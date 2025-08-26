Irish Breakdown

Notre Dame vs. Miami: Irish Unveil Depth Chart for Opener

After finding out the starting quarterback last week, we found out the rest of the starting lineup

Nick Shepkowski

Apr 12, 2025; Notre Dame, IN, USA; Notre Dame Fighting Irish quarterback CJ Carr (13) throws a pass during the Blue-Gold game at Notre Dame Stadium.
Apr 12, 2025; Notre Dame, IN, USA; Notre Dame Fighting Irish quarterback CJ Carr (13) throws a pass during the Blue-Gold game at Notre Dame Stadium. / Michael Caterina-Imagn Images
In this story:

Notre Dame's first depth chart of the 2025 season has been released. One week after we found out who finally won the starting quarterback battle, the rest of the starters for the showdown at Miami were officially released.

Head coach Marcus Freeman will look to start the year 1-0 with Sunday's trip to Miami. Can the Irish start a second-straight year with a massive road victory in a hostile environment? Here's

Notre Dame Depth Chart - Quarterback

CJ Carr during 2025 fall camp for Notre Dam
Notre Dame quarterback CJ Carr throws the ball during a football practice at Irish Athletic Center on Sunday, Aug. 10, 2025, in South Bend. / MICHAEL CLUBB/SOUTH BEND TRIBUNE / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

QB1 - 13, CJ Carr, 6-3, 210 lbs., Fr.
QB2 - 8, Kenny Minchey, 6-2, 208 lbs., Soph.
QB3 - 10, Tyler Buchner, 6-1, 206 lbs., Sr.

Notre Dame Depth Chart - Running Back

Jeremiyah Love hurdles a defender in the 2025 Orange Bow
Jan 9, 2025; Miami, FL, USA; (Editors Note: Caption Correction) Notre Dame Fighting Irish running back Jeremiyah Love (4) leaps over Penn State Nittany Lions linebacker Kobe King (41) in the second half in the Orange Bowl at Hard Rock Stadium. / Sam Navarro-Imagn Images

RB1 - 4, Jeremiyah Love, 6-0, 214 lbs., Jr.
RB2 - 24, JaDarian Price, 5-10, 210 lbs., Sr.
or - 20, Aneyas Williams, 5-10, 205 lbs., Fr.
or - 22, Nolan James, Jr., 5-10, 215 lbs., Fr.

Notre Dame Depth Chart - Wide Receiver

Malachi Fields at Notre Dame practice in 202
Notre Dame wide receiver Malachi Fields warms up during a football practice at Irish Athletic Center on Thursday, July 31, 2025, in South Bend. / MICHAEL CLUBB/SOUTH BEND TRIBUNE / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

WR-1 0, Malachi Fields 6-4 222 Sr.
WR-2, 14, Michah Gilbert 6-2 204 Fr.
WR-1, 5, Cam Williams 6-2 200 Fr.

WR1 1, Jaden Greathouse 6-1 215 Jr.
or 2, Will Pauling 5-10 190 Sr.
WR3 - 19 Logan Saldate 6-0 189 Fr.

WR-1 6, Jordan Faison 5-10 185 Jr.
WR-2, 11, KK Smith 6-0 176 So.
WR3, 17, Elijah Burress 6-0 185 Fr.

Notre Dame Depth Chart - Tight End

Eli Raridon after catching a touchdown for Notre Dame against US
Nov 30, 2024; Los Angeles, California, USA; Notre Dame Fighting Irish tight end Eli Raridon (9) celebrates with wide receiver Jayden Harrison (2) after catching a 12 yard touchdown pass against the Southern California Trojans in the first half at United Airlines Field at Los Angeles Memorial Coliseum. / Kirby Lee-Imagn Images

TE1, 9, Eli Raridon 6-7 252 Sr.
TE2, 7 Ty Washington 6-5 248 Jr.
or 85, Jack Larsen 6-3 250 Fr.

Notre Dame Depth Chart - Offensive Line

LT1, 54 Anthonie Knapp 6-4 300 So.
LT2, 71 Styles Prescod 6-6 292 Fr.

LG-1, 74, Billy Schrauth 6-4 310 Jr.
LG-2, 55, Chris Terek 6-6 322 So.

C-1, 70, Ashton Craig 6-5 310 Jr.
C-2, 64, Joe Otting 6-4 308 So.

RG-1 76, Guerby Lambert 6-7 335 Fr.
or 75, Sullivan Absher 6-8 327 So.

RT-1 59, Aamil Wagner 6-6 300 Jr.
RT-2, 76, Guerby Lambert 6-7 335 Fr.

