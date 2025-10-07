Irish Breakdown

Notre Dame Updates Depth Chart Ahead of NC State Battle

Notre Dame looks to win its fourth straight game on Saturday and facing it will be the second of six ACC foes this season.

Nick Shepkowski

Sep 27, 2025; Fayetteville, Arkansas, USA; Notre Dame Fighting Irish head coach Marcus Freeman during the first quarter against the Arkansas Razorbacks at Donald W. Reynolds Razorback Stadium.
Sep 27, 2025; Fayetteville, Arkansas, USA; Notre Dame Fighting Irish head coach Marcus Freeman during the first quarter against the Arkansas Razorbacks at Donald W. Reynolds Razorback Stadium. / Nelson Chenault-Imagn Images
Notre Dame (3-2) has a chance to close the first half of the 2025 season on Saturday with a four-game winning streak and with its College Football Playoff hopes still very much alive. The Irish are set to welcome NC State to South Bend in what is Notre Dame's second of six scheduled games against ACC foes this fall.

On Monday, Notre Dame released its updated injury report and depth chart for the game. Here is how it shaped up.

Notre Dame Injury Report:

Questionable:

No. 98 K Noah Burnette - right hip

No. 87 TE Cooper Flanagan - left achilles

No. 1 WR Jaden Greathouse - right thigh

No. 25 DL Preston Zinter - concussion


Out for the game:

No. 0 CB DeVonta Smith - right calf

No. 56 OL Charles Jagusah - left arm

No. 77 OL Peter Jones - left ankle

Notre Dame Depth Chart - Quarterback

CJ Carr of Notre Dame against Boise State
Oct 4, 2025; South Bend, Indiana, USA; Notre Dame Fighting Irish quarterback CJ Carr (13) scrambles against the Boise State Broncos during the first half at Notre Dame Stadium. / Michael Caterina-Imagn Images

QB1 - 13, CJ Carr, 6-3, 210 lbs., Fr.
QB2 - 8, Kenny Minchey, 6-2, 208 lbs., Soph.
QB3 - 10, Tyler Buchner, 6-1, 206 lbs., Sr.

Notre Dame Depth Chart - Running Back

Jadarian Price runs for Notre Dame against Boise State
Oct 4, 2025; South Bend, Indiana, USA; Notre Dame Fighting Irish running back Jeremiyah Love (4) runs the ball as Boise State Broncos defensive back Davon Banks (4) tackles him during the first half at Notre Dame Stadium. / Michael Caterina-Imagn Images

RB1 - 4, Jeremiyah Love, 6-0, 214 lbs., Jr.
RB2 - 24, JaDarian Price, 5-10, 210 lbs., Sr.
or - 20, Aneyas Williams, 5-10, 205 lbs., Fr.
or - 22, Nolan James, Jr., 5-10, 215 lbs., Fr.

Notre Dame Depth Chart - Wide Receiver

Notre Dame wide receiver Malachi Fields
Notre Dame wide receiver Malachi Fields, left, catches a pass and runs the ball for a touchdown with Purdue defensive back Tony Grimes, right, defending during the first half of a NCAA football game at Notre Dame Stadium on Saturday, Sept. 20, 2025, in South Bend. / MICHAEL CLUBB/SOUTH BEND TRIBUNE / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

WR-1 0, Malachi Fields 6-4 222 Sr.
WR-2, 14, Michah Gilbert 6-2 204 Fr.
WR-3, 5, Cam Williams 6-2 200 Fr.

WR1 1, Jaden Greathouse 6-1 215 Jr.
or 2, Will Pauling 5-10 190 Sr.
WR3 - 19 Logan Saldate 6-0 189 Fr.

WR-1 6, Jordan Faison 5-10 185 Jr.
WR-2, 11, KK Smith 6-0 176 So.
WR3, 17, Elijah Burress 6-0 185 Fr.

Notre Dame Depth Chart - Tight End

Eli Raridon against Texas A&M
Notre Dame tight end Eli Raridon (9) is tackled short of the goal line in the first half of a NCAA football game against Texas A&M at Notre Dame Stadium on Saturday, Sept. 13, 2025, in South Bend. / MICHAEL CLUBB/SOUTH BEND TRIBUNE / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

TE1, 9, Eli Raridon 6-7 252 Sr.
TE2, 7 Ty Washington 6-5 248 Jr.
or 85, Jack Larsen 6-3 250 Fr.

Notre Dame Depth Chart - Offensive Line

LT1, 54 Anthonie Knapp 6-4 300 So.
LT2, 71 Styles Prescod 6-6 292 Fr.

LG-1, 74, Billy Schrauth 6-4 310 Jr.
LG-2, 55, Chris Terek 6-6 322 So.

