Putnam - 6-4, 300, Soph.

RT #71 Jordan McFadden - 6-2, 300, R-Soph.

Second Team

QB #5 D.J. Uiagalelei - 6-4, 250, Fr.

RB #23 Lyn-J Dixon - 5-10, 195, Jr.

WR #22 Will Swinney - 5-9, 185, Sr.

WR #11 Ajou Ajou - 6-3, 215, Fr.

WR #82 Will Brown - 5-8, 190, Jr.

TE #84 Davis Allen - 6-6, 250, Soph.

LT #64 Walker Parks - 6-5, 295, Fr.

LG #57 Paul Tchio - 6-5, 300, Fr.

C #54 Mason Trotter - 6-2, 280, R-Fr.

RG #52 Tayquon Johnson - 6-2, 340, R-Fr.

RT #77 Mitchell Mayes - 6-3, 300, Fr.

DEFENSE

First Team

DE #5 KJ Henry - 6-4, 255, R-Soph. or #7 Justin Mascoll - 6-3, 255, R-Soph.

DT #13 Tyler Davis - 6-2, 300, Soph.

DT #11 Bryan Bresee - 6-5, 300, Fr. or #59 Jordan Williams - 6-4, 310, Jr. or #44 Nyles Pinckney - 6-1, 300, Sr.

DE #98 Myles Murphy - 6-5, 275, Fr.

LB #6 Mike Jones Jr. - 6-0, 220, R-Soph.

LB #47 James Skalski - 6-0, 240, Sr.

LB #10 Baylon Spector - 6-2, 230, Sr.

CB #1 Derion Kendrick - 6-0, 190, Jr.

CB #26 b - 6-0, 185, Soph. or #23 Andrew Booth Jr. - 6-0, 195, Soph.

S Lannden Zanders - 6-1, 200, Soph.

S Nolan Turner - 6-1, 205, Sr.

Second Team

DE #40 Greg Williams - 6-4, 260, R-Fr.

DT #33 Ruke Orhorhoro - 6-4, 295, Soph.

DE #3 Xavier Thomas - 6-2, 270, Jr.

LB #22 Trenton Simpson - 6-3, 225, Fr.

LB #17 Kane Patterson - 6-1, 225, Soph.

LB #30 Keith Maguire - 6-2, 230, R-Fr.

CB #31 Mario Goodrich - 6-0, 190, Jr.

CB #21 Malcolm Greene - 5-11, 190, Fr.

S #16 Ray Thornton III - 6-1, 205, R-Fr.

S #18 Joseph Charleston - 6-0, 190, Soph.

SPECIAL TEAMS

K #29 B.T. Potter - 5-10, 180, Jr.

P #48 Will Spiers - 6-5, 225, Sr.

KR #19 Michel Dukes - 5-10, 205, Soph.

PR #3 Amari Rodgers - 5-10, 210, Sr.