Notre Dame Depth Chart - Defensive Line

VYPER-1 5, Boubacar Traore 6-4 250 So.
VYPER-2, 44, Junior Tuihalamaka 6-2 255 Sr.
or 12, Jordan Botelho 6-3 260 Sr.

DT-1 47, Jason Onye 6-5 302 Sr.
DT-2, 97 Gabriel Rubio 6-5 321 Sr.
DT-3, 42, Cole Mullins 6-5 275 Fr.

DT-1, 41, Donovan Hinish 6-2 277 Jr.
DT-2, 93, Jared Dawson 6-1 288 Sr.
DT-3, 56, Elijah Hughes 6-3 300 Jr.

DE-1 95, Bryce Young 6-7 271 So.
DE-2, 40, Joshua Burnham 6-4 260 Jr.
DE-3, 10, Loghan Thomas 6-4 220 So.

Notre Dame Depth Chart: Linebackers

Drayk Bowen during the 2025 national championship gam
Jan 20, 2025; Atlanta, GA, USA; Notre Dame Fighting Irish linebacker Drayk Bowen (34) reacts on the bench after losing to the Ohio State Buckeyes in the CFP National Championship college football game at Mercedes-Benz Stadium. / Dale Zanine-Imagn Images

WILL-1 3, Jaylen Sneed 6-2 230 Jr.
WILL-2, 4, Jaiden Ausberry 6-2 228 So.
WILL-3, 19, Madden Faraimo 6-2 235 Fr.

MIKE-1 34, Drayk Bowen 6-2 235 Jr.
MIKE-2 27, Kyngstonn Viliamu-Asa 6-3 230 So.
MIKE-3 19, Madden Faraimo 6-2 235 Fr.

Notre Dame Depth Chart - Cornerbacks

Notre Dame cornerback Leonard Moor
Jan 20, 2025; Atlanta, GA, USA; Notre Dame Fighting Irish cornerback Leonard Moore (15) against the Ohio State Buckeyes during the CFP National Championship college football game at Mercedes-Benz Stadium. / Mark J. Rebilas-Imagn Images

NICKEL-1 0, DeVonta Smith 5-11 195 Sr.
NICKEL-2, 21, Karson Hobbs 6-1 189 So.
NICKEL-3, 13, Ben Minich 6-0 197 So.

CB-1, 15, Leonard Moore 6-2 195 So.
CB-2, 14, Dallas Golden 6-0 187 Fr.
CB-3, 18, Chance Tucker 6-0 183 Sr.

CB-1, 6, Christian Gray 6-0 190 Jr.
CB-2, 24, Mark Zackery IV 5-11 175 Fr.
CB-3, 20, Cree Thomas 6-1 189 Fr.

Notre Dame Depth Chart - Safeties

Adon Shuler during the 2025 Notre Dame spring football gam
Notre Dame safety Adon Shuler (8) celebrates during the Notre Dame Blue-Gold spring football game at Notre Dame Stadium on Saturday, April 12, 2025, in South Bend. / MICHAEL CLUBB/SOUTH BEND TRIBUNE / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

BOUND-1 8, Adon Shuler 6-0 205 So.
BOUND-2, 28, Luke Talich 6-4 210 Jr.
BOUND-3, 22 Ethan Long 6-3 210 Fr.

FIELD-1 7, Jalen Stroman 6-1 201 Sr.
FIELD-2 9, Tae Johnson 6-2 192 Fr.
FIELD-3 22, Ethan Long 6-3 210 Fr.

Notre Dame Depth Chart - Special Teams

Kickoffs 48 Marcello Diomede 6-1 195 Jr.

Placekicker 98 Noah Burnette 5-10 185 *Sr.

Punter 16 James Rendell 6-6 225 Sr.
18 Erik Schmidt 6-2 210 Fr.

Long Snapper 96 Joseph Vinci 6-4 232 Fr.
49 Andrew Kros 6-4 225 Jr.

Holder 10 Tyler Buchner 6-1 206 Sr.
16 Anthony Rezac 6-3 201 So.

Punt Returner 6 Jordan Faison 5-10 185 Jr.
or 2 Will Pauling 5-10 190 Sr.

Kick Returner 4 Jeremiyah Love 6-0 214 Jr.
or 24 Jadarian Price 5-11 210 Jr.

feed

Published
Nick Shepkowski
NICK SHEPKOWSKI

Managing Editor for Notre Dame On SI. Started covering Chicago sports teams for WSCR the Score, and over the years worked with CBS Radio, Audacy, NBC Sports, and FOX Sports as a contributor before running the Notre Dame wire site for USA TODAY.

Home/Football