C-1, 70, Ashton Craig 6-5 310 Jr.
C-2, 64, Joe Otting 6-4 308 So.

RG-1 76, Guerby Lambert 6-7 335 Fr.
or 75, Sullivan Absher 6-8 327 So.

RT-1 59, Aamil Wagner 6-6 300 Jr.
RT-2, 76, Guerby Lambert 6-7 335 Fr.

Notre Dame Depth Chart - Defensive Line

Jason Onye at Notre Dame football practice in 2025
Notre Dame defensive lineman Jason Onye (47) lines up for a drill during a football practice at Irish Athletic Center on Thursday, July 31, 2025, in South Bend. / MICHAEL CLUBB/SOUTH BEND TRIBUNE / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

VYPER-1 5, Boubacar Traore 6-4 250 So.
VYPER-2, 44, Junior Tuihalamaka 6-2 255 Sr.
or 12, Jordan Botelho 6-3 260 Sr.

DT-1 47, Jason Onye 6-5 302 Sr.
DT-2, 97 Gabriel Rubio 6-5 321 Sr.
DT-3, 42, Cole Mullins 6-5 275 Fr.

DT-1, 41, Donovan Hinish 6-2 277 Jr.
DT-2, 93, Jared Dawson 6-1 288 Sr.
DT-3, 56, Elijah Hughes 6-3 300 Jr.

DE-1 95, Bryce Young 6-7 271 So.
DE-2, 40, Joshua Burnham 6-4 260 Jr.
DE-3, 10, Loghan Thomas 6-4 220 So.

Notre Dame Depth Chart: Linebackers

Jaylen Sneed against Miami (Ohio) in 2024
Sep 21, 2024; South Bend, Indiana, USA; Notre Dame Fighting Irish linebacker Jaylen Sneed (3) celebrates after a tackle in the third quarter against the Miami Redhawks at Notre Dame Stadium. / Matt Cashore / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

WILL-1 3, Jaylen Sneed 6-2 230 Jr.
WILL-2, 4, Jaiden Ausberry 6-2 228 So.
WILL-3, 19, Madden Faraimo 6-2 235 Fr.

MIKE-1 34, Drayk Bowen 6-2 235 Jr.
MIKE-2 27, Kyngstonn Viliamu-Asa 6-3 230 So.
MIKE-3 19, Madden Faraimo 6-2 235 Fr.

Notre Dame Depth Chart - Cornerbacks

NICKEL-1, 14, Dallas Golden, 6-0, 187, Fr.
NICKEL-2, 21, Karson Hobbs, 6-1, 189, So.
NICKEL-3, 13, Ben Minich 6-0 197 So.

CB-1, 15, Leonard Moore 6-2 195 So.
CB-2, 18, Chance Tucker 6-0 183 Sr.
CB-3, 21, Karson Hobbs, 6-1, 189, So.

CB-1, 6, Christian Gray 6-0 190 Jr.
CB-2, 24, Mark Zackery IV 5-11 175 Fr.
CB-3, 20, Cree Thomas 6-1 189 Fr.

Notre Dame Depth Chart - Safeties

BOUND-1 8, Adon Shuler 6-0 205 So.
BOUND-2, 28, Luke Talich 6-4 210 Jr.
BOUND-3, 22 Ethan Long 6-3 210 Fr.


FIELD-1 9, Tae Johnson 6-2 192 Fr.
FIELD-2 7, Jalen Stroman 6-1 201 Sr.
FIELD-3 11, JaDon Blair 6-5 205 Fr.

Notre Dame Depth Chart - Special Teams

Kickoffs 18 Erik Schmidt 6-2 210 Fr.

Placekicker 98 Noah Burnette 5-10 185 *Sr.

Punter 16 James Rendell 6-6 225 Sr.
18 Erik Schmidt 6-2 210 Fr.

Long Snapper 96 Joseph Vinci 6-4 232 Fr.
49 Andrew Kros 6-4 225 Jr.

Holder 10 Tyler Buchner 6-1 206 Sr.
16 Anthony Rezac 6-3 201 So.

Punt Returner 6 Jordan Faison 5-10 185 Jr.
or 2 Will Pauling 5-10 190 Sr.

Kick Returner 4 Jeremiyah Love 6-0 214 Jr.
or 24 Jadarian Price 5-11 210 Jr.

Notre Dame's offense was two botched plays away from again putting 40 on the scoreboard Saturday, while its defense has allowed just 2.7 points per quarter dating back to the second half of the Purdue game.

Saturday stands to be another chance for Notre Dame to pick up a win, but also work on some of its own flaws before a big one against USC comes next weekend.